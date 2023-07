Tesla показа нови зарядни станции с място за карта и малък дисплей

Преминаването от V3 към V4 на зарядните устройства на Tesla може да донесе много повече, отколкото само нови по-високи колонки с по-дълги кабели.Според Tesla Owners UK на Фестивала на скоростта в Гудууд, Великобритания, Tesla е показала станции за зареждане V4 с четец за безконтактни банкови карти и място за малък дисплей.

Преди бързите зарядни устройства на Tesla бяха достъпни само за автомобили Tesla, така че нямаше причина да се добавят допълнителни системи за удостоверяване, плащане или информация, просто защото всичко се показваше в автомобила или в приложението Tesla. Сега, обаче, Tesla се опитва да отвори мрежата си за зареждане за електромобили, които не са собственост на Tesla, което изисква добавянето на неща като по-дълги кабели, четци за банкови карти, дисплеи или вградени адаптери CCS1.

Exclusive: We can reveal a new Tesla V4 Supercharger with contactless bank card area and space for a screen! Global debut at @fosgoodwood, never been shown before! Nice work @TeslaCharging / @Tesla / @elonmusk pic.twitter.com/7jIvVx1A3M