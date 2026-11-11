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Samsung и Hyundai обявиха партньорство

Samsung и Hyundai обявиха партньорство

11 Ноември, 2026 16:53 404 0

  • samsung-
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  • електромобили-
  • батерии-
  • роботика

Двете южнокорейски групи ще разширят сътрудничеството си в автомобилните технологии, батериите, роботиката и физическия изкуствен интелект

Samsung и Hyundai обявиха партньорство - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Samsung и Hyundai Motor Group обявиха, че развиват отношенията си като стратегически партньори и „един екип“ в бъдещата мобилност, роботиката, енергетиката и физическия изкуствен интелект. Решението беше представено на 9 ноември по време на събитието „HMG Appreciation Day“ в тренировъчния център „Сочон“ на Samsung в Йонгин, Южна Корея.

Samsung е представил решения, предназначени за автомобилната индустрия: автомобилни полупроводници, твърдотелни батерии, други батерийни клетки и модули, дисплеи, автомобилни камери и многослойни керамични кондензатори. Samsung Display и Harman са показали интегрирани контролни устройства и телекомуникационни модули за т.нар. софтуерно дефинирани автомобили, при които значителна част от функциите се управляват и обновяват чрез софтуер.

По време на срещата са обсъждани и приложения на физическия изкуствен интелект и роботиката. Hyundai Motor Group притежава Boston Dynamics, а Samsung развива полупроводникови, сензорни и комуникационни технологии. Двете компании виждат възможност тези разработки да бъдат използвани както в производствените предприятия, така и в бъдещи превозни средства.

„Възможностите за сътрудничество между Samsung и Hyundai Motor Group се разширяват отвъд автомобилните компоненти, аудиосистемите и батериите към роботиката и енергетиката“, заяви вицепредседателят на Hyundai Чан Дже-хун.

Председателят на Samsung Electronics Чон Йон-хюн определи Hyundai като „стабилен партньор, с когото Samsung е писал историята на корейската индустрия“. Той добави, че съчетаването на визията на Hyundai за бъдещата мобилност с технологиите на Samsung може да открие „нови стойности и неограничени възможности“.

По-тесните отношения между двете групи се развиха след две срещи през 2020 година между И Дже-йон, председател на Samsung Electronics, и Чон Ъй-сон, председател на Hyundai Motor Group. Те се срещнаха в завода на Samsung SDI в Чхонан и в изследователския център на Hyundai и Kia в Намянг, за да обсъдят батерии за електромобили и други технологии.

През 2023 година Samsung SDI и Hyundai сключиха първия си договор за доставка на батерии за електромобили. Новото партньорство разширява тази връзка към по-голям кръг от продукти и технологии, включително полупроводници, дисплеи, комуникационни системи и роботика.

Историята на отношенията между двете южнокорейски групи започва още през ноември 1985 година, когато основателят на Samsung И Бьон-чхол, въпреки влошеното си здраве, присъства на 70-ия рожден ден на основателя на Hyundai Чон Джу-йон. Тогава той му подарява бяла порцеланова ваза. Четири десетилетия по-късно този жест на уважение е превърнат в официална технологична кооперация, насочена към следващото поколение автомобили и индустриални системи.


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