Huawei представи в Китай новата си марка Osta и първия смартфон под нея – Osta 1 Pro. Моделът комбинира 6,39-инчов OLED дисплей с необичайното съотношение 16:9,5, 200-мегапикселова основна камера и батерия с капацитет 7000 mAh. Ричард Ю обясни името Osta като съкращение от „Original Smart Technology Accessible“. Новата марка засега е насочена към китайския пазар, като Huawei не е обявила планове за международна премиера.

Osta 1 Pro използва чипсета Kirin 9030S и работи с HarmonyOS 7. Конфигурациите достигат до 16 GB оперативна памет, докато Huawei Pura X View се предлага с максимум 12 GB RAM. Софтуерният интерфейс е с визуален стил, описан като „течно стъкло“, а компанията добавя и нов асистент с изкуствен интелект, наречен Little Star.

Устройството е почти идентично с Pura X View, но има няколко съществени разлики. Osta 1 Pro не разполага с ултраширокоъгълна камера и със сателитни функции за съобщения.

На гърба са разположени 200-мегапикселова основна камера и 50-мегапикселова перископна телефото камера с 3,7-кратно оптично увеличение. За селфита е предвидена 50-мегапикселова камера. Скенерът за пръстови отпечатъци е вграден в страничната рамка.

Батерията е с капацитет 7000 mAh, а корпусът е защитен от прах и вода по стандартите IP68 и IP69. Подробности за размера и теглото на телефона не са посочени в съобщението за премиерата. Данните за основните характеристики и цените са потвърдени и от Huawei Central.

Osta 1 Pro се предлага в цветовете Starlight Purple, Starry Black и Nebula White. Началната цена за версията с 12 GB RAM и 256 GB вградена памет е 5499 китайски юана, или около 824 долара. Най-скъпата конфигурация комбинира 16 GB оперативна памет и 1 TB памет и струва 8799 китайски юана, приблизително 1320 долара. Huawei не е посочила дата за продажби на модела извън Китай.