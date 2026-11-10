Бивш агент на ФБР призна кражба на криптовалута за $2,47 млн

Бивш агент на ФБР се призна за виновен за кражба на криптовалута на стойност около 2,47 млн. долара от портфейли, свързани с разследвания на бюрото. Патрик Стивън Яроч е признал вина по обвинения в телена измама и пране на пари, съобщи Министерството на правосъдието на САЩ.

Според съдебните документи Яроч е използвал пароли и ключови фрази, получени чрез системи на ФБР за управление на дела и обмен на разследващи данни. С тях той е прехвърлял средства от портфейли на разследвани лица, на свързани с враждебни държави структури, както и от поне един портфейл, създаден от самото ФБР за оперативна цел.

В схемата са били използвани данни, свързани с 35 отделни разследвания. Извършени са приблизително 100 измамни трансфера, а незаконно придобитите средства възлизат на 2 474 380,66 долара. „В рамките на схемата за телена измама Яроч е извършил приблизително 100 измамни трансфера, използвайки данни, свързани с 35 отделни разследвания на ФБР“, посочва Министерството на правосъдието на САЩ.

Използвал парите за лични разходи

След прехвърлянето на криптовалутата Яроч я е обменял за други цифрови активи, за да прикрие произхода, характера и собствеността върху средствата. Между 25 ноември 2025 г. и 13 януари 2026 г. той е прехвърлил около 93 082 долара към една от собствените си сметки, след което е местил парите между други свои сметки.

Част от сумата е била използвана за плащания по кредитни карти, автомобил и други заеми. Според прокуратурата Яроч е възнамерявал да използва средствата и за нов живот извън Съединените щати.

Той е планирал да се премести със семейството си в Португалия през септември 2026 г. Преди това е потърсил чрез ChatGPT информация за държава от Европейския съюз, в която да се установи, и е дал пълномощно на португалски адвокати да го представляват пред данъчните власти и да получат данъчен идентификационен номер. Сред обсъжданите идеи е било закупуване на лозе.

Разследванията на ФБР са били компрометирани

Яроч е работил в подразделението на ФБР в Бостън от 2017 до началото на 2025 г., а от февруари 2025 г. до юли 2026 г. е бил надзорен специален агент в отдела за контраразузнаване и шпионаж на централата на бюрото.

Той се е самосъобщил за кражбата на 29 юли 2026 г. на служители на Министерството на правосъдието и ФБР. Същия ден е бил поставен в административен отпуск, а на 31 юли е уволнен и арестуван в дома си.

Министерството на правосъдието заявява, че действията му са компрометирали множество разследвания срещу престъпни групи и структури, свързани с враждебни държави. Засегнати са били и източници, методи и способността на служители на ФБР да изпълняват функциите си, свързани с обществената сигурност и националната сигурност.

Федералният съдия Патриша Толивър Джайлс е приела признаването на вината на 5 ноември 2026 г. Присъдата е насрочена за 4 март 2027 г. Министерството на правосъдието посочва, че окончателното наказание ще бъде определено от съда, след като бъдат отчетени федералните насоки за налагане на наказания и останалите законови фактори. Според BleepingComputer всяко от двете обвинения предвижда максимум до 20 години затвор.

Източници: bleepingcomputer.com, justice.gov