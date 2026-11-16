Спирачният прах убива джантите, но има начин да ги спасите

Черните отлагания, които неизменно се появяват по джантите след всяко по-динамично градско шофиране, далеч не са обикновена пътна мръсотия. В същността си те представляват микроскопични метални и феродоиди частици, отделени при непрекъснатото триене между спирачните накладки и дисковете. С течение на времето този агресивен прах буквално се вкоренява в покритието, образувайки трайни петна и язви, които могат да превърнат дори безупречно поддържания автомобил в занемарена машина.

Самият физичен процес на спиране е непрекъснато триене, при което всеки контакт на педала отделя милиони миниатюрни отломки. Докато част от тях се разнасят от въздушната струя при движение, останалата агресивна фракция се утаява плътно върху металните повърхности. Проблемът засяга не само водачите с агресивен стил на шофиране и чести екстремни спирания, а дори и онези, които залагат на кроткото и умерено придвижване из тесните градски улици.

В забързаното ежедневие редовната грижа за джантите често остава на заден план, но това е грешка с висока цена. Колкото по-дълго време престои натрупаният черен филм върху колелата, толкова по-трудно става неговото пълно отстраняване, тъй като корозивните му свойства започват да разяждат лаковото покритие. Когато замърсяването е все още прясно и колата се мие ежеседмично, обикновеният автомобилен шампоан върши чудесна работа, но в случаите на застаряло и вкоренено замърсяване се изисква специализирана химия.

За дълбоко почистване е необходим качествен препарат за джанти, който притежава способността ефективно да разгражда и омекотява металните частици, без да уврежда деликатното фабрично покритие. Процедурата започва с обилно изплакване на джантите с чиста вода под налягане, което отмива едрите песъчинки и предпазва повърхността от надраскване. След това специализираният почистващ препарат се нанася щедро по цялата площ, като се обръща специално внимание на вътрешните спици и труднодостъпните ъгли, след което се оставя да действа няколко минути.

След като активната пяна си свърши работата, замърсяванията се разтъркват внимателно с мека четка за джанти, като за малките отвори около болтовете е добре да се използва по-фина четчица. Накрая всичко се изплаква обилно с водна струя и при нужда процедурата се повтаря. За да се предотврати бъдещо бързо замърсяване, сушенето с чиста микрофибърна кърпа трябва да завърши с нанасянето на защитен вакса или специален уплътнител, който създава бариера и отблъсква спирачния прах до следващото измиване.