Белият дом потвърди: Ванс няма да пътува за Пакистан ВИДЕО

Белият дом потвърди отмяната на посещението на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс в Пакистан, където се очакваше той отново да ръководи американската делегация в преговори с Иран.

„В светлината на публикацията на президента Тръмп в Truth Social, която потвърди, че Съединените щати очакват единно предложение от Иран, посещението в Пакистан няма да се състои днес“, цитира пресцентърът на вицепрезидента говорител на Белия дом.

„Белият дом ще предостави допълнителна актуализация за евентуални лични срещи“, добави пресцентърът.

Президентът на САЩ вече обяви в Truth Social намерението си да удължи прекратяването на огъня с Иран, което трябваше да изтече в следващите часове.

Междувременно пакистанският премиер Шахбаз Шариф благодари на президента на САЩ Доналд Тръмп за удължаването на прекратяването на огъня и го увери, че ще положи всички усилия за разрешаване на конфликта между Иран и САЩ.

„От мое име и от името на началника на въоръжените сили на Пакистан Асим Мунир, искрено благодаря на президента Тръмп за това, че любезно прие нашето искане за удължаване на прекратяването на огъня, за да може дипломатическите усилия да продължат. В знак на признание за доверието, гласувано в него, Пакистан ще продължи да полага всички усилия за разрешаване на конфликта чрез преговори. Искрено се надявам, че и двете страни ще продължат да спазват прекратяването на огъня и ще могат да сключат всеобхватно „мирно споразумение“ по време на втория кръг от преговори, насрочени в Исламабад, за да се сложи окончателен край на конфликта“, пише той в X.

Участието на иранската делегация в нов кръг от преговори с американската страна все още се разглежда. Както заяви иранският посланик в Тунис Мир Масуд Хосейнян, а времето и мястото на преговорите зависят от действията на САЩ.

„В момента този въпрос остава в процес на разглеждане и окончателното решение ще бъде обявено въз основа на развитието на място и дипломатическите консултации. Във всеки случай участието на Иран в преговорите зависи от действията на американската страна“, подчерта дипломатът.

Според него „поради значителните различия в позициите на Иран и САЩ, както и политиката на натиск и налагане на условия от страна на Вашингтон, решаващият фактор при определянето на времето и мястото на следващия кръг ще бъде степента на ангажираност на американската страна с условията на прекратяване на огъня“.