Украйна: Вярваме, че ще победим Русия
Украйна: Вярваме, че ще победим Русия

11 Май, 2026 22:32 552 23

Дебатите около парада за 9 май в Москва са чудесен пример за променената динамика, отбелязва германската обществена медия

Deutsche Welle

В петата година от войната Украйна определено е изтощена от руските нападения. Но е и пълна с нова увереност за победа.

Украйна ще спечели войната, заяви уверено бившият министър-председател на страната Арсений Яценюк на Киевския форум по сигурността през април. Яценюк не обясни какво точно има предвид, но така смятат и интелектуалците в украинската столица.

Володимир Йермоленко, философ, публицист и председател на украинския PEN клуб, вече говори за нов "дискурс на силата", пише АРД. По думите му, от февруари насам украинците вече вярват, че технически са способни да надвият руснаците. "Те са убедени, че за Русия на фронта ще става все по-трудно", казва Йермоленко.

Асиметрични военни тактики

Дебатите около парада за 9 май в Москва са чудесен пример за променената динамика, отбелязва германската обществена медия. Много украинци смятат, че Владимир Путин е предложил примирието, опасявайки се от украинско нападение. Според тях това е знак за слабост. Йермоленко казва, че сега украинците повече използват асиметрични военни тактики.

Те са насочени към превръщането на силните страни на врага в слабости. Русия в продължение на години правше точно това с Украйна и Европа, опитвайки се да превърне силите им - демокрацията и свободата, в слабости. "Украинците сега правят същото с Русия. Тя си мисли, че е силна, защото е голяма. Украинците показват, че териториалната големина всъщност я прави уязвима. Те нападат ту тук, ту там, а руснаците не успяват да се защитят навсякъде", коментира Йермоленко пред АРД.

Да се изправиш срещу имперската сила

Същото важи за запасите от нефт и газ, за които руснаците вярват, че са в основата на силната им позиция. Новата увереност на Украйна се изразява и в това, че атаките на Киев често са насочени точно срещу тази база на руската икономика - така се установява усещането, че войната може да бъде спечелена.

Извън Украйна нещата изглеждат малко по-различно. Става дума не само за това дали Киев може да победи или да загуби - става дума за Европа, посочва Йермоленко. "Важно е хората в Германия да разберат колко остаряла е идеята, че Европа е остров на свободата и силните институции. Новите имперски сили - Русия, Китай, САЩ на Тръмп, гледат на Европа като на континент, който трябва да бъде разделен", казва публицистът.

Украйна доказва, че е възможно да се изправиш срещу имперските сили - благодарение на технологичното развитие и огромното желание да се защитава. Йермоленко е на мнението, че това е нещо, което Европа трябва да научи от Украйна.

Къде е границата на компромиса

Според него с Русия все още трябва да се правят опити за разговори, но не бива да се забравя, че има граница, отвъд която това просто не функционира. "Въпросът е да установим къде е границата”, казва Йермоленко по адрес на онези, които пледират за диалог с Москва.

За Русия склонността към компромис е слабост. Затова според експерта е важно диктатурата да бъде спряна с военни средства - което украинците правят в момента. Но въпреки всичко гаранция, че Украйна ще успее да надвие Русия, няма. Няма и яснота кога ще приключи тази война. Може да е утре, а може да е след десет или след трийсет години, пише АРД. При всички случаи Украйна трябва да е готова за дълга борба, казва Йермоленко. "А това важи и за Европа."


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    24 2 Отговор
    Слава кокаина,Слава Усраина

    22:33 11.05.2026

  • 2 Отец Дионисий

    14 2 Отговор
    Блажени са низшите духом защото тяхно е царството небесно!

    22:34 11.05.2026

  • 3 ТОМА НЕВЕРНИ🤦‍♂️

    19 1 Отговор
    ВЕРВАЙТЕ, ВЕРВАЙТЕ .....ТОВА Е БЕЗПЛАТНО

    22:34 11.05.2026

  • 4 Истината:

    21 1 Отговор
    Още като видях Дйче Зеле и разбрах, че съм я чел тази Лъжа!

    22:35 11.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 арбалета 🎯

    16 1 Отговор
    Смехът е здраве !

    22:36 11.05.2026

  • 7 Ламата от Коиловци

    9 0 Отговор
    Aз вярвам, че ще ми купят колело. Станах на 56 и не съм загубил надеждата си.

    22:36 11.05.2026

  • 8 Госあ

    12 0 Отговор
    ненормалници 😂 а като си помисля, че по едно време наистина им съчувствах на тия ! Въпреки зверствата на бандерите…казвах си, хунта наложена от запада…обаче мнозинството май наистина не са в ред !

    22:36 11.05.2026

  • 9 Фактолог

    9 1 Отговор
    Първа българска армия под командването на генерал Стойчев размаза немските фашисти по време на втората световна война .
    Надявам се швабите от Дойче веле докато пишат глупости добре да помнят това!!!
    Българските войници биха хитлеристката чума чак до Австрия и после участваха на победоносен парад в Белград!

    Виждали ли сте снимки на изпаднал германец!??
    Има много!!!

    22:36 11.05.2026

  • 10 руската мечка

    0 14 Отговор
    ще играе казачок по команда на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце

    Коментиран от #18, #21

    22:37 11.05.2026

  • 11 На запад търсим тъпашки колонии

    11 0 Отговор
    До последния тъп бандерофашист ще умрете и пак няма да победите Русия. Западняците ви подкокоросват да мрете за тяхни реваншистки идеи.

    22:37 11.05.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 1 Отговор
    Нормално е до пет години да вярваш в Дядо Коледа, но когато на петдесет още вярваш в него си е ......диагноза❗

    22:37 11.05.2026

  • 13 Любо

    9 0 Отговор
    Зеленото фашизоидно еврейско джудже Хаяско отвори ли границите на концлагера наречен Украйна???

    22:38 11.05.2026

  • 14 Миро

    11 0 Отговор
    Държава Украйна няма, никога не е имало и никога няма да има!!!

    22:38 11.05.2026

  • 15 И Хитлер е вярвал,

    8 0 Отговор
    че ще победи СССР.

    22:41 11.05.2026

  • 16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 4 Отговор
    тя ГНОМландия сама се победи

    22:42 11.05.2026

  • 17 хаха

    1 5 Отговор
    „Самолет“, най-голямата компания за недвижими имоти в Русия, е в състояние на технически фалит.

    ХАХАХА!

    22:43 11.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Абе

    5 1 Отговор
    тези още ли не се усещат как ги гъбаркат и им подхвърлят моркова

    22:44 11.05.2026

  • 20 хаха

    1 2 Отговор
    Украйна и Германия стартират съвместно производство на дронове с обхват до 1500 км, обяви германският министър на отбраната в Киев

    22:45 11.05.2026

  • 21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "руската мечка":

    За мечката и казачока❗
    Един ловец отишъл в гората за мечки.
    Тъкмо да гр.ъмне една, п.ушката му
    з асякла.
    Мечката го хванала и го питала:
    - Да те ям или да те та ко ва м?
    Прежалил се той, но на следващия ден пак отишъл на лов за мечки. Не щеш ли ситуацията се повторила.
    И мечката го попитала:
    - Абе ти ловец ли си или п е д е е а с т❓

    22:45 11.05.2026

  • 22 хаха

    1 1 Отговор
    Украйна е най-големият победител от войната с Иран. Украйна е постигнала 40% от руския петролен износ, докато държавите от Персийския залив – обгорени от Китай и Русия, подкрепящи Иран – сега подписват споразумения за отбрана с Киев, пише Кон Кофлин в The Telegraph.

    22:46 11.05.2026

  • 23 Чики-Рики

    0 1 Отговор
    Имам чувството, че след като Подуяне станаха шампион на България, съвсем за кратко време простотията и параноята обзеха и за съжаление Бандерите!Къде ги ,,гледат,, тези филми, къде сънуват Тея сънища, незнам! Иначе лично аз недоумявам, защо Путин не го е ,,опаткал,, досега с един тактически ядрен удар?! Всичко или нищо!

    22:47 11.05.2026

