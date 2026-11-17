Срещата в Шънджън е придружена с някаква параноя вече в Западна Европа – притеснения, че Европейският съюз, Великобритания, Съединените щати извън ЕС вече се чувстват част от тази западноевропейска националност, че не са поканени на тази среща, но те и нямат формално основание да присъстват“. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ проф. Георги Чанков, преподавател в УНСС.

„Когато беше обявена срещата, възможна между ръководителите на САЩ, Китай и Русия, избухна паника и тази паника е потвърдена и до ден днешен, че се събират тримата големи, за да разделят света по подобие на конференцията в Ялта към края на Втората световна война. Това е прекалено“, коментира гостът.



„От една страна, се търсят сензационни заглавия, които да стиснат обикновения европеец за гърлото, да го притиснат, да бъде готов да приеме някакви непопулярни мерки. От друга страна, формира натиск върху президента на САЩ Доналд Тръмп да не се ангажира. Имаше първоначално натиск той изобщо да не отива на тази среща, но след като е решил да отива, да не поема ангажименти. Разбираемо, западноевропейците не могат да влияят нито върху ръководството на Русия, нито върху ръководството на Китай. За втора Ялта не може да става дума по една проста причина – положението в света не е такова, като отпреди 80 години“, каза още той.

„Най-напред срещата в Ялта се договаря след военния световен ред. Но тогава имаме победители, които са повалили един общ и много опасен враг. Ако можем да предположим понастоящем, че САЩ, Русия и Китай имат общ враг, това е либерализмът, който в последните две десетилетия доби съвсем извратени, съвсем крайни форми в политиката, икономиката и културата. Но този общ враг все още не е победен, макар да е в отстъпление. Виждаме такива признаци и в България, че този модел на управление е обречен“, посочи проф. Чанков.

„Второ, мощта на трите големи играчи не е такава, че да им позволи да поделят помежду си света и той да им се подчини. Всеки има неговата сфера на влияние, съвсем образно. Но Азия не е готова да получава заповеди от Китай, в Южна Америка, примерно Бразилия не е готова да се подчинява на американската външна политика. Има разлика между Бразилия и Венецуела, която се знае. Русия не може да наложи волята си над Западна Европа, която върви в съюзничество с украинците и даже им предлага да се превъоръжат. Сравнението с Ялта е съвършено неточно“, заяви в заключение проф. Георги Чанков.

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