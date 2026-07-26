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Subaru призна за най-големия си грях и започва пълна промяна

Subaru призна за най-големия си грях и започва пълна промяна

26 Юли, 2026 12:30 704 0

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Инженерният екип на японците определи досегашната си стратегия за разработка като задънена улица

Subaru призна за най-големия си грях и започва пълна промяна - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Феновете на Subaru през последното десетилетие наблюдаваха със свито сърце как една истинска легенда от световния рали шампионат постепенно губи своя характерен облик. Безкомпромисният STI потъна в историята, легендарният WRX се превърна в прекалено кротък и зрял седан, а ефектните прототипи от автомобилните изложения така и не стигаха до серийно производство. Инерцията от миналите успехи обаче най-накрая изчерпа своя потенциал и в централата на марката решиха да вземат кардинални мерки.

Вътрешни източници от Страната на изгряващото слънце разкриват, че автомобилостроителят е сформирал напълно ново подразделение за продуктово развитие. В неговата структура функционира специално звено, чиято единствена задача е проектирането и възраждането на чистокръвни спортни модели. Тази стъпка показва ясно, че компанията не се ограничава само с празни обещания за завръщане към корените си, а изгражда фундаментална инженерна база за постигането на тази цел.

Най-интригуващият момент в тази трансформация се крие в необичайно откровената позиция на ръководството. Техническият директор Тецуо Фуджинуки призна без заобиколки, че досегашната методология на проектиране е била лишена от интрига и е довела марката до пълно себеповторение. Подобно публично самопризнание потвърждава опасенията, които автомобилните ентусиасти изразяваха от години.

Някога емблематичните букви WRX STI, както и динамичните модификации Legacy GT и Forester XT, носеха в себе си необуздан дух, турбо тяга и боксерни двигатели с характерния им боботещ звук. С течение на времето сигурността и прагматизмът изместиха тази страст, превръщайки моделите в сравнително обикновени ежедневни автомобили. Новата стратегия цели да върне обратно онази специфична сурова енергия, която задвижваше марката през нейните най-славни години.


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