Електрическата еволюция на една икона. Тест и БГ цени на новото Subaru Outback

Венеция, Италия. Екип на mobile.bg от мястото на събитието.

Докато голяма част от автомобилната индустрия продължава да се надпреварва в изграждането на непрактични футуристични форми, огромни дисплеи и тежки SUV каросерии, Subaru продължава следва своя собствен път. Японската марка традиционно залага на автомобили, проектирани за реалния живот и за хората с активен начин на живот. Екипът ни се отправи към слънчева Италия, за да подложи на изчерпателен тест-драйв новия Subaru e-Outback и да разбере дали електрификацията е променила истинската му природа.

И още първите километри по италианските криволичещи пътища бързо дават отговор на въпроса дали марката е жертвала своя идентичност в полза на батерийния конформизъм. Според нас инженерите са успели да запазят уникалния дух на модела, пренасяйки легендарната му издръжливост в новата технологична ера.

Екстериор



Визуално Subaru e-Outback излъчва онази позната и сигурна солидност, която намеква за готовност за сериозни преходи извън асфалта. Масивните черни защитни панели около арките на калниците и по протежение на праговете му придават наистина "всъдеходно" излъчване, отчетливо различаващо се от повечето градски кросоувъри.

Впечатляващият пътен просвет от 211 мм поставя този модел сред най-способните представители в неговия клас. Наред с офроуд експедициите, тази височина се оказва изключително полезна и при лоши атмосферни условия или внезапни проливни дъждове, когато пътищата за миг се превръщат във водни препятствия. В подобни ситуации автомобилът гази през локвите с пълна увереност и без каквото и да е колебание.

Интериор



При влизане в купето веднага се забелязва позната архитектура, черпеща вдъхновение от по-малкия Solterra XT. Подредбата е подчертано функционална, изчистена и ергономична, но въпреки това e-Outback създава усещане за по-висок клас и категоричен флагмански статус.

Пространството в салона е наистина внушително. На задната седалка пътниците разполагат с предостатъчно място за краката и главата, което гарантира пълен комфорт дори при дълги пътувания. Предните седалки предлагат отлична опора и удобство, предразполагащо към продължително шофиране без умора. Багажното пространство е с правилна квадратна форма и впечатляващ обем от 633 литра, готов да поеме всякаква спортна, къмпинг или семейна екипировка.

Технологичното оборудване включва 7-инчов дигитален инструментален панел пред водача и централно разположен 14-инчов сензорен екран. Мултимедийната система работи бързо, а за озвучаването се грижи премиум аудио система Harman Kardon. Открояват се обаче два основни недостатъка в салона: напълно липсва класическата жабка пред предния пасажер, а в задната седалка не е предвиден отвор (ски джоб) за транспортиране на по-дълги предмети. Овалната форма на волана също изисква известно време за привикване. Всичко останало обаче е на ниво. Материалите и самата сглобка са доста добри, подчертавайки и отвъртре флагманския статус на новия Outback.

Двигател и ходови характеристики

Задвижването е поверено на два електродвигателя със симетрично задвижване на четирите колела, осигуряващи системна мощност от 375 к.с. и въртящ момент от 536 Нм. Ускорението от 0 до 100 км/ч отнема едва 4.5 секунди, а моменталното разгръщане на тягата прави изпреварванията напълно безпроблемни.

Батерията е с капацитет 74.7 kWh и осигурява автономен пробег от 443 км до 526 км в зависимост от конкретното ниво на оборудван, км и по цикъла WLTP. Поддържа се бързо правoтоково зареждане (DC) с мощност до 150 kW, което позволява презареждане от 10% до 80% за около 30 минути. Тези данни също отстъпват на доста от преките конкуренти, но това е само на хартия, защото в реални условия нещата изглеждат доста различно - зареждане за под половин час, уникално ускорение и приличен реален пробег от над 400 километра.

На пътя Subaru e-Outback демонстрира изключителна стабилност благодарение на новата платформена архитектура e-Subaru Global Platform. В завоите колата се държи стегнато, а окачването поглъща неравностите с лекота, съчетавайки висока стабилност с превъзходна возия. Системите за сигурност от пакета Subaru Safety Sense действат прецизно и дискретно, без да дразнят водача с излишни звукови сигнали.

В градски условия Subaru e-Outback изненадва приятно с маневреността си, въпреки респектиращите си размери - дължина 4895 мм.. Плътният диаметър на завой и добре балансираното кормилно управление правят маневрирането по тесните италиански улички и паркирането в подземни гаражи значително по-лесно от очакваното. Високата позиция на седене гарантира отлична видимост във всички посоки, а мигновеното разгръщане на въртящия момент позволява пъргаво и безстресово включване в динамичния градски трафик. В този режим средният разход на енергия се движи около много разумните 16-17 kWh на 100 км, подпомаган от ефективната система за рекуперация при спиране.

Когато напуснете очертанията на града и излезете на извънградски междуселищни пътища, автомобилът разкрива истинския си потенциал. По криволичещи отсечки ниският център на тежестта – резултат от разположената в пода батерия – осигурява забележителна стабилност и минимално накланяне на каросерията. Преминаването през завои става с хирургическа прецизност, а окачването поглъща всички неравности без да пренася вибрации в купето. Тук енергийният апетит на e-Outback спада до най-оптималните си стойности от порядъка на 18-19 kWh на 100 км, осигурявайки най-близкия до официалните данни пробег.

На магистралата електрическият Outback се държи като истински крайцер за дълги разстояния. Шумоизолацията е на изключително високо ниво, като аеродинамичните шумове и шума от гумите остават зад борда дори при поддържане на максимално позволената скорост. Автомобилът стъпва монолитно и уверено, а сигурността при изпреварване е гарантирана от огромния резерв от мощност. Разбира се, високата скорост се отразява на консумацията – при устойчиво темпо от 130 км/ч разходът се покачва до около 23-25 kWh на 100 км, което леко съкращава автономния пробег, но остава в напълно приемливи граници за този клас.

Извън асфалта легендарната гени на Subaru веднага напомнят за себе си. С впечатляващия си пътен просвет от 211 мм и с усъвършенстваната система за задвижване на четирите колела X-Mode, e-Outback се справя с лекота през стръмни чакълени изкачвания, кални коловози и скалисти пътеки. Електрическият въртящ момент се дозира с милиметрова точност към всяко колело, предотвратявайки превъртането и осигурявайки сцепление там, където стандартните електрически SUV-та бързо биха капитулирали.

Ето и основните технически показатели на модела:



Двигател: Два електромотора (AWD)

Максимална мощност: 375 к.с.

Максимален въртящ момент: 536 Нм

Ускорение 0-100 км/ч: 4.5 секунди

Батерия: 74.7 kWh

Пробег (WLTP): от 443 км до 526 км в зависимост от конкретното ниво на оборудване

Бързо зареждане: До 150 kW DC (10-80% за ~30 мин)

Пътен просвет: 211 мм

Заключение и цени



След този обстоен тест драйв, можем да кажем, че новото Subaru e-Outback доказва, че преходът към пълна електрификация не задължително лишава един автомобил от неговата индивидуалност. Моделът остава все така практичен, сигурен и изключително способен на всякакви терени, като същевременно добавя впечатляваща динамика и съвременни технологии.

Въпреки някои дребни пропуски в ергономията на интериора, като отсъствието на жабка и ски джоб, автомобилът предлага отличен баланс за семейства с активен начин на живот. Цената на модела на европейския пазар се върти около 50 000 евро, като варира леко спрямо оборудването. Цените по ценова листа за България са 53 900 и 56 900 евро за двете нива 4Е-Xperience и 4Е-Xperience+, но до края на тази година всички клиенти ще получат отстъпка от 7000 евро, което прави цените 46 900 и 49 900 евро, което пък поставя e-Outback в много конкурентна позиция спрямо останалите електрически SUV представители в сегмента.