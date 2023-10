Tesla направи жест към Израел

Tesla и Илон Мъск направиха жест към воюващите в Израел и официално обявиха, че всички станции на компанията са безплатни. За момента не е ясно до кога ще е въведена тази мярка.

Публикацията бе направена лично от изпълнителния директор на компанията чрез обявление в X, бившия вече Twitter. Припомняме, че при появата на Tesla Model S и Model X станциите Supercharger бяха безплатни, но в някои държави това вече не е така.

All Tesla Superchargers in Israel are free