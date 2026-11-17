Спомняте ли си времето, когато процесът по смяната на смартфона обикновено бе свързан с повече от избора на нов модел. Прехвърлянето на снимки, контакти, видеоклипове, бележки и настройки често се оказваше по-досадната задача, особено когато потребителят преминава от една операционна система към друга. Към това често се добавяше и ежедневната необходимост от споделяне на файлове между устройства, които невинаги работят в една и съща екосистема. Е, краят на тези тревоги вече е тук.

В новата гама на Samsung Z устройствата, корейската компания поставя акцент върху две от своите функции – Smart Switch и Quick Share. Първата улеснява преместването на личната информация при преминаване към нов Galaxy смартфон, а втората позволява бързо споделяне на съдържание, включително между Galaxy и устройства с iOS. Така фокусът се измества от техническите затруднения към реалното използване на устройствата.

Smart Switch: прехвърлянето започва с QR код

Една от основните пречки при смяната на смартфон е необходимостта информацията от старото устройство да бъде прехвърлена без загуба на важни файлове и настройки. При преминаване от iOS телефон към Galaxy процесът със Smart Switch може да започне чрез сканиране на QR код със старото устройство.

Този подход улеснява свързването между двата смартфона, без да се налага предварително инсталиране на допълнителни приложения на старото устройство като условие за започване на процеса. Прехвърлянето може да се осъществи безжично, което означава, че потребителят не трябва да търси подходящ кабел или адаптер, за да премести съдържанието си.

Важното е, че информацията не се изчерпва със снимките и контактите – двата типа данни, които обикновено първи изникват в съзнанието при подобна операция. Smart Switch позволява прехвърляне и на видеоклипове, бележки, графици, акаунти, пароли и персонализирани настройки. Така на практика новият ви телефон запазва идентична дори идентична подредба на приложенията, за да не ви затормозява излишно при смяна на устройството.

Практическата полза е особено осезаема за хората, които използват телефона си не само за комуникация и забавление, но и за работа. Запазването на важни бележки, графици и настройки спестява време, а прехвърлянето на голямо количество съдържание не изисква ръчно копиране на отделните файлове.

Quick Share: по-лесен обмен между различни екосистеми

Докато Smart Switch е насочен към прехвърлянето на информация при смяна на устройство, Quick Share решава друг често срещан проблем – споделянето на файлове между различни смартфони и компютри.

Функцията предлага бърз начин за изпращане на снимки, видеоклипове и други файлове, като сред важните ѝ възможности е съвместимостта с AirDrop®. Това позволява споделяне на съдържание между Galaxy устройства и такива с iOS, без да се налага използването на алтернативни приложения или изпращане на файловете през облачни услуги.

За да бъде активирана възможността за обмен с устройства на други марки, потребителят трябва да отвори съответното меню в настройките на своя Galaxy смартфон и да следва пътя: „Настройки“ > „Свързани устройства“ > „Бързо споделяне“ > „Споделяне с устройства“.

След активирането изпращането на съдържание е сравнително лесно. Достатъчно е да бъде избран желаният файл, да се отвори менюто „Сподели“ и от наличните възможности да се посочи Quick Share. След това потребителят може да избере съвместимото устройство, към което иска да изпрати съдържанието.

Quick Share има приложение и извън мобилния свят. Чрез нея могат да се споделят файлове и с персонални компютри и лаптопи, което е полезно при прехвърляне на снимки от пътуване, видеоматериали или документи за работа. Така функцията се превръща в инструмент за ежедневен обмен на информация, независимо дали става въпрос за два смартфона или за комбинация от мобилно и настолно устройство.

Galaxy Z Fold8 Ultra – но защо?

Ние имахме възможността да изпробваме тези функции при флагманския модел Galaxy Z Fold8 Ultra, който в комбинация със своята дебелина от 4,1 мм и тегло от 215 грама на практика ви позволява да елиминирате нуждата от таблет или дори лаптоп през деня, без да се притеснявате, че ще пропуснете нещо важно. Основният му дисплей е с диагонал 8 инча, а външният е 6,5-инчов. Конфигурацията се допълва от процесор Snapdragon® 8 Elite Gen 5 for Galaxy и батерия с капацитет 5000 mAh.

Големият вътрешен дисплей има практическо значение не само при гледане на видео, но и при работа с документи, обработка на снимки и управление на различно съдържание. Именно в подобни ситуации възможността за бързо прехвърляне и споделяне на файлове придобива допълнителна стойност.

Камерите също имат важно място в концепцията на модела. Основният сензор е с резолюция 200 MP, ултраширокоъгълната камера е 50 MP, а телефото модулът предлага 10 MP и 3x оптично увеличение. Налична е и поддръжка на 8K видеозапис. Конструкцията разчита на пантата Armor FlexHinge, която е част от механизма на сгъваемия корпус.

Към хардуерните възможности Samsung добавя и инструментите на Galaxy AI, които имат конкретно приложение при обработката и организацията на съдържание.

Сред тях е My FanCam – функция, която разпознава хора във видеоклипове и позволява на потребителя да избере конкретен човек, след което да прекадрира кадъра според необходимия формат за различни социални мрежи. Това е полезно например при заснемане на събитие, концерт или спортна проява, когато камерата записва повече от един участник, но впоследствие фокусът трябва да бъде поставен върху конкретен човек.

Photo Assist предлага друг подход към обработката на изображения. Чрез текстови команди потребителят може да редактира снимки и да генерира нов фон, без да се налага да използва сложен софтуер за обработка. Така част от задачите, които обикновено изискват допълнителни инструменти, могат да бъдат изпълнени директно на смартфона.

В пакета от AI функционалности присъстват още Now Brief, Now Nudge и Gemini Intelligence. Те допълват възможностите за достъп до информация, контекстуална помощ и по-удобно взаимодействие с устройството.

Разбира се, наред с новите възможности остава и въпросът за защитата на личната информация. Samsung Knox осигурява основата на защитата, а Personal Data Engine, Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP) и Knox Vault допълват механизмите за сигурност и съхранение на чувствителни данни. Privacy Alerts от своя страна предоставя допълнителна информация за поверителността и контрола върху личните данни.

В крайна сметка практическата стойност на една мобилна екосистема не се определя единствено от характеристиките на отделния смартфон. Важна е и лекотата, с която потребителят може да премине към ново устройство, да запази информацията си и да споделя съдържание с хора, използващи различни платформи. Smart Switch и Quick Share адресират именно тези ежедневни потребности, докато серията Galaxy Z8 добавя хардуерни и софтуерни възможности за работа, комуникация и създаване на съдържание.