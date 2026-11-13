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Собственици на Pixel 10 се оплакват от досаден проблем

Собственици на Pixel 10 се оплакват от досаден проблем

13 Ноември, 2026 18:44 110 2

  • pixel 10-
  • google pixel-
  • безжично зареждане-
  • android-
  • софтуерна актуализация

Потребители съобщават, че телефоните показват зареждане, но батерията продължава да се изтощава. Google все още не е потвърдила официално причината

Собственици на Pixel 10 се оплакват от досаден проблем - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Собственици на Pixel 10 съобщават за проблеми с безжичното зареждане след ноемврийската актуализация на Google. При част от устройствата на екрана се появява индикатор, че телефонът се зарежда, но процентът на батерията продължава да намалява. Сигнали има и от потребители на Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL и Pixel 11 Pro XL.

Описаният сценарий е особено проблемен при зареждане през нощта. Един от потребителите разказва: „Оставих телефона върху безжичната поставка, а сутринта батерията беше на червено“. След повторно поставяне устройството показало, че се зарежда, но по-късно процентът отново бил по-нисък.

Във форумите за поддръжка на Google Pixel са публикувани оплаквания от хора, които са рестартирали телефоните, стартирали са диагностика на батерията и са сменили зарядните устройства. Според описанията същите безжични поставки са работили нормално преди инсталирането на актуализацията. При поне част от засегнатите устройства зареждането с кабел продължава да функционира.

Актуализацията започна да се разпространява на 10 ноември. В официалния списък с промени Google посочва поправка за случаи, при които Pixel показва индикатор за зареждане, без към телефона да е включено зарядно устройство. Новите сигнали обаче се отнасят до обратната ситуация – телефонът е поставен върху безжично зарядно, но реално не получава достатъчно енергия или продължава да губи заряд.

Google не е признала официално новия проблем и не е обявила срок за отделна поправка. Това означава, че потребителите, при които безжичното зареждане не работи, засега разполагат основно с кабелно зареждане като алтернатива, докато се изясни причината и евентуално бъде подготвен нов софтуерен ъпдейт.


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