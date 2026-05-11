Новини
Свят »
Белгия »
Първият дипломат на ЕС: Всички виждат, че Путин не е толкова силен, но още не е готов да преговаря за мир в Украйна
  Тема: Украйна

Първият дипломат на ЕС: Всички виждат, че Путин не е толкова силен, но още не е готов да преговаря за мир в Украйна

11 Май, 2026 22:02 861 97

  • кая калас-
  • украйна-
  • русия-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • донбас-
  • крим

Преценяваме какво може да означават думите на Путин, звучат различно от предишните му изказвания, посочи Кая Калас

Първият дипломат на ЕС: Всички виждат, че Путин не е толкова силен, но още не е готов да преговаря за мир в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Осигуряването на заема от 90 милиарда евро за Украйна, рекордните руски загуби на бойното поле, украинските удари дълбоко в руската територия, скромния военен парад в Москва – всичко това показва, че динамиката на войната се променя. Украйна е в много по-добро положение, отколкото преди година, а руският президент Владимир Путин не е толкова силен. Това каза върховният представител на ЕС за външната политика и сигурността Кая Калас на пресконференция след края на днешното заседание на европейските външни министри в Брюксел, пише БТА.

Преценяваме какво може да означават думите на Путин, звучат различно от предишните му изказвания, посочи Калас в отговор на въпрос, свързани с коментара на руския лидер, че войната в Украйна върви към своя край. Общото разбиране е, че Путин никога преди не е бил в по-слаба позиция, каза Калас. Руснаците виждат, че дават много жертви, недоволството в руското общество расте, влияят ограниченията на интернет. Подкрепата за войната намалява. Всичко сочи, че Путин не е толкова силен. Не сме стигнали точката, в която руснаците ще преговарят добросъвестно, затова трябва да продължим нашата работа, заяви тя.

Още новини от Украйна

Калас призова преговорите за присъединяването на Украйна към ЕС да започнат до лятото. Посланието ни към Путин е ясно – европейското бъдеще на Украйна е по-важно за нас, отколкото за Русия е важно разрушаването на Украйна, каза тя. ЕС винаги е подкрепял усилията да се постигне справедлив и траен мир. За да има по-активна европейска роля, трябва помежду си да се споразумеем за какво да разговаряме с Русия и кои са нашите червени линии, поясни Калас.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 26 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    60 8 Отговор
    Леле колко пр0сто животн0

    Коментиран от #11, #14

    22:03 11.05.2026

  • 2 опала

    41 6 Отговор
    куку-руку

    22:04 11.05.2026

  • 3 А50

    39 7 Отговор
    Тая офцъ направо изпъква с интелект пред наща крантъ турена за външен министър. Може ли да си представи някой нащо нищо да разговаря с политик от ранга на Лавров например

    22:05 11.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Опс

    40 6 Отговор
    Като не силен, що молите за преговори. Победете го. Хахаха. Колко са т.пи тия куховели.

    Коментиран от #18, #80

    22:05 11.05.2026

  • 6 Сталин

    42 5 Отговор
    Евродепутатът Мартин Зоннеборн в реч пред Европарламента - за това че неговия хамстер е по умен от главата на евродипломацията Кая Каллас

    " Фрау Каллас по кое правило да обсъждам с вас Куба? Аз току що се запознах с вашата автобиография ,432 страници за нищо.В Естония книжката се продава с 80% отстъпка и всичко на всичко струва 3,99 евро.А в Amazon изобщо не може да се намери.
    Вие нямате понятие от политиката на Куба,Европа и света.А за дипломация и външна политика вие разбирате толкова колкото от хирургия на главния мозък.
    По съдържателно бих си говорил с моя хамстер за черните дупки в далечните галактики."

    Коментиран от #34

    22:06 11.05.2026

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 26 Отговор
    аааа , гнома е супермен и язди мечка гол до кръста/ копейките девствени си го закачат по стените и о нанират ,вместо нещо от ПЛЕЙБОЙ или Венелина

    22:07 11.05.2026

  • 8 вестник ле фигаро

    20 5 Отговор
    Германската НПО Ургевалд, разчитайки на данни от аналитичната компания Kpler, преброи 91 кораба, пристигнали в Европа от руския терминал в Ямал между януари и април. Така европейският внос на руски LNG се увеличи с 17,2% спрямо същия период на 2025 г. – от 5,71 милиона тона на 6,69 милиона тона.

    22:07 11.05.2026

  • 9 Помак

    8 6 Отговор
    Ох котия (на естонски значи ах Калас ти ли си ) ..о о Калас

    22:07 11.05.2026

  • 10 УФСЪ

    39 6 Отговор
    54 държави не могат да победят Путин. Не бил силен, пък те искали примирие.Алоооу, скумриьо.

    22:07 11.05.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    31 6 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    диплоШМАТКА, сър❗
    С дядо от ss когато бяха сила,
    баща начело на компартията когато комунистите бяха сила,
    тя дори не знае как се изкарва 1€ с труд❗

    22:07 11.05.2026

  • 12 Шопо

    24 7 Отговор
    Калас призова преговорите за присъединяването на Украйна към ЕС да започнат до лятото.
    Помощите за Украйна са заеми, ако влязат в ЕС ние ще връщаме тези пари солидарно.

    22:08 11.05.2026

  • 13 Пепи

    25 6 Отговор
    Да правилно Украйна ще е в добро положение като и се изсипват милиарди от Европа,а гражданите на Европа изнемогват.Това е безумие ,в България украинците си почиват в елитните курорти за които българите не могат да помечтаят даже.Това е пародия.

    22:08 11.05.2026

  • 14 Много е умна даже.

    8 30 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    Няма причина да се бърза с преговорите. Когато Украйна искаше преговори, Путин не искаше. Сега Путин иска да преговаря с ЕС, САЩ и Украйна. Русия е най-потърпевша и губеща от войната, но и тя започна войната, следователно би трябвало предварително Путин да е бил готов за тежките последствия за Русия.

    22:08 11.05.2026

  • 15 Урсула фон дер Лайен, председател

    6 23 Отговор
    "...посланието ни към Путин е ясно ..."

    А послание с Кратер на Червения площад току под прозореца на Путин ще е още по-ясно !!!

    22:08 11.05.2026

  • 16 руската мечка

    7 26 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #22, #36

    22:08 11.05.2026

  • 17 Ти да видиш

    21 8 Отговор
    Даже факти се срамуват да ѝ изпишат името на тая парка в заглавието.

    Та как викате се казва първият дипломат на ЕС!?

    22:09 11.05.2026

  • 18 Обратното е.

    8 11 Отговор

    До коментар #5 от "Опс":

    Путин: Конфликтът в Украйна е към своя край. Готов съм да преговарям с Европа, САЩ и Украйна.

    Коментиран от #23

    22:09 11.05.2026

  • 19 ?????

    16 7 Отговор
    Явно че си го искат. Тръгнаха от каски и одеала и стигнаха до това че цяла Европа плаща и работи за това да воюват до последния украинец. А след това? До последния румънец, българин, поляк? «Придется бить ядерным»: выяснилась подоплека слов Путина о скором завершении СВО" - има и линк, но който иска ще го намери.

    Коментиран от #30

    22:09 11.05.2026

  • 20 Еиждаме колко сте жалки

    20 7 Отговор
    А Путин е направо исполин, пред такава из мет като вас. 😄

    Коментиран от #38, #55

    22:10 11.05.2026

  • 21 Си Дзипнин, генерален секретар

    9 23 Отговор
    Русия не е държава !!!
    Русия е територия, китайска територия ☝️

    Коментиран от #27, #28

    22:11 11.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Обратно е

    17 4 Отговор

    До коментар #18 от "Обратното е.":

    Председателят на Европейския съвет Коша : ЕС ще трябва да преговаря с Путин.

    22:13 11.05.2026

  • 24 Госあ

    18 6 Отговор
    Путин предлага да се погрижи за сигурността на Европа след разпадането на нато ! Мисирките не бива да изпускат тази възможност, защото краварите ще ги довършат тотално, иначе 💁

    22:14 11.05.2026

  • 25 ТОВА КОЕТО ВСИЧКИ ВИЖДАТ

    20 6 Отговор
    Е, че първия дипломат на Европа е кръгла нула.

    22:15 11.05.2026

  • 26 Зеленото:

    17 7 Отговор
    Тъпа естонска птка. Кая, много те обичам, искам и милиардите, ама няма вече украинци за курбан за мое здраве и това на желаещите. Гола вода сме всички жалки отрепки, дето унищожихме Украйна и украинците.

    22:15 11.05.2026

  • 27 Хе,хе...!

    10 6 Отговор

    До коментар #21 от "Си Дзипнин, генерален секретар":

    Даже името му не можеш да изпише грамотно,седнал да говори от негово име...!
    Смехории...🤣🤣🤣🤣!

    Коментиран от #35

    22:15 11.05.2026

  • 28 Зелен С0п0л

    9 7 Отговор

    До коментар #21 от "Си Дзипнин, генерален секретар":

    ❤️Русия.

    22:15 11.05.2026

  • 29 А ГДЕ

    12 6 Отговор
    Кая Калас?

    22:16 11.05.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Ахаха

    17 5 Отговор
    Тотално изплиска легена.. Европа е загубена с тези управници

    22:17 11.05.2026

  • 32 Мдаа

    19 6 Отговор
    Ами супер, Путин е слаб и приземи само Луфтханза, но скоро ще приземи и Луфтвафе без да си мръдне пръста.
    Представям си ако беше силен и вместо перални и лопати използваше нещо по-сериозно.

    Но спокойно, на Русия и останаха ракети само за още 2-3 Европи.

    22:17 11.05.2026

  • 33 НЕВЕРОЯТНО Е

    19 5 Отговор
    Как толкова елементарно същество е първи дипломат на ЕС.

    Коментиран от #93

    22:18 11.05.2026

  • 34 Как може изобщо да обръщате внимание

    9 11 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    на такива изкуфели старци като този дядо Зоннеборн, който искал да възстановява ГДР и Берлиинската стена. Котката на Кая със сигурност е в пъти по-умна от него :)))

    Коментиран от #41, #43, #45

    22:18 11.05.2026

  • 35 Руска Рускова, руска русофилка

    8 7 Отговор

    До коментар #27 от "Хе,хе...!":

    Спасибо таваришчь, ще се коригирам ☝️
    Maмкa мy и руски...😁

    Коментиран от #63

    22:18 11.05.2026

  • 36 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 7 Отговор

    До коментар #16 от "руската мечка":

    ЩЕ....ЩЕ...
    Той така дядо ти ЩЕше да храни магарето си, утре ЩЕ, утре ЩЕ..... и то взе, че от много ЩЕ си отиде❗✝️✝️✝️❗

    22:18 11.05.2026

  • 37 Пръв дипломат

    13 6 Отговор
    Ама по глупост.

    22:18 11.05.2026

  • 38 ЗабеляЗЪЛ

    9 7 Отговор

    До коментар #20 от "Еиждаме колко сте жалки":

    Особен когато е с 12 сантиметровите токчета.

    Коментиран от #39, #42, #44

    22:19 11.05.2026

  • 39 Владимир Путин, президент

    9 7 Отговор

    До коментар #38 от "ЗабеляЗЪЛ":

    Само 11,5см, нищо работа ☝️😄

    22:20 11.05.2026

  • 40 Калин

    15 5 Отговор
    Я кажете името на въпросния първи дипломат да се посмеем малко.... защо се стеснявате....хехе

    Коментиран от #51

    22:21 11.05.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 7 Отговор

    До коментар #34 от "Как може изобщо да обръщате внимание":

    Котето на Калас е между кльощавите кълки и верно е погълнало много глави/чки, ама това не го прави умно❗

    22:22 11.05.2026

  • 44 Мда бе

    13 6 Отговор

    До коментар #38 от "ЗабеляЗЪЛ":

    И аз видях клипа със Зеленски с панделка 🎀 и токчета в украинското шоу. Токчетата му бяха повече от 12 см. С тях става някъде към. 1.79.

    22:22 11.05.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 БОТОКСА СЕ РАЗЛАГА

    9 13 Отговор
    КРАКАТА ВЕЧЕ НЕ ДЪРЖАТ.
    КИХА КАШЛЯ
    ЗАДЪХВА СЕ .
    ИЗГЛЕЖДАШЕ УМОРЕН ДО СМЪРТ
    НА ПАРАДА .
    ГОСПОД СКОРО ЩЕ МУ ПОСЛУГУВА
    НА САТАНЙСТА.
    НЕМА ДА ИЗКАРА ДЪЛГО.
    ВРЕМЕ Е
    ДА ПРИГОТВЯМЕ
    ЖАЛЕЙКИТЕ.

    22:22 11.05.2026

  • 47 Гресирана ватенка

    10 14 Отговор
    Путин каталяса😁Пак издържа 4 години и нещо в бункера 😁

    22:22 11.05.2026

  • 48 Емил

    12 7 Отговор
    Както и да я разкрасят крокодилът си остава крокодил!!!
    Пък злобата си личи от сто метра!!!

    22:23 11.05.2026

  • 49 ТАЗИ Е

    11 7 Отговор
    Голяма смешка. Никой не я взема на сериозно.

    Коментиран от #57

    22:23 11.05.2026

  • 50 Многоходовото

    8 13 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    Коментиран от #78

    22:23 11.05.2026

  • 51 Руснак без крак...

    8 11 Отговор

    До коментар #40 от "Калин":

    Сергей Лавров, Лошад ☝️

    22:23 11.05.2026

  • 52 Тома

    0 8 Отговор
    Права е кака кая.Путин до сега трябваше да ги затрие всички но му е много удобно да чертае само червени линии.

    22:24 11.05.2026

  • 53 Любо

    11 6 Отговор
    Зеленото фашизоидно еврейско джудже Хаяско отвори ли границите на концлагера наречен Украйна???

    Коментиран от #64, #71

    22:24 11.05.2026

  • 54 Офффф

    7 10 Отговор
    Това е последният дипломат на европката.

    22:25 11.05.2026

  • 55 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    11 6 Отговор

    До коментар #20 от "Еиждаме колко сте жалки":

    Путин е дребосък, но ние го харесваме 🥳

    22:26 11.05.2026

  • 56 Хи хи

    8 9 Отговор
    Лелееее слаб бил Путин, пък още не е използвал даже 1 ядрена ракета от 6000-те ракети, които има !

    Коментиран от #61, #87

    22:27 11.05.2026

  • 57 Володимир Зеленски, президент

    7 7 Отговор

    До коментар #49 от "ТАЗИ Е":

    "...Никой не я взема на сериозно...."

    Мен също никой ме не взимаше на сериозно !!!
    Но днес ме молят за паради, молят за примирия, молят за размяни, молят за преговори, молят за мир ☝️

    Коментиран от #73

    22:27 11.05.2026

  • 58 ТАВАРИШИ И ТАВАРАШУТКИ

    6 10 Отговор
    Кога и къде ще даряваме
    Органи
    За Здравето
    На Нашия БоГ Путян.

    Всички заедно под строй
    Ще се наредим
    За да ни изкарат Вътрешностите
    Да се изберат
    Най Подходящите парчета и части
    за да
    Увеличим със Още
    50-60 Годинки Животеца
    На Дедушка.

    Бъдете смели
    Ще се жертваме със усмивка на уста
    За Бог Путян .

    Коментиран от #65

    22:29 11.05.2026

  • 59 ИЗИ, ИЗИ

    9 5 Отговор
    А НА БАС ЧЕ ОкаяНАТА И КОМПАНИЯ ПЪРВИ ЩЕ КЛЕКНАТ ПРЕД КРЕМЪЛСКИТЕ ПОРТИ

    22:29 11.05.2026

  • 60 Как Путин ще оправдае спирането

    6 6 Отговор
    на войната и загубата на Русия. Политическите стратези на Кремъл : "Героите в специалната военна операция загинаха в борбата за мирно небе над главите на всички нас. Като възстановяваме мира, ние правим техния подвиг ценен". Обясненията за руския народ ще бъдат, че като спре войната, Путин всъщност щял да надхитри Запада и да предотврати курс към по-дълга война, която щяла да е по-изгодна за Украйна. Ще разказва на руснаците, как е защитил рускоезичните в ЛНР и ДНР, как дългата война вреди на Русия, но е изгодна за Запада и Украйна и затова Русия спира войната.

    22:29 11.05.2026

  • 61 Хо хо

    7 7 Отговор

    До коментар #56 от "Хи хи":

    Това ще е са му последните две,три секунди живот на недорасляка.

    Коментиран от #77

    22:29 11.05.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Ол1гофрен,

    4 6 Отговор

    До коментар #53 от "Любо":

    Сталин отвори ли границите на вече умрелият СССР по време на ВСВ?

    Коментиран от #90

    22:31 11.05.2026

  • 65 САМО ПИТАМ

    7 4 Отговор

    До коментар #58 от "ТАВАРИШИ И ТАВАРАШУТКИ":

    Верно ли си толко ПрОЗЗЗЗ , или се правиш на пРоЗЗЗЗЗ

    22:31 11.05.2026

  • 66 Цензура

    8 4 Отговор
    Всички виждат, че си дeбилна, но ти не се отказваш да съсипваш Европа !!!!

    Вече дори неособено умният, но злобен стуб - от финландия мрънка за преговори с Русия, само тая уфтсъ още не се усеща накъде отиват нещата !!! Какво "рекордни загуби", безмoзъчно същество? Кой ги нанася, то на фронта не останаха укри? Руснаците настъпват навсякаде - и константиновка пада до дни !!!

    тая калас е способна да снижи сериозно средното IQ дори на пасаж медузи !!!!

    22:32 11.05.2026

  • 67 Почвам да си мисля,

    8 5 Отговор
    че това с орязания парад на Червения площад и липсата на видни държавници от предишните години беше умишлено и е някаква постановка, режисирана от Путин, Си и другите, за да успи розовите патици и да вдъхне напразни надежди на Зеленски. Думите на Путин, че краят на войната е близо, звучат доста зловещо.

    Коментиран от #82

    22:32 11.05.2026

  • 68 Мара Общата

    10 4 Отговор
    Проста балтийска пача...

    22:32 11.05.2026

  • 69 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺

    6 3 Отговор
    Всички виждат,че Путин ви кара да треперите и да пълните памперса подли фашисти

    22:33 11.05.2026

  • 70 az СВО Победа 81

    8 3 Отговор
    Накратко:

    1. Брюксел и Лондон стартират операция по прикритие на собствената си слабост и подготовка за преговорите с Москва.

    2. Сега няколко месеца ще ни убеждават, че Путин не е готов да преговара, но те го "обработват" и "притискат"....

    3. След това ще обявят, че е "клекнал" пред силата им и е готов за преговори.

    4. А всъщност, ще разиграват театър, за пред публиката в ЕС, защото никой друг не им се връзва, за да прикрият собствената си слабост като отиват на преговори с Русия, вместо да й нанесат "стратегическо поражение", както обещаваха....

    5. В крайна сметка ще се опитат да пробутат собствения си провал за победа.....
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #76, #79, #91

    22:33 11.05.2026

  • 71 Дон Корлеоне

    2 7 Отговор

    До коментар #53 от "Любо":

    Хаяско пусна ли интернета?

    22:34 11.05.2026

  • 72 Зеленото нарко

    9 2 Отговор
    градинско джудже Хаяско постави световен рекорд по геноцид. Намали населението на покрайнината от 52 милиона на 18 и фалира Европа. Миналата година в ЕС са закрити над ТРИ МИЛИОНА ФИРМИ!

    22:34 11.05.2026

  • 73 А аз имам само една молба към Зеленски!

    5 2 Отговор

    До коментар #57 от "Володимир Зеленски, президент":

    Моля го,да ми даде...златната си тоалетна...
    Скромен съм,нали Зели...?!

    22:35 11.05.2026

  • 74 Хахаха!🎺🥳😀

    4 3 Отговор
    По сравнение със Зеленски, Пиночет е майка Тереза!

    22:35 11.05.2026

  • 75 Хахаха!🎺🥳😀

    5 1 Отговор
    По сравнение с бандеровците, червените кхмери са хуманисти!

    22:36 11.05.2026

  • 76 Антиватник

    2 6 Отговор

    До коментар #70 от "az СВО Победа 81":

    Като смениш Лондон и Брюксел с Москва ще уцелиш десятката
    Путинска Русия свърши.

    Коментиран от #83

    22:37 11.05.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Цензура

    4 3 Отговор

    До коментар #50 от "Многоходовото":

    Всъщност всеки русофоб може да конкурира калас по кpeтенизъм. ТИ си доказателство. Я ми обясни как 2 милиона армия дава 2 милиона yбити и още съществува? Как така Русия е "фаларила", като нейният дълг спрямо БВП е 12%, по нисък от дългът на която и да е друга европейска държава?

    Ще ми се да се приеме световен закон - дeбилите да се евтaназират. Това ще ни отърве от 95% от русофобите.

    Коментиран от #84, #92

    22:38 11.05.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Нато изобщо не смята да воюва

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Опс":

    с който и да е. Камо ли да напада Русия и да я побеждава, няма и защо. Русия много успешно се самоунищожава и сама.

    22:39 11.05.2026

  • 81 Факт

    4 2 Отговор
    Хазара Владимир ШАЛОМОВИЧ Путин е в поза партер,няма полезен ход освен да вее белия байряк

    Коментиран от #89

    22:40 11.05.2026

  • 82 1234

    0 1 Отговор

    До коментар #67 от "Почвам да си мисля,":

    ти си единственият който е уловил положението

    22:40 11.05.2026

  • 83 хахахахха

    3 3 Отговор

    До коментар #76 от "Антиватник":

    по скимтенето на евтини тролчета като тебе се разбира че е точно обратното, рублата поскъпва а еврото и долара падат ежедневно,даже на всяка минута

    Коментиран от #86

    22:40 11.05.2026

  • 84 Овчи ,

    3 1 Отговор

    До коментар #78 от "Цензура":

    Колко е годишният БВП на Русия?М?

    22:41 11.05.2026

  • 85 43 МИНУТИ ПАРАД

    2 1 Отговор
    И Путин
    Се изниза
    Като Бит Пе........раст
    Съпроводен от Охраната.

    То по принцип
    Нямаше Толкова Гости,
    Колкото Охрана
    Да пазят ЕПИЛИРАНАТА КОЖИЦА
    На Путкер.

    22:42 11.05.2026

  • 86 Пепи Волгата

    1 2 Отговор

    До коментар #83 от "хахахахха":

    Рублата нали знаеш къде да си я навреш?

    22:42 11.05.2026

  • 87 И използването на ЯО няма да помогне на

    2 2 Отговор

    До коментар #56 от "Хи хи":

    Русия, , а само ще увеличи и бедруго огромното унижение на руската армия. Така ще потвърдят още веднъж мненията на военните експерти, че тя е в критично положение и изпаднала в невъзможност да се справи с ВСУ, с конвенционални оръжия. Използването на ЯО е доказателство за безсилие, това е последното средство, което може да бъде използвано от една държава, преди тя да бъде заличена от САЩ.

    22:43 11.05.2026

  • 88 Икономиката глупако

    1 3 Отговор
    Най задлъжнелите държави в света са Китай и Русия,външен и вътрешен дълг,това обяснява защо са на колене

    Коментиран от #96

    22:44 11.05.2026

  • 89 хахахахха

    1 1 Отговор

    До коментар #81 от "Факт":

    много мечтатели се навъдихте 🤣🤣 всички рано или късно коленичат пред Путин

    22:45 11.05.2026

  • 90 Любо

    2 1 Отговор

    До коментар #64 от "Ол1гофрен,":

    Сталин отвори Райхстага за свободно посещение. Направиха го външен кенеф, понеже руснаците нямали тоалетни и ползвали външни.
    Затова Сталин им отвори голяма външна тоалетна да се облекчават всички на воля и да рисуват по него.

    Коментиран от #95

    22:46 11.05.2026

  • 91 Лекар

    2 1 Отговор

    До коментар #70 от "az СВО Победа 81":

    Епикризата ти е безнадеждна.

    22:46 11.05.2026

  • 92 Има проучвания по този въпрос.

    2 1 Отговор

    До коментар #78 от "Цензура":

    Научно доказано е, че най-бедните и ниско образовани хора, с най-нисък интелект подкрепят държави като Иран, Северна Корея, Сирия и Русия. Прочетете, проведени са проучвания и тестове за интелигентност на такава група хора и друга контролна група. Резултатите били шокиращи в групата, подкрепяща изостаналите диктатури.

    22:46 11.05.2026

  • 93 БИБИ РЕЧЕ............

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "НЕВЕРОЯТНО Е":

    ........НЕМА ОРА, МАТРИАЛА Е ЛОШ ...НЕМА ИЗБОР

    22:47 11.05.2026

  • 94 Артилерист

    2 2 Отговор
    Тази и Урсула съсипаха ЕС. И тя си позволява да коментира силата на Путин. Каква жалка гротеска само...

    22:47 11.05.2026

  • 95 Комуналка

    0 1 Отговор

    До коментар #90 от "Любо":

    Те руснаците и сега нямат вътрешни тоалетни.

    22:48 11.05.2026

  • 96 хахахахха

    1 0 Отговор

    До коментар #88 от "Икономиката глупако":

    ей тва вече бие всички пропаганди,точно Русия е с най-малкия дълг в света ве мишкар

    22:48 11.05.2026

  • 97 Путин ще съсипе и разруши Русия

    0 0 Отговор
    Путин ще е големият губещ и ще следи с тревога и голям страх посещението на президента на САЩ Доналд Тръмп в Китай и разговорите му с китайския президент Си Дзинпин, по време на които ще бъде обсъдено и предложено, Китай отново да си възстанови и възвърне изконите си китайски територии на Сибир чак до Урал, насилствено отнети и анексирани от Русия преди повече от 150 години....!!!

    22:48 11.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания