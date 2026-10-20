Огнян Дъскарев пред ФАКТИ: Тръмп твърди, че Зеленски спъва мира, но и Путин носи отговорност (ВИДЕО)

Тръмп твърди, че Зеленски спъва мира. По отношение на Украйна обаче не съм убеден, че липсата на мир се дължи главно на Зеленски. Според мен и Путин носи своята отговорност. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ журналистът Огнян Дъскарев.

„Още в началото на 2025 г. Тръмп предложи да бъдат спрени бойните действия по съществуващата тогава фронтова линия, за да престанат да загиват десетки хиляди военнослужещи всеки месец. Това беше предложение за прекратяване на кръвопролитието, без предварително да се решава окончателният въпрос за териториите. Русия не желае да се откаже от Донбас и Крим, а Украйна също не може лесно да се откаже от територии, които смята за свои и които са част от конституционния ѝ ред. Затова териториалният въпрос остава изключително труден за решаване“, добави гостът.



„В същото време Украйна е в тежко положение. ЕС даде нови 90 млрд. евро, а Зеленски поиска още 70 млрд. евро, за да си гарантира плащанията до края на 2027 година. Украйна се нуждае не само от оръжия, но и от огромни финансови средства, за да изплаща заплати на лекари и учители, пенсии и да поддържа здравеопазването, образованието и останалите държавни услуги. Инфраструктурата е разрушена, икономиката е под огромен натиск, а милиони украинци са напуснали страната или са загубили обичайния си начин на живот. Затова въпросът не е просто кой спъва мира, а защо, въпреки огромните човешки и икономически загуби, войната продължава", сподели още журналистът.



"Украйна има жизнен интерес бойните действия да спрат, но за трайно прекратяване на войната е необходимо и Русия да приеме условия, които могат да доведат до реално споразумение. Украйна е в ужасно тежко положение, хазната е празна, инфраструктурата е разрушена и от 41 милиона вече са 29 милиона. Представяте ли си какво значи да загубиш 12 милиона население. И те имат интерес войната да спре, но ето тя не спира“, коментира още Огнян Дъскарев.

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