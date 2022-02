Мъск превръща Tesla в огромна игрова конзола с добавянето на над 50 хиляди игри

Tesla е един от автомобилните производители с най-технологичните коли на пазара и макар част от технологиите да засягат безопасността и да помагат на водача, то има някои напълно безсмислени екстри, които превозните средства на Мъск притежават, Именно те ще станат с едно повече, след като милиардерът обяви, че с екипа му работят над ъпдейт, който ще позволи добавянето на над 50 хиляди игри в автомобилите.

We’re working through the general case of making Steam games work on a Tesla vs specific titles. Former is obviously where we should be long-term.