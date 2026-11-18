Huawei показа официално дизайна на Osta O1 Pro – един от първите смартфони под новия подбранд Osta. Моделът вече е достъпен за предварителна поръчка в Китай, а представянето му е насрочено за 20 ноември.

Osta O1 Pro се отличава с широкоекранен дисплей и двойна задна камера. Изображенията на телефона потвърждават дизайн с по-широко съотношение на екрана, който съвпада с появилите се по-рано изображения на модела. Смартфонът ще се предлага в три цвята – Nebula White, Starry Night Black и Starlight Purple. Налични са две конфигурации: 12 GB оперативна памет с 256 GB вътрешна памет и 12 GB оперативна памет с 512 GB пространство за съхранение.

Пълният списък с техническите параметри ще бъде представен при официалната премиера. Засега се очаква Osta O1 Pro да има 6,39-инчов LTPS OLED дисплей с резолюция 1.5K и съотношение на страните 16:9.5.Huawei все още не е обявила цената на телефона. Не е уточнено и кога точно ще започнат свободните продажби след края на предварителните поръчки.

На 20 ноември компанията трябва официално да представи марката Osta и първите ѝ устройства. Тогава се очакват повече подробности за характеристиките, цената и продажбите на Osta O1 Pro.