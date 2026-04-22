Най-новото на пазара на индустриални имоти

22 Април, 2026 08:37 1 211 22

На 12 май ще се проведе шестата Международна конференция за индустриални имоти BGSKLAD

Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Шестото издание на Международната конференция за индустриални имоти BGSKLAD ще се проведе на 12 май в Интер Експо център, на които най-големият сайт за недвижими имоти в България imot.bg и най-големият информационен сайт Fakti.bg са медийни партньори.

В началото ще бъде разгледан европейският пазар на индустриални и логистични имоти. Специалисти от Гърция, Турция, Узбекистан, Полша, Румъния и България ще дискутират най-новите тенденции и реалности в този имотен сегмент. „Конкуренцията в региона е изключително динамична. България трябва да предложи не просто цена, а цялостна среда – инфраструктура, предвидимост и подготвени терени“, казва Симеон Митев – собственик на платформата BGSKLAD и автор на конференцията.

Във втория панел Митев ще направи обзор на пазара на индустриални и логистични имоти в България. „Виждаме как България постепенно се позиционира по-сериозно на картата на индустриалните инвестиции, но пред нас стои въпросът дали ще успеем да се възползваме от този момент,“ казва той.

Форматът е видео презентация с участие на брокери от различни градове, които ще представят нивата на търсене, активните индустриални зони и ще очертаят поведението на наемателите.

Третият панел е посветен на инфраструктурата, технологиите и устойчивиите решения в индустриалните проекти. Дискусията ще обхване автоматизацията, сигурността, енергийната ефективност и устойчивото развитие на индустриалните обекти.

Кулминацията на конференцията е развитието на пазар на индустриални имоти у нас след въвеждането на еврото – има ли промяна и ако „да“ каква е тя. Панелът е разделен на две части. В първата част ще вземат участие консултанти и брокери, а във втората – инвеститорите ще имат възможност да очертаят пазара, тенденциите и проблемите пред сегмента. Също така ще разкажат как еврото влияе върху доходността и цените и кои са следващите възможности за растеж

„Еврото няма да доведе до шок, но ще ускори процесите и ще постави пазара на ново ниво на прозрачност и конкуренция,“ заключава Митев.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Реклами

    8 3 Отговор
    И пак реклами на умрял пазар

    08:40 22.04.2026

  • 2 ААААА

    6 3 Отговор
    Опашката от собственици на индустриални имоти на Калотина и Дунав мост е много дълга само, че в посока извън България. Г-н Митев-гладна кокошка просо сънува.

    08:49 22.04.2026

  • 3 кой мy дpeмe

    7 4 Отговор
    купувайте фабрики на 8ми септември

    08:51 22.04.2026

  • 4 Аз Кочо

    7 4 Отговор
    Тия имоти са ви превърнали мозъците в каша.
    Всеки втори в бъ гъ е инвеститор. Но да си инвеститор значи да купиш евтини омдс продадеш скъпо. А вие купихте на пик и чакате удвояване на цените за да продадете хаха
    Е ще има да почакате .....

    09:21 22.04.2026

  • 5 Аз Кочо

    7 3 Отговор
    Тълковен речник за клетия купувач на имот в София.

    1. "Тристаен апартамент" – Помещение, състоящо се от една стая (хол), в която е натъпкано всичко от кухнята до пералнята, и две килии, в които ако влезеш с по-широки рамене, трябва да излизаш на заден ход. Реално - гарсониера с амбиции.

    2. "Комуникативно място"/Топ локация" – Буквално означава, че спирката на рейса е в хола ви, а трамваят минава толкова близо, че ви разбърква кафето сутрин чрез вибрации.

    3. "Дизайнерско обзавеждане" – Мебели от ИКЕА, сглобени от пиян майстор, комбинирани с ЛЕД лента под дивана, която свети в циганско розово. Цената на имота автоматично скача с 50 000 евро, защото някой е купил ваза от „Jysk“ и е сложил изкуствена палма в ъгъла.

    4. "Ателие" – Мазе или таванско помещение, в което таванът е толкова нисък, че трябва да живеете в позиция „полуклек“.

    5. "Чиста площ" – Митична концепция, подобна на Атлантида. Никой не я е виждал. Включва дебелината на стените, половината от тротоара пред входа, мечтите на инвеститора и въздушното пространство над блока.

    6. "Луксозно строителство" – Сградата е облепена с фибран, боядисана е в цвят „пъпеш“ и има входна врата, която изглежда скъпа, докато не я духне вятърът. Стълбището е толкова тясно, че ако си купиш хладилник, трябва да го вкарваш през терасата с кран.

    7. "Брокер" – Митично същество, чиято основна функция е да отключи една врата, да каже „Вижте колко е просторно“ (в стая от 9 кв.м.) и да ви поиска сума, рав

    Коментиран от #10, #12

    09:58 22.04.2026

  • 6 Аз Кочо

    6 3 Отговор
    8. "Близо до парк" – Има едно изсъхнало дърво в радиус от 2 км., под което се събират всички квартални кучета, или сте на 15 мин. с кола от парка (ако няма задръстване, което се случва само на Великден в 4 сутринта).

    9. "На шпакловка и замазка" – Платили сте 300 000 евро, за да получите пещера, в която тепърва трябва да вложите още 100 000 евро, 2 развода и 3 нервни кризи, за да заприлича на нещо, в което не те хваща тетанус само от гледане.

    10:00 22.04.2026

  • 7 Бърбан

    3 3 Отговор
    Вчера идва един познат да ми реве в жилетката, че ЧСИ му пуснало бизнеса за продажба, ма той имал два милиона дългове пък бизнеса му струвал три милиона, ама ЧСИ-то му казал, че ще изкарат макс милион ... Кво вика да правя? Да кеширам и да бягам от страната или да си продавам къщата, апартаментите, вилата в Гърция, петте коли и да съм бедняк под наем?

    10:01 22.04.2026

  • 8 Аз Кочо

    6 3 Отговор
    7. "Брокер" – Митично същество, чиято основна функция е да отключи една врата, да каже „Вижте колко е просторно“ (в стая от 9 кв.м.) и да ви поиска сума, равняваща се на годишния бюджет на малка африканска държава.

    10:02 22.04.2026

  • 9 Евала Коче

    4 3 Отговор
    Изби рибата, право в целта

    Коментиран от #11

    11:05 22.04.2026

  • 10 Трай па ти

    3 4 Отговор

    До коментар #5 от "Аз Кочо":

    И седи в децката при мама и тати до 60г

    11:14 22.04.2026

  • 11 Ревльо

    3 4 Отговор

    До коментар #9 от "Евала Коче":

    А са се Фатай пак да бачкаш що наема си върви

    11:16 22.04.2026

  • 12 Амадо

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "Аз Кочо":

    Право в целта Коче, моата гарсониерка е същата и отговаря на всичките 9 точки, НО моата е с ДВЕ БАНИ!!!!

    Коментиран от #13, #14

    11:37 22.04.2026

  • 13 Гост

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Амадо":

    Знаеме ги твоите бани едната е само лятна на балкона.с кофички ....хахаха

    11:39 22.04.2026

  • 14 Аз Кочо

    1 3 Отговор

    До коментар #12 от "Амадо":

    А аз къде съм под наем в двустайка панелка в Лулин имам една баня обаче е с два балкона

    Коментиран от #15

    13:55 22.04.2026

  • 15 Амадо

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Аз Кочо":

    Язе га купувах на дупка ми казаха 2 бани. После като го построиха се оказа че са забравили да ми турнат едната. Обаче не забравиха да ми вземат 500 к евро, не че ги имах ама теглих кредит. И сега втората баня я правим на балкона и само през лятото, Там ядем, готвим и спиме, щото хола и спалнята са на вдно- 15 м2.

    Коментиран от #18, #20

    14:01 22.04.2026

  • 16 новото старо

    3 2 Отговор
    имотните измами, пардон бизнес. Грешка на езика.

    Строя за 5 лева, продавам за петстин няма и толко.
    Честен търгаш.

    14:08 22.04.2026

  • 17 прудавач

    3 2 Отговор
    Кога ще ми дадат парииии за моята чудна гарсонера 350 000 евро?

    Вече съм ги похарчил във фантазиите си за 1 вила на балеарите и ен на брой островитянки.
    Шъ седя аз в таз работническа Жунгла да ям банички и да претакам зеле.
    Ай плащайти, че не се трае!

    14:12 22.04.2026

  • 18 истинска обява

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "Амадо":

    "Продавам функционална боксониера. Цена без аналог на пазара - 45 000 евро! 11 квм. Тололетната е много близо до имота."

    Мн се смях. Но така и не можах да си представя какво точно продават. Снимката беше на някаква стена и подобие на прозорец 2 педи.

    14:15 22.04.2026

  • 19 според мене

    3 2 Отговор
    "Оживен квартал" означава че ако се прибираш по тъмно ще попаднеш на банди и дилъри. През деня пияници окъкват тротоари и градинки, шофьори се псуват и бият по паркинги.
    "Комуникативно място" - прозорецът ти е над най-противния възможен булевард и то до светофар, изискващ деноношно носене на противогаз.
    "Пред акт 16" означава че инвеститорчето планира да наеме багер за изкопа.
    "Възможен коментар на цената" - идея си нямаме кой и ди от би дал и 5 евро за това нещо.
    "На стратегическо място със спирки, магазини, училища.." - единственият му плюс е че е в населено място, а не на къра посред нищото.
    "Все по-предпочитан квартал" - означава, че до ония ден всички бягаха от там, ама сега нали имотите са на мода, няма значение какви и къде.
    "На 15 минути от парка" - с дрон при ясно време без вярър и добра видимост...
    ....

    14:25 22.04.2026

  • 20 Аз Кочо

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Амадо":

    И аз на село ми е добре къщето и дворо е голем и по него си циркулират мисирки и кокошки.Но понеже няма работа и се принудих да съм под наем в Софиа

    Коментиран от #21

    14:44 22.04.2026

  • 21 Амадо

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Аз Кочо":

    И понеже нема парици за ипотеката съм пуснал Кочо да живее у нас под наем па язе живея на балкона. Кочо е баровеца дето живее у моя апартамент а па язе съм испошл я кът на бслконъ

    Коментиран от #22

    14:51 22.04.2026

  • 22 Аз кочо

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Амадо":

    Пак си убарках Ника ама като ме влече

    15:24 22.04.2026