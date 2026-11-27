ChatGPT може скоро да получи значително по-голям контрол над телефоните с Android. Следи в разработвана версия на приложението сочат, че асистентът ще може да намира контакти, да преглежда последни обаждания, да набира номера и да чете и изпраща текстови съобщения.

Информацията е открита във версия 1.2026.328 на ChatGPT за Android. Откритите разрешения показват, че всяка от тези възможности ще изисква изрично одобрение от потребителя. На този етап няма данни функциите да са достъпни за всички, нито OpenAI е обявила срок за официалното им пускане. Android Authority уточнява, че става дума за анализ на код в процес на разработка и че част от подготвяните възможности може изобщо да не стигнат до публична версия.

Сред подготвяните разрешения има и достъп до известията на Android. Той може да се използва за управление на вече възпроизвеждана медия – спиране, възобновяване или прескачане на песни. Намерените данни не показват ChatGPT да може сам да отвори музикално приложение или да стартира нова песен. Очакването е функцията да работи само с активна сесия за възпроизвеждане.

Друга възможност е асистентът да използва това, което се вижда на екрана, като контекст за отговорите си. Подготвя се настройка „Use screen and app data“, а описанието ѝ сочи, че при всеки нов въпрос за екрана ChatGPT ще прави нов прочит на показаното съдържание. Това би позволило на потребителя да задава последващи въпроси за приложение, уебстраница или документ, без да ги описва ръчно.

Част от намерените разрешения се отнасят до „Dot card“ – вероятна препратка към Dots, представени от OpenAI като „винаги активни агенти“, които могат да продължават работа по задачи и когато потребителят не е в приложението.

Две настройки в кода – „allowedWhileLocked“ и „useDotAsAssistant“ – подсказват, че конкретен Dot може да бъде извикван при заключен телефон или да бъде избран като системен дигитален асистент. Това обаче е предположение, основано на имената на настройките, а не потвърдено описание на готова функция.

ChatGPT вече може да бъде зададен като основен дигитален асистент на Android, но досега употребата му в тази роля е ограничена основно до гласови разговори и текстови отговори. Ако новите възможности бъдат активирани, приложението ще се доближи до начина, по който работят системните асистенти на телефона.

За българските потребители има и допълнително ограничение. Според OpenAI Dots постепенно се предоставят на избрани потребители извън Европейското икономическо пространство, Великобритания и Швейцария. Това означава, че свързаните с Dots функции към момента не са обявени като достъпни в България.