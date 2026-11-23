Европа губи геополитически позиции, след като се обяви за геополитически играч. Това заяви бившият заместник-министър на външните работи и посланик на България в Лондон Любомир Кючуков в ефира на „Денят на живо с Наделина Анева“ по NOVA.

Коментарът му беше свързан със срещата между президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин и китайския лидер Си Дзинпин. Кючуков определи сравнението с конференцията в Ялта от 1945 г. като подвеждащо. По думите му тогава са се срещнали съюзници и победители във Втората световна война, докато днес на една маса са държави, които по-скоро са съперници, отколкото съюзници.

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САЩ, Русия и Китай преследват различни интереси

Според Кючуков срещата е част от по-дълбок процес, при който големите световни сили все по-силно определят посоката на международните отношения според собствените си интереси. Той смята, че Доналд Тръмп е търсил потвърждение на лидерската роля на САЩ и на собственото си влияние върху американската политика.

По думите му основната цел на Владимир Путин е била да излезе от международната изолация и да получи подкрепата на Китай като партньор. Кючуков определи Китай като сила, която се представя чрез международните институции, правото и политическия диалог.

Дипломатът не очаква срещата непременно да постави началото на устойчив тристранен формат между САЩ, Китай и Русия. „Те преследват различни интереси“, заяви Кючуков. Според него взаимодействието между трите държави може да продължи чрез двустранни срещи, без да се стига до постоянен тристранен механизъм.

„Дълбока сянка“ върху европейското влияние

Кючуков определи отсъствието на Европа от глобалните процеси като политическо. Според него Европа все по-рядко е търсена при решаването на сериозни международни конфликти.

„Налага се изводът, че след като Европа се обяви официално за геополитически играч, тя загуби геополитически позиции“, заяви той. По думите му Европейският съюз е напуснал полетата, в които традиционно е бил силен – стандартите, преговорите, меката сила и политическите решения.

Кючуков изрази тревога и от посоката на европейската политика по сигурността. Той каза, че тя е насочена повече към подготовка за война, отколкото към предотвратяването ѝ, и посочи като пример препоръките в някои европейски държави гражданите да поддържат запаси от храна и стоки от първа необходимост.

Спор около военната помощ за Украйна

Особено критичен беше Кючуков към военните учения в Полша, организирани от т.нар. Коалиция на желаещите. Той постави въпроса за отношенията между неформалната структура и официалните институции на Европейския съюз и НАТО.

По думите му заемът от 90 млрд. евро, предвиден за настоящата и следващата година, вече се изчерпва. Кючуков заяви, че Украйна се нуждае от още около 70 млрд. евро, а Европейският съюз е приел да осигури 45 млрд. евро чрез нов общ заем.

Според представената от него схема 25 млрд. евро ще бъдат насочени към военна помощ, като гаранциите ще бъдат поети от държавите в Коалицията на желаещите. Останалите 20 млрд. евро са предназначени за мирни и хуманитарни цели.

Тази част от механизма би позволила на държави като България да участват, без да поемат ангажимент за финансиране на военна помощ. Кючуков каза, че премиерът Радев е допуснал възможността България да се включи именно в този сегмент, при условие че българският принос бъде насочен към подпомагане на етническите българи в Украйна.

Източници: nova.bg