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Официално: USB-C вече е новия стандарт за зареждане на всички смартфони

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Официално: USB-C вече е новия стандарт за зареждане на всички смартфони

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  • зарядно устройство-
  • електронни джаджи-
  • смартфони

Мярката влиза в сила от 2024 година и важи за всички страни от ЕС

Официално: USB-C вече е новия стандарт за зареждане на всички смартфони - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Европейският съюз прие закон, който изисква всички бъдещи смартфони, продавани в ЕС, включително iPhone, да бъдат оборудвани с универсален USB-C порт за зареждане. Мярката трябва да влезе в сила до есента на 2024 г.

Законът ще се прилага и за други електронни устройства, включително таблети, цифрови фотоапарати, слушалки, преносими игрови конзоли и електронни четци.

Законът се разглежда от много години. Както заявиха законодателите, „днес направихме единното зарядно устройство реалност в Европа!“. Те смятат, че европейците отдавна не са доволни от факта, че всяко устройство се нуждае от собствено зарядно устройство. Сега проблемът ще изчезне.

Разбира се, законът засяга основно Apple, която разработва собствения конектор Lightning през цялото това време.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 БРАВО

    8 1 Отговор
    КИЛКО СЛОЖНИ РЕШЕНИЯ ВЗИМА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

    11:52 09.06.2022

  • 2 бравос

    2 4 Отговор
    Супер...и мек за Ипхон....

    11:54 09.06.2022

  • 3 Салмон

    9 1 Отговор
    Телефоните в рубли ли ще ги продават, че не разбрах?

    11:55 09.06.2022

  • 4 унуфрии

    4 0 Отговор
    И руските смарфони ли ще бъдат на този стандарт?

    12:00 09.06.2022

  • 5 ЦРУ

    0 1 Отговор
    И ви свалят цялата информация и всички снимки за секунди като го бутнете да се зарежда

    Биг Брадър гледа

    12:17 09.06.2022

  • 6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 2 Отговор
    Това се "УПСъжда" вече над десет години ‼️
    Междувременно все повече устройства се зареждат без кабел‼️

    12:27 09.06.2022

  • 7 оня с магарето

    0 0 Отговор
    И на електромобилите ли?

    13:05 09.06.2022