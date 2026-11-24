Американският президент Доналд Тръмп заплаши с „огромен данък“ компаниите от САЩ, които изграждат центрове за данни с изкуствен интелект в други държави. Той направи изявлението на пресконференция в Белия дом, но не посочи нито размера на налога, нито начина, по който би бил въведен.

„Няма да позволим на нашите компании да изграждат центрове за данни в други държави. Ако го направят, можем да го позволим, но ще им наложим огромен данък“, заяви Тръмп. По данни на Асошиейтед прес президентът е признал, че все още не е обсъдил предложението със собствените си служители.

Мярката все още няма конкретни параметри

Не е ясно дали Белият дом ще поиска одобрение от Конгреса или ще се опита да използва вече съществуващи правомощия. Axios отбелязва, че федералните данъци се налагат от Конгреса, а Тръмп не е уточнил как ще бъде приложена заплахата към компании, които изграждат и управляват глобална инфраструктура.

Според Ройтерс центровете за данни са ключови за развитието на изкуствения интелект, тъй като осигуряват изчислителната мощ за обучението и работата на сложни системи. Американски компании като Equinix и Digital Realty вече изграждат и управляват такива обекти извън САЩ. Част от тях се разполагат близо до потребителите, за да се намалят закъсненията при услуги като обработка на плащания и преноса на големи обеми данни.

Натиск за строителство в САЩ

Тръмп защити изграждането на центрове за данни в страната като част от съперничеството с Китай в областта на изкуствения интелект. Той призова местните власти да не блокират проектите, а да договарят по-големи ползи за общностите.

„Те имат достатъчно пари. Вземете ги“, каза президентът, имайки предвид компаниите, които искат да строят в американски населени места. Той посочи като възможни теми за преговори данъчни облекчения, по-ниски сметки за електроенергия и средства за местни училища.

Администрацията вече подкрепи доброволен ангажимент на големи технологични компании да поемат разходите за нови енергийни мощности и мрежови подобрения, свързани с центровете им за данни. В документа, публикуван във Федералния регистър, се посочва, че целта е по-високото потребление на електроенергия да не се прехвърля върху домакинствата.

Проектите срещат съпротива

Натискът от Белия дом идва на фона на нарастваща съпротива срещу центровете за данни в американските общности. Причините включват опасения за по-високи разходи за електроенергия, потреблението на вода и ограничената прозрачност около проектите.

Според проучване на Асошиейтед прес и NORC около шест от десет американци подкрепят ограничаването на броя на новите центрове за данни. Отделно, в годишното изборно проучване на Асошиейтед прес около три четвърти от избирателите са заявили, че не одобряват изграждането на нов такъв обект в тяхната общност.

Засега изявлението на Тръмп представлява политическа заплаха, а не въведен данък. Следващата стъпка би била изработването на конкретно предложение и определянето на правния механизъм, по който американските компании да бъдат задължени да изграждат инфраструктурата си на територията на САЩ.

Източници: apnews.com, investing.com, abcnews.com