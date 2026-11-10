Новини
Технологии »
Nvidia разследва връзката на шефа си с Алис Хуанг
  Тема: IT ИНДУСТРИЯ

Nvidia разследва връзката на шефа си с Алис Хуанг

10 Ноември, 2026 13:48 579 2

  • nvidia-
  • дженсън хуанг-
  • изкуствен интелект-
  • китайски шпионаж-
  • полупроводници

Компанията проверява дали отношенията на Дженсън Хуанг с бивша ръководителка на сингапурска фирма са създали риск за нейни тайни или за националната сигурност на САЩ

Nvidia разследва връзката на шефа си с Алис Хуанг - 1
Снимка: wpri.com
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Nvidia започна независимо разследване на отношенията на главния си изпълнителен директор Дженсън Хуанг с Алис Хуанг – бивш ръководител в сингапурската компания за центрове за данни Megaspeed. Американски представители по сигурността я подозират, че е работила за китайското Министерство на държавната сигурност, а случаят постави въпроси за защитата на чувствителна информация в една от най-важните компании за изкуствен интелект.

Управителният съвет на Nvidia обяви разследването на 8 ноември. В изявлението си компанията посочи: „Нямаме причина да смятаме, че са били компрометирани националната сигурност или тайни на Nvidia“, но заяви, че ще провери всички налични данни.

Хуанг призна пред служителите на компанията, че е бил неверен на съпругата си. „Дължа извинение на семейството си и на всички вас“, написа той, като добави, че ще сътрудничи напълно на разследването. Той не посочи името на жената, но американски медии свързаха признанието му с Алис Хуанг.

Проверяват възможен достъп до чувствителна информация

Случаят придоби измерения, надхвърлящи личния живот на изпълнителния директор, заради позицията на Nvidia в глобалната надпревара за чипове и системи за изкуствен интелект. Компанията произвежда процесори, използвани в центрове за данни и при разработването на модерни модели с изкуствен интелект.

Според американски публикации разузнавателните служби са разглеждали Алис Хуанг като възможен китайски разузнавателен актив. Твърдението не е представено като доказан съдебен факт. Китайското външно министерство го отхвърли. „Твърдението за китайски шпионин е напълно недоказано и има за цел да очерни Китай“, заяви говорителят Гуо Цзякун.

Президентът Доналд Тръмп каза, че е разговарял с Дженсън Хуанг и че той му е заявил, че не е знаел за предполагаемата разузнавателна дейност на жената. От Nvidia не са съобщили разследването да е довело до промяна в ръководството на компанията.

Пазарен спад и иск на инвеститори

Акциите на Nvidia поевтиняха с 4,3% на 9 ноември, което намали пазарната стойност на компанията с около 190 милиарда долара. В същия ден инвеститори заведоха колективен иск срещу Nvidia и Дженсън Хуанг във федерален съд в Калифорния.

В иска се твърди, че акционерите не са били информирани за връзката и за свързаните с нея рискове за националната сигурност, репутацията и бизнеса на компанията. Тези твърдения предстои да бъдат разгледани в съдебна процедура, а Nvidia не е признала нарушение.

Дженсън Хуанг е съосновател на Nvidia и ръководи компанията от създаването ѝ през 1993 г. Следващият етап по случая е независимото разследване на управителния съвет, което трябва да установи дали отношенията са довели до достъп до фирмена или чувствителна държавна информация.

Източници: newsweek.com, apnews.com, marketscreener.com


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ристьо Юристьо

    0 0 Отговор
    Четох четох...нищо не разбрах

    14:52 10.11.2026