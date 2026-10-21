Европа казва сбогом на легендарните боксер двигатели на Subaru

Автомобилният свят се готви за една доста интересна промяна в съвременната си история, тъй като японският производител Subaru планира мащабно преструктуриране на своята европейска гама. Според специализирани медийни публикации в бранша, след 2027 година компанията напълно ще преустанови продажбата на автомобили с класически двигатели с вътрешно горене и хибридни задвижвания в региона, слагайки край на една ера, дефинирана от емблематичните боксер агрегати. Решението засяга цялото портфолио, включително популярния бензинов модел Outback, както и хибридните версии на Impreza, Crosstrek и Forester.

Настоящото поколение на Outback, оборудвано с 2.5-литров атмосферен боксерен двигател с мощност 169 конски сили, ще се задържи на пазара само до края на 2027 година. Малко след това ще бъдат прекратени и продажбите на трите модела, които разчитат на двулитров мек хибриден агрегат с мощност 136 конски сили. Наличието дори на минимален електрически компонент в тези силови тракове вече се оказва недостатъчно, за да покрие изискванията на европейските регулатори и да гарантира оставането им в търговската мрежа на марката.

Основополагащите причини за това радикално корпоративно решение се крият в едновременния натиск от страна на строгите екологични норми и новите стандарти за безопасност. Затегнатите лимити за средните въглеродни емисии на цялата предлагана гама правят поддържането на конвенционални двигатели икономически нецелесъобразно, тъй като всяко повторно сертифициране на модифицирани мотори изисква сериозни финансови инжекции. В същото време актуалните европейски изисквания за пасивна и активна безопасност налагат фундаментално обновяване на електронната архитектура, което за по-старите платформи би коствало инвестиции, чиято възвръщаемост е поставена под сериозен въпрос.

След финализирането на този пълен преход, европейските клиенти на марката ще могат да избират единствено между чисто електрически предложения. Гамата ще бъде изградена от три модела, а именно Solterra, Uncharted и новото поколение E-Outback, като всички те са разработени в рамките на съвместно технологично партньорство с Toyota. Това означава, че въпреки пълната промяна под капака, познатото и обичано име Outback ще продължи да съществува на пазара, но вече като изцяло електрически автомобил с различен технически характер.

Подобен ход носи изключително символично тегло за феновете на марката, предвид факта, че хоризонтално срещуположните бутални двигатели се превърнаха в неразделна част от ДНК-то на компанията в продължение на десетилетия. Началото на тази легендарна технология е поставено през далечната 1966 година с премиерата на модела Subaru 1000, който се задвижва от скромлен литров четирицилиндров агрегат с едва 55 конски сили. Впоследствие именно боксерният двигател, съчетан със симетричната система за задвижване на всички колела, се утвърди като най-разпознаваемия технически почерк на японския бранш.

Важно е да се уточни, че настоящите мерки засягат изключително и само европейския пазар и не означават глобален край на боксерните технологии в световен мащаб. За българските и европейските потребители обаче трансформацията ще бъде безкомпромисна, като вместо досегашната свобода на избор между традиционни бензинови, меки хибриди и електромобили, шоурумите на марката ще предлагат единствено изцяло електрически превозни средства.