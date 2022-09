Apple представи iPhone 14 с много новости и липси (ЧАСТ 2)

Преминавайки към флагманите iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Plus, най-голямата промяна при тях е дисплеят и както по-рано споменахме, липсата на така наречения „ноч“. Той е заменен от овален отвор в който са разположени предната камера и сензорите за Face ID и близост. Под дисплея е разположен още един сензор, а от Apple описват устройството като най-технологичното правено някога. Заедно с новия дизайн на дисплея, Apple представя и нови известия и анимации, които подчертават овалната форма на отвора. Дисплеят също така поддържа и Always On Display технология, която държи екрана постоянно включен.

Дисплеите разчитат на TrueTone OLED технология с честота на опресняване до 120Hz. От Apple се хвалят и с най-светлия дисплей поставян на смартфон някога. Двете устройства разчитат и на нов чип A16, който пък е рекламиран като най-бързият процесор поставян някога в смартфон. Той разполага с 6 ядра и предлага до 40% по-добро представяне в сравнение с основни конкуренти, докато използва 3 пъти по-малко батерия.

Основната камера е с нов 48MP 24мм сензор с нова технология и 65% по-голям сензор от този при предходния модел. Сензорът позволява навлизането на повече светлина и може да комбинира 4 пиксела в един, за да позволи до 2 пъти по-добри снимки при ниска осветеност в сравнение с iPhone 13 Pro. Apple добавя оптична дължина с 2-кратно увеличение благодарение на новия сензор. Нов е и сензорът на ултрашироката камера с 12MP резолюция и 13мм фокусно разстояние. Както и всяка година, новият iPhone Pro предлага най-добрата система от камери поставяна някога в iPhone до момента.

Батерията също е подобрена и от Apple твърдят, че новия iPhone може да издържи един ден, без да споменават колко точно часа е това. Двете устройства ще бъдат налични от 9 септември за поръчка, докато първите доставки ще започнат на 16 септември на цена от съответно 999 долара и 1099 долара.