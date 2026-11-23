Samsung може да пропусне представянето на нов модел Galaxy Watch през 2027 година и да премине към двугодишен цикъл на премиерите. Това би прекъснало ежегодната традиция, започнала с първия Galaxy Watch през 2018 г. Информацията е на южнокорейското издание ETNews, което се позовава на източници от индустрията. Според публикацията решението е част от преструктуриране на подразделението Mobile eXperience (MX), което е отчело загуби през последните две тримесечия. Samsung все още не е потвърдила официално промяната.

Една от причините за промяната са по-слабите от очакваното продажби на Galaxy Watch9. Според ETNews моделът е посрещнат при по-висока цена, а няколко източници от индустрията твърдят, че не е изпълнил целите на Samsung. Изданието цитира представител на бранша с думите: „Иновациите в хардуера на умните часовници достигнаха зрял етап“.

В същия контекст Samsung планира да намали производството на смартфони от нисък и среден клас и да насочи по-голям дял от ресурсите си към премиум моделите. Целта е да се ограничат разходите за разработка, производство и маркетинг на продукти с по-ниска печалба. Ако планът бъде изпълнен, през 2027 година Samsung ще поддържа настоящата серия Galaxy Watch със софтуерни актуализации и нови функции, свързани със здравето. Така компанията ще се опита да запази интереса към екосистемата си, без да представя нов хардуер всяко лято.

Празнината може да бъде запълнена от нов модел Galaxy Fit. Това е по-достъпна фитнес гривна, насочена към потребители, които търсят основни функции за проследяване на активността, съня и здравните показатели, но не искат да купуват пълноценен смарт часовник.

При двугодишен график следващото основно обновяване на серията би се очаквало през 2028 година. Това означава, че Galaxy Watch9 и Galaxy Watch Ultra2 могат да останат актуалните водещи модели на Samsung през цялата 2027-ма.