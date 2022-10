Учени намериха начин да "нулират" шума от магистралите

Отпечатъкът на различните транспортни системи обикновено се ограничава до информация за емисиите на CO 2 и NO X . А "шумовото замърсяване" изглежда незначителен проблем. Борбата с шума, разбира се, е в ход, но няма цялостен подход към проблема.

Междувременно шумът от трафика е не само досаден, но и вреден за здравето на хората и животните, особено за тези, които живеят в близост до магистрали. Има много доказателства, че има отрицателно въздействие не само върху хората, но и върху дивата природа. Институтът по орнитология Макс Планк наскоро обяви, че шумът от трафика пречи на птиците да се научат да пеят!

Гласовото развитие на птици от шумни райони е изостанало: гласовите им способности са се развили с 30% по-късно, отколкото в контролната група, а звуците им са имали значително по-ниска точност на звучене в сравнение с референтните, съобщават учени в списание Science. Наличните прегради по магистралите също не въшат добра работа.

За да решат проблема с шума, специалисти от Fraunhofer Institute for Structural Strength and System Reliability в Дармщад (Германия) и Austrian Highway and Autobahn Finance Corporation разработиха иновационна стъклена шумова бариера, оборудвана с виброакустични метаматериали (BAMM).

С този усъвършенстван дизайн те са успели да постигнат намаляване на предаването на шума до 20 dB (ниво на тих шепот) в лабораторията, което е несравнимо по-добро, отколкото с конвенционалната шумоизолация.

Без да навлизаме в сложните описания на дизайна, които учените дават, ние само отбелязваме, че BAMM може да повлияе на шума от автомобили по такъв начин. че не се предава или отклонява от шумоизолиращата стена, а се абсорбира почти напълно от нея. В близко бъдеще учените ще тестват прототип на такъв екран на реални скоростни пътища.