Nothing представи евтиния Phone (2a)

Nothing представи Phone (2a), който се явява алтернатива на Nothing Phone (2), но на по-достъпна цена. Phone (2a) възприема концепция за вътрешен дизайн на смартфон на Nothing, замислена през 2020 г. малко след създаването на компанията. Определяща характеристика на този дизайн е системата от две камери, разположена в NFC намотката, наречена "очите". Цветовите варианти на задния панел включват цветовете черен, бял или "мляко".

Nothing Phone (2a) се отличава с емблематичния интерфейс Glyph, включващ 26 индивидуално адресируеми зони. Тези три светлини изпълняват различни функции, включително Glyph Timer, известия, Glyph Torch и Glyph Progress. Устройството работи с чип Dimensity 7200 Pro, който е резултат от съвместната работа на Nothing и MediaTek. Изработен по най-новия 4nm процес на TSMC, той достига до тактова честота до 2,8 GHz.

Дисплеят е с диагонал от 6,78 инча с 10-битов AMOLED екран, предлагащ резолюция 1084x2412 пиксела, максимална яркост 1300 нита и променлива честота на опресняване 30-120Hz. Работейки с Nothing OS 2.5, изградена върху Android 14, устройството обещава 3 години актуализации на Android и 4 години актуализации на сигурността.

Любителите на фотографията ще оценят тройната система от камери, включваща двойна задна система с 50 МР и 32 МР камера за селфита с f/2,2, идентична с тази на Nothing Phone (2). Устройството се захранва от батерия с капацитет 5000 mAh, която е най-голямата сред подобните му устройства. Тя поддържа бързо зареждане с мощност до 45 W, като може да достигне 50% капацитет за 23 минути и да се зареди напълно за 59 минути.

Телефонът Nothing Phone (2a) е наличен за предварителна поръчка от днес и ще започне да се доставя на 12 март. В световен мащаб той се предлага в два варианта: базов модел с 8 GB RAM и 128 GB памет на цена 329 евро и модел от по-висок клас с 12 GB RAM и 256 GB памет на цена 379 евро.а