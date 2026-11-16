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Скритата заплаха на старите зимни гуми

Скритата заплаха на старите зимни гуми

16 Ноември, 2026 10:55 2 169 15

  • зимни гуми-
  • срок на годност-
  • протектор-
  • грайфер-
  • съвети

Защо дори с дълбок протектор те могат да ви предадат на пътя

Скритата заплаха на старите зимни гуми - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Зимните гуми с едва износен протектор могат да се превърнат в сериозна опасност на пътя, ако бъдат оставяни в експлоатация за прекалено дълъг период. С течение на годините каучуковата смес неумолимо губи своята първоначална мекота и еластичност, което драстично влошава сцеплението и прави гумата крайно неефективна при екстремно спиране в критична ситуация.

В действащото българско законодателство липсва изрично ограничение, което да забранява използването на гуми въз основа на тяхната конкретна дата на производство. Това означава, че комплект, произведен преди десетилетие, сам по себе си няма да доведе до санкция от контролните органи, но формалната липса на административна забрана далеч не означава техническа безопасност на асфалта.

Специалистите по пътна безопасност препоръчват полезният живот на една гума да се ограничава до около пет години, въпреки че възрастта не е единственият решаващ фактор за нейното състояние. Условията на съхранение, интензивността на употреба и степента на износване оказват пряко влияние върху структурата, поради което задължително трябва да се проверява както дълбочината на грайфера, така и цялостното състояние на каучука, дори протекторът да изглежда напълно непокътнат на пръв поглед.

За зимните гуми, които се експлоатират при тежки условия по заснежени и заледени пътни настилки, нормативните изисквания в България налагат дълбочината на протектора да бъде строго над 4 милиметра. Ако тази граница бъде достигната или надмината надолу, управлението с такива гуми става недопустимо, като наред с това категорично се забраняват всякакви агресивни повреди, сред които разслоявания или дефекти.

Както вече споменахме, водачите на моторни превозни средства у нас не са задължени да оборудват автомобилите си със зимни гуми през активния зимен сезон. Въпреки това нашият съвет е да направите разумна преценка и да спазвате препоръчителния експлоатационен срок, тъй като дори технически одобрена по грайфер гума може да се нуждае от незабавна подмяна заради напреднала възраст и микропукнатини в структурата. А от това зависят животи!


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