Tesla се похвали с ново постижение и разреши най-големия си проблем

Tesla постигна значителен напредък в производството на батерии, като удвои производството на 4680 клетки само за 101 дни. С това бързо увеличение общият брой на произведените 4680 клетки достига 100 милиона.

Въведената през 2020 г. клетка 4680 е ключов компонент от визията на Tesla за по-достъпни електрически превозни средства. Компанията се сблъска с предизвикателства при увеличаването на производството на тези клетки, но неотдавнашните постижения доведоха до значително увеличаване на производството.

Produced our 100 millionth 4680 cell across all our factories! pic.twitter.com/3P2dO35OWJ

— Tesla (@Tesla) September 14, 2024

Това постижение доближава Tesla до целта ѝ да намали разходите и да направи електрическите превозни средства по-достъпни за по-широка аудитория.

Очаква се увеличеното производство на клетки 4680 да окаже положително въздействие върху цялата продуктова гама на Tesla. Чрез намаляване на цената на батериите Tesla може да предложи по-достъпни електромобили и допълнително да ускори въвеждането на устойчив транспорт.