Изтекоха макети на Samsung Galaxy S27 Ultra и Pro

Макети на предстоящите Samsung Galaxy S27 Ultra, Galaxy S27 Pro и Galaxy S27+ се появиха онлайн. Изображението е публикувано от технологичния информатор Сони Диксън и показва възможния външен вид на трите модела, но не потвърждава окончателния дизайн на устройствата. Най-съществената промяна се вижда при Galaxy S27 Ultra и Galaxy S27 Pro. При тях задният модул на камерите заема горната част на корпуса и е оформен по различен начин спрямо досегашната подредба. Във всеки от двата макета се виждат два изпъкнали обектива, както и още два отвора, разположени на нивото на самия модул.

Galaxy S27+ изглежда по-близо до настоящия Galaxy S26+. Макетът показва продълговат модул с три отвора за задните сензори, докато светкавицата остава извън него и е поставена на сходно място спрямо предходния модел.

Това подсказва, че Samsung може да подготвя различен визуален подход за по-скъпите версии Ultra и Pro, докато версията Plus ще запази по-познатия дизайн. Става дума обаче за неофициални макети, които могат да не отразяват напълно финалните устройства. Наред с изображенията се разпространяват и твърдения за процесорите в серията. Galaxy S27 Ultra се очаква да бъде оборудван със Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, а Galaxy S27 Pro вероятно ще използва стандартния Snapdragon 8 Elite Gen 6.

За Galaxy S27+ се посочва разработеният от Samsung Exynos 2700, поне за Европа. Това би означавало различия между моделите не само във външния вид, но и в хардуерната платформа, използвана от тях. Samsung все още не е потвърдила официално серията Galaxy S27, нейните характеристики или датата на премиерата.