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Teams и Outlook все още не работят за някои потребители

Teams и Outlook все още не работят за някои потребители

13 Ноември, 2026 17:12 77 0

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Проблемът засяга Microsoft 365, Azure и други услуги в над 74 държави. Компанията отрича да става дума за кибератака и работи по възстановяването

Teams и Outlook все още не работят за някои потребители - 1
Снимка: timesofindia.indiatimes.com
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Глобалния срив за който вече ви разказахме и който засегна Microsoft Teams, Outlook и редица услуги на Microsoft 365, вече продължава повече от 12 часа. Нарушения са отчетени в над 74 държави и територии, а сред засегнатите са компании, градски администрации и доставчици на обществени услуги.

Прекъсването обхваща Outlook, Microsoft 365 за бизнес и предприятия, Azure, OneNote, OneDrive и Microsoft To Do. При някои потребители Teams продължава да работи частично, но достъпът до календари, свързани файлове и други функции е затруднен. Потребители съобщават за невъзможност да отварят пощенските си кутии, да изпращат съобщения или да използват свързани приложения.

Microsoft заявява, че няма индикации прекъсването да е причинено от злонамерена или кибернетична дейност. „Няма индикации, че това е резултат от злонамерена или кибернетична дейност“, посочва компанията в актуализацията си за инцидента.

Според обяснението на Microsoft проблемът е свързан с голям брой сървъри, които не са преминали автоматичните проверки за състояние и са станали недостъпни. Това е прехвърлило натоварването към останалата инфраструктура, без да има общо увеличение на трафика. Компанията едновременно увеличава капацитета, рестартира засегнатите машини и тества промени в мрежовата конфигурация.

Във Великобритания Националната здравна служба предупреди, че сривът може да доведе до забавяния при получаването на някои рецепти. Проблемите с електронната поща затрудняват комуникацията между медицински екипи и други звена, които разчитат на услугите на Microsoft.

Microsoft съобщава за подобрение в отделни региони, но възстановените сървъри трябва да бъдат наблюдавани, тъй като част от тях са отказвали отново при връщане на натоварването. Компанията продължава да обработва натрупаните имейли, като е запазен разширен 48-часов прозорец за изчакване на доставката.

Пълна причина за прекъсването все още не е обявена. Microsoft посочва, че след стабилизиране на услугите ще публикува подробен доклад с първопричината и мерките за предотвратяване на подобен инцидент.


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