Android Auto спира да работи на тези устройства

Android Auto е на прага на съществена промяна, която ще засегне стотици хиляди собственици на по-стари смартфони по света. Потребители, използващи мобилни устройства с операционна система Android 10, започнаха да получават официални системни предупреждения на екраните на автомобилните си мултимедийни системи, че поддръжката за тяхното устройство скоро ще бъде преустановена.

Появата на тези съобщения подсказва, че технологичният гигант Google се подготвя да вдигне минималното изискване за операционната система до Android 11 както за жични, така и безжични връзки с автомобила. Въпреки че официално изявление от страна на компанията все още липсва, подобен ход е напълно логична стъпка в стремежа за оптимизиране на сигурността, въвеждане на нови функционалности като дългоочакваните медийни актуализации и интеграцията с усъвършенствани изкуствени интелекти от типа на Gemini.

Засега собствениците на засегнатите модели са поставени пред дилема – да проверят дали техният телефон подлежи на софтуерен ъпгрейд към по-нова версия на Android или в близко бъдеще да инвестират в ново мобилно устройство, ако искат да запазят безпроблемния достъп до навигация, разговори и мултимедия директно през таблото на автомобила си.