Тествахме новото Subaru Uncharted. Вижте и колко струва у нас

Милано, Италия. Екип на mobile.bg от мястото на събитието.

Когато чуете името Subaru, съзнанието ви вероятно веднага рисува шумни боксерни двигатели, мирис на бензин и кални рали отсечки. Електрическата ера обаче безмилостно пренаписва правилата и новото изцяло на ток Subaru Uncharted е живото доказателство за тази трансформация. Създаден в тясно сътрудничество с Toyota и споделящ гени с модела Toyota C-HR+, този компактен кросоувър е натоварен с тежката задача да докаже, че може да бъде истински приключенец без капка гориво в резервоара. Имахме ексклузивната възможност да изцедим възможностите му както по пътищата около Милано, така и в бруталната кал на офроуд полигон край Милано, Италия. Резултатът? Този „зелен“ японец крие изненадващ характер, който бързо ще накара скептиците да замълчат.

Екстериор

По отношение на външния си вид, Subaru Uncharted залага на атлетичен и доста дързък силует, който успешно бяга от скучния дизайн на традиционните семейни електромобили. Предната част е изчистена и технологична, доминирана от високо разположени тънки дневни светлини, които визуално разширяват каросерията.

Дизайнерите са постигнали и отличен коефициент на аеродинамично съпротивление от 0.269, без това да ощетява присъствието на пътя. С дължина, малко по-малка от тази на по-голямата Solterra, моделът прилича на повдигнато купе, готово за екшън. Мускулестите калници и солидният пътен просвет от цели 211 мм веднага подсказват, че пластмасовите защитни вежди по купето не са просто декорация за пред мола, а реален щит срещу камъните и прахоляка. Визията е различна от познатите ни модели на Subaru, но концепцията за купеобразен кросоувър определено ни допадна.

Интериор

Влизайки в купето, веднага се усеща типичният за марката прагматизъм, съчетан с модерни технологии. Централно място заема огромен 14-инчов сензорен дисплей, който е най-големият, монтиран в модел на марката до момента. Макар графиките му да са малко по-обрани, системата реагира светкавично и поддържа безжични Apple CarPlay и Android Auto. За радост на традиционалистите, физическите бутони за управление на климатика са запазени.

Воланът е компактен и малко претрупан с бутони, като е проектиран да стои под дигиталното табло. Материалите са изключително здрави и сглобени с мисъл за дългогодишна експлоатация. Отзад пространството за краката е напълно прилично за възрастни, но заради скосената линия на покрива по-високите пасажери може да усетят тавана твърде близо.

Багажникът с обем от 404 литра е функционален, но обективно остава по-малък от този на преките конкуренти в класа. Като огромен плюс в ежедневието обаче се явява функцията Vehicle-to-Load в багажното отделение, осигуряваща 220V напрежение и до 1500W мощност за захранване на външни уреди сред природата. С други думи салонът не блести с лукс, но е практичен, а материалите са доста качествени.

Двигател и ходови характеристики

Истинската магия на Subaru Uncharted обаче се крие в неговото задвижване и пътно поведение. На пазара се предлагат три версии, като базовата разчита на батерия с капацитет 58 кВтч, предно предаване и 163 к.с. Златната среда е модификацията с един мотор, 218 к.с. и голямата 77 кВтч батерия, обещаваща пробег до 592 км. Перлата в короната обаче е вариантът с двойно предаване AWD, който разполага с два електромотора и брутална системна мощност от 343 к.с.

На правите този автомобил буквално изстрелва тежката каросерия от 0 до 100 км/ч за зашеметяващите 5 секунди – време, което е с две десети по-бързо от култовия спортен бензинов звяр WRX STi Final Edition. Ускорението е мигновено, но е настроено изключително зряло, без излишно придърпване. Окачването с двойни носачи отзад държи колата залепена за асфалта и елиминира клатенето в завоите.

Когато обаче стъпихме в калта около Малпенса видяхме и истинските предимства на Unchartetd. Интелигентната система X-MODE и функцията Grip Control, действаща като офроуд круиз контрол, правят чудеса. Благодарение на светкавичното електронно разпределение на тягата между мостовете, колата преодолява кални коловози, странични наклони от над 30 градуса и изключително стръмни наклони без изобщо да се замисли, дори когато някое от колелата увисне във въздуха. А системата Multi-Terrain Monitor с камери около целия автомобил помага за точното позициониране върху тежкия терен.

По отношение на енергийната ефективност, Subaru Uncharted показва доста балансирани и предвидими за съвременен кросоувър показатели, които обаче варират сериозно според задвижването. Базовата версия с предно предаване и по-малката батерия е истински икономист, като по време на нашия тест постигна среден разход от около 15.9 кВтч за 100 километра пробег, превръщайки се в чудесен избор за градско и извънградско икономично придвижване.

Наточеният флагман с двойно предаване AWD и мощност от 343 конски сили очаквано изисква малко повече „гориво“ за своя темперамент – официалният му разход се движи около 19.2 кВтч на 100 км, като в реални условия на магистрала достигна до 22.5 - 26.7 кВтч при постоянна висока скорост от 130 км/ч. При тежкия офроуд разходът бе 27 кВтч на 100. В меко и топло време обаче, благодарение на добрата аеродинамика на купето, градското шофиране на AWD версията свали консумацията до впечатляващите 14.0 кВтч на 100 км, което гарантира, че обещаният пробег няма да остане само на хартия.

Заключение и цени

Като балансирана равносметка можем да кажем, че Subaru Uncharted оставя изключително положителни впечатления. Сред безспорните му плюсове са внушителната и полезна мощност на AWD версията, феноменалните офроуд възможности, които нямат аналог в този електромобилен сегмент, здравото качество на изработка и богатото серийно оборудване за безопасност Subaru Safety Sense.

Спирачната система комбинира рекуперацията и хидравликата изключително плавно чрез пера на волана. Откъм минусите трябва да отбележим сравнително скромния обем на багажника за нуждите на дълги семейни пътешествия, леко ограниченото пространство над главите на задния ред и факта, че мултимедията има малко претрупани менюта. Освен това, базовата версия с предно предаване предлага доста "по-пешеходна" динамика в сравнение с мощния си събрат.

На българския пазар новото Subaru Uncharted се очаква да стъпи с базова стартова цена от 39 900 евро за по-малката батерия, докато наточената и най-атрактивна версия с 4х4 задвижване и мощност от 343 конски сили струва 49 400 евро. Трябва да отбележим, че за първите клиенти до края на лятото, вносителят у нас предвижда и бонус от 5 000 евро, като така базовата цена стартира от доста приличните 34 900 евро. Тези цени, а и габаритите на колата позиционират модела малко под по-голямата Solterra, превръщайки го в изключително конкурентно предложение за хората, които искат съвременен електрически кросоувър, но отказват да направят компромис с истинския приключенски дух извън утъпканите пътища.