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Огнян Дъскарев пред ФАКТИ: Тръмп твърди, че Зеленски спъва мира, но и Путин носи отговорност (ВИДЕО)

Огнян Дъскарев пред ФАКТИ: Тръмп твърди, че Зеленски спъва мира, но и Путин носи отговорност (ВИДЕО)

20 Октомври, 2026 14:34 789 15

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  • пари

Украйна има жизнен интерес бойните действия да спрат, но за трайно прекратяване на войната е необходимо и Русия да приеме условия за реално споразумение, смята журналистът

Огнян Дъскарев пред ФАКТИ: Тръмп твърди, че Зеленски спъва мира, но и Путин носи отговорност (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

Тръмп твърди, че Зеленски спъва мира. По отношение на Украйна обаче не съм убеден, че липсата на мир се дължи главно на Зеленски. Според мен и Путин носи своята отговорност. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ журналистът Огнян Дъскарев.

„Още в началото на 2025 г. Тръмп предложи да бъдат спрени бойните действия по съществуващата тогава фронтова линия, за да престанат да загиват десетки хиляди военнослужещи всеки месец. Това беше предложение за прекратяване на кръвопролитието, без предварително да се решава окончателният въпрос за териториите. Русия не желае да се откаже от Донбас и Крим, а Украйна също не може лесно да се откаже от територии, които смята за свои и които са част от конституционния ѝ ред. Затова териториалният въпрос остава изключително труден за решаване“, добави гостът.

„В същото време Украйна е в тежко положение. ЕС даде нови 90 млрд. евро, а Зеленски поиска още 70 млрд. евро, за да си гарантира плащанията до края на 2027 година. Украйна се нуждае не само от оръжия, но и от огромни финансови средства, за да изплаща заплати на лекари и учители, пенсии и да поддържа здравеопазването, образованието и останалите държавни услуги. Инфраструктурата е разрушена, икономиката е под огромен натиск, а милиони украинци са напуснали страната или са загубили обичайния си начин на живот. Затова въпросът не е просто кой спъва мира, а защо, въпреки огромните човешки и икономически загуби, войната продължава", сподели още журналистът.

"Украйна има жизнен интерес бойните действия да спрат, но за трайно прекратяване на войната е необходимо и Русия да приеме условия, които могат да доведат до реално споразумение. Украйна е в ужасно тежко положение, хазната е празна, инфраструктурата е разрушена и от 41 милиона вече са 29 милиона. Представяте ли си какво значи да загубиш 12 милиона население. И те имат интерес войната да спре, но ето тя не спира“, коментира още Огнян Дъскарев.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 И Киев е Руски

    14 0 Отговор
    Кой беше тИ та изразяваш мнение .тИ нямаш карти

    14:39 20.10.2026

  • 3 И Киев е Руски

    14 5 Отговор
    Русия направи Украйна велика но това беше грешка .Сега Русия ще поправи тази грашка.И дано помисли да възстанови и НРБ

    Коментиран от #14

    14:42 20.10.2026

  • 4 Красимир Петров

    13 0 Отговор
    Коя е тази дъска

    14:42 20.10.2026

  • 5 Дядя Трамп

    7 4 Отговор
    Ах ти, дъскарино. Доскоро венцеславеши Тръмп и цялата му камарила, а сега твърдиш, че той не е съвсем прав. Обърна и ти палачинката, когато видя какъв малоумник и путинофил е твоят идол.

    14:47 20.10.2026

  • 6 На Тоя Шаран ?

    8 0 Отговор
    Можеш Ли Да Му Вярваш ?

    14:47 20.10.2026

  • 7 батвесо

    6 2 Отговор
    Дъскарев е отявлен тръмпист според това, което досега съм чел от него.

    14:49 20.10.2026

  • 8 Мисит

    6 0 Отговор
    Дъскарев,,,,хубаво,че имаш,,,мнение. Но това не значи,че е адекватно!

    15:00 20.10.2026

  • 9 Дъската е

    6 1 Отговор
    Самоназвал се журналист ,който се представя за разбирач на световната политика ..

    15:01 20.10.2026

  • 10 1234567890

    0 0 Отговор
    отговорност

    15:04 20.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 000

    0 0 Отговор
    Факчета, внимавайте да не сгазите лука. Тази тема е много за лондон - вашите благодетели.

    15:17 20.10.2026

  • 13 Каквото и да твърди Тръмп

    1 0 Отговор
    Винаги става въпрос за сделка. Имаше прекрасен план за мир, но Зеленски не се съгласи - Путин получава територията на Украйна, да си я чука в главата, Тръмп прибира природните богатства и става нобелов лауреат за мир. След което прави от Канада, Гренландия и Куба американски щати. Накрая преименува Тихия океан на себе си.

    15:36 20.10.2026

  • 14 И като станем НРБ

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "И Киев е Руски":

    първо ще ти спрат капиталистическия интернет, като в Северна Корея.

    15:38 20.10.2026

  • 15 Бай Ху (By Who)

    1 0 Отговор
    На този господин нещо му хлопа даската.

    15:54 20.10.2026

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