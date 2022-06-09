Официално: USB-C вече е новия стандарт за зареждане на всички смартфони

Европейският съюз прие закон, който изисква всички бъдещи смартфони, продавани в ЕС, включително iPhone, да бъдат оборудвани с универсален USB-C порт за зареждане. Мярката трябва да влезе в сила до есента на 2024 г.

Законът ще се прилага и за други електронни устройства, включително таблети, цифрови фотоапарати, слушалки, преносими игрови конзоли и електронни четци.

Законът се разглежда от много години. Както заявиха законодателите, „днес направихме единното зарядно устройство реалност в Европа!“. Те смятат, че европейците отдавна не са доволни от факта, че всяко устройство се нуждае от собствено зарядно устройство. Сега проблемът ще изчезне.

Разбира се, законът засяга основно Apple, която разработва собствения конектор Lightning през цялото това време.