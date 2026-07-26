Subaru призна за най-големия си грях и започва пълна промяна

Феновете на Subaru през последното десетилетие наблюдаваха със свито сърце как една истинска легенда от световния рали шампионат постепенно губи своя характерен облик. Безкомпромисният STI потъна в историята, легендарният WRX се превърна в прекалено кротък и зрял седан, а ефектните прототипи от автомобилните изложения така и не стигаха до серийно производство. Инерцията от миналите успехи обаче най-накрая изчерпа своя потенциал и в централата на марката решиха да вземат кардинални мерки.

Вътрешни източници от Страната на изгряващото слънце разкриват, че автомобилостроителят е сформирал напълно ново подразделение за продуктово развитие. В неговата структура функционира специално звено, чиято единствена задача е проектирането и възраждането на чистокръвни спортни модели. Тази стъпка показва ясно, че компанията не се ограничава само с празни обещания за завръщане към корените си, а изгражда фундаментална инженерна база за постигането на тази цел.

Най-интригуващият момент в тази трансформация се крие в необичайно откровената позиция на ръководството. Техническият директор Тецуо Фуджинуки призна без заобиколки, че досегашната методология на проектиране е била лишена от интрига и е довела марката до пълно себеповторение. Подобно публично самопризнание потвърждава опасенията, които автомобилните ентусиасти изразяваха от години.

Някога емблематичните букви WRX STI, както и динамичните модификации Legacy GT и Forester XT, носеха в себе си необуздан дух, турбо тяга и боксерни двигатели с характерния им боботещ звук. С течение на времето сигурността и прагматизмът изместиха тази страст, превръщайки моделите в сравнително обикновени ежедневни автомобили. Новата стратегия цели да върне обратно онази специфична сурова енергия, която задвижваше марката през нейните най-славни години.