Subaru разработва ново поколение боксер двигатели

Японският производител хвърля ръкавица към традиционните инженерни ограничения, загатвайки за мащабна еволюция в разработката на изключително икономични силови агрегати с амбицията да постигнат непостижима до момента топлинна ефективност.

Мащабният проект се осъществява в рамките на стратегическа инициатива, стартирана още през 2024 година съвместно с Toyota и Mazda, като всяка от компаниите поема по собствен технически път за усъвършенстване на конвенционалните двигатели.

Инженерният екип на Subaru насочва фокуса си върху фундаментално подобряване на процеса на горене, запазвайки емблематичната архитектура на своя Boxer, която гарантира нисък център на тежестта и стабилност на пътя.

Основните усилия са концентрирани върху оптимизирането на вътрешния въздушен поток, като съвременното 3D компютърно моделиране позволява детайлно проследяване на пламъка и прецизен контрол срещу появата на нежелани детонации.

За разлика от досегашните атмосферни версии, експерименталният двигател залага на турбокомпресор и директно впръскване, което разширява значително диаграмата на висока ефективност в реални условия на шофиране.

Планът за бъдещо усъвършенстване включва още внедряване на турбина с променлива геометрия VGT, евентуално подпомогната от електрически компонент за туширане на турбодупката, както и преминаване към специфичния цикъл на Милър.

Въпреки високата сложност на тези решения, постигането на голямата цел от 50 процента топлинна ефективност изисква приложението на предкамерно запалване, подобно на технологиите, използвани при редица спортни модели от най-висок ранг.

Пазарното бъдеще на новите боксер агрегати обаче остава обвързано с географската стратегия на марката, предвид заявеното намерение на компанията за пълна електрификация на европейската гама до 2028 година.