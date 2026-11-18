Президентската канцелария на Южна Корея е свикала спешна среща за киберсигурността заради критична уязвимост в Java – широко използван език и платформа за интернет приложения и информационни системи. Срещата е проведена на 17 ноември с участието на представители на държавни институции, частния сектор и въоръжените сили.

Обсъдени са били превантивни мерки срещу възможни атаки, както и готовността за бързо инсталиране на актуализации за сигурност. Проверено е използването на Java в публични, частни и отбранителни системи, съобщи южнокорейската телевизия SBS.

Според Seoul Economic Daily уязвимостта е особено рискова, тъй като може да позволи на нападател да изпълни произволен код без предварително удостоверяване. Oracle, компанията, която разработва Java, е публикувала актуализация за сигурност на 17 ноември. Тя отстранява 11 уязвимости в Java Standard Edition.

Институциите ще обменят информация в реално време

В срещата са участвали представители на министерствата на науката и информационните технологии, отбраната и вътрешните работи. Присъствали са още Националната разузнавателна служба, Комисията за финансови услуги, Службата за финансов надзор и Институтът за финансова сигурност.

„Участващите институции се договориха да си сътрудничат тясно, като споделят в реално време информация за заплахите и състоянието на предприетите мерки“, заяви Националната служба за сигурност към президентската канцелария.

Президентската канцелария е прегледала и системите за реакция при необходимост от спешно инсталиране на защитни обновления. Към момента няма съобщение за потвърдена успешна атака, свързана с конкретната уязвимост.

Мерки след предупреждения за атаки с изкуствен интелект

На 13 ноември е проведена отделна съвместна среща между публичния сектор, бизнеса и армията. На нея е обсъден напредъкът по цялостна проверка на системните и мрежовите конфигурации заради очаквано увеличаване на кибератаките, при които се използва изкуствен интелект.

Южнокорейските власти заявяват, че променят подхода си – от реакция след пробив към предварително блокиране на рисковете още при откриването на уязвимост. Следващата непосредствена задача е засегнатите организации да приложат публикуваните от Oracle актуализации и да проверят собствените си системи.

Източници: news.sbs.co.kr, en.sedaily.com, straitstimes.com