Руснаци изобретиха термоустойчива тъкан с праг на топене на нивото на метал

Руски учени от Държавния университет по индустриални технологии и дизайн в Санкт Петербург създадоха тъкан, която съчетава огнеустойчивост, хидрофобност и устойчивост на масла и бактерии. Поради възможността за боядисване, тъканта може да се използва не само в промишлеността, но и в ежедневието - например за производството на различни дрехи и принадлежности.

Тъканта се състои от мета-арамидни влакна - в сурово състояние те могат да издържат на температури до 450 ° C, но не са способни на пигментация. Служителите на SPbGUPTD експериментират с топлоустойчиви багрила (размер на частиците до 1 μm), добавяйки ги към полимерен разтвор в определена концентрация и това даде цвят от средни и тъмни тонове, устойчиви на течност, триене и светлина. Получената цветна тъкан издържа на температури от -80 ° C до +540 ° C, без да губи основните си качества.

Технологията вече премина етапа на тестване и започна да се въвежда в местни предприятия, занимаващи се с производство на работно облекло, незапалими мебелни тъкани и подови настилки, както и безопасни материали за вътрешна декорация на превозни средства.