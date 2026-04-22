Най-новото на пазара на индустриални имоти

Шестото издание на Международната конференция за индустриални имоти BGSKLAD ще се проведе на 12 май в Интер Експо център, на които най-големият сайт за недвижими имоти в България imot.bg и най-големият информационен сайт Fakti.bg са медийни партньори.
В началото ще бъде разгледан европейският пазар на индустриални и логистични имоти. Специалисти от Гърция, Турция, Узбекистан, Полша, Румъния и България ще дискутират най-новите тенденции и реалности в този имотен сегмент. „Конкуренцията в региона е изключително динамична. България трябва да предложи не просто цена, а цялостна среда – инфраструктура, предвидимост и подготвени терени“, казва Симеон Митев – собственик на платформата BGSKLAD и автор на конференцията.
Във втория панел Митев ще направи обзор на пазара на индустриални и логистични имоти в България. „Виждаме как България постепенно се позиционира по-сериозно на картата на индустриалните инвестиции, но пред нас стои въпросът дали ще успеем да се възползваме от този момент,“ казва той.
Форматът е видео презентация с участие на брокери от различни градове, които ще представят нивата на търсене, активните индустриални зони и ще очертаят поведението на наемателите.
Третият панел е посветен на инфраструктурата, технологиите и устойчивиите решения в индустриалните проекти. Дискусията ще обхване автоматизацията, сигурността, енергийната ефективност и устойчивото развитие на индустриалните обекти.
Кулминацията на конференцията е развитието на пазар на индустриални имоти у нас след въвеждането на еврото – има ли промяна и ако „да“ каква е тя. Панелът е разделен на две части. В първата част ще вземат участие консултанти и брокери, а във втората – инвеститорите ще имат възможност да очертаят пазара, тенденциите и проблемите пред сегмента. Също така ще разкажат как еврото влияе върху доходността и цените и кои са следващите възможности за растеж
„Еврото няма да доведе до шок, но ще ускори процесите и ще постави пазара на ново ниво на прозрачност и конкуренция,“ заключава Митев.
Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg
08:40 22.04.2026
08:49 22.04.2026
08:51 22.04.2026
4 Аз Кочо
Всеки втори в бъ гъ е инвеститор. Но да си инвеститор значи да купиш евтини омдс продадеш скъпо. А вие купихте на пик и чакате удвояване на цените за да продадете хаха
Е ще има да почакате .....
09:21 22.04.2026
5 Аз Кочо
1. "Тристаен апартамент" – Помещение, състоящо се от една стая (хол), в която е натъпкано всичко от кухнята до пералнята, и две килии, в които ако влезеш с по-широки рамене, трябва да излизаш на заден ход. Реално - гарсониера с амбиции.
2. "Комуникативно място"/Топ локация" – Буквално означава, че спирката на рейса е в хола ви, а трамваят минава толкова близо, че ви разбърква кафето сутрин чрез вибрации.
3. "Дизайнерско обзавеждане" – Мебели от ИКЕА, сглобени от пиян майстор, комбинирани с ЛЕД лента под дивана, която свети в циганско розово. Цената на имота автоматично скача с 50 000 евро, защото някой е купил ваза от „Jysk“ и е сложил изкуствена палма в ъгъла.
4. "Ателие" – Мазе или таванско помещение, в което таванът е толкова нисък, че трябва да живеете в позиция „полуклек“.
5. "Чиста площ" – Митична концепция, подобна на Атлантида. Никой не я е виждал. Включва дебелината на стените, половината от тротоара пред входа, мечтите на инвеститора и въздушното пространство над блока.
6. "Луксозно строителство" – Сградата е облепена с фибран, боядисана е в цвят „пъпеш“ и има входна врата, която изглежда скъпа, докато не я духне вятърът. Стълбището е толкова тясно, че ако си купиш хладилник, трябва да го вкарваш през терасата с кран.
7. "Брокер" – Митично същество, чиято основна функция е да отключи една врата, да каже „Вижте колко е просторно“ (в стая от 9 кв.м.) и да ви поиска сума, рав
09:58 22.04.2026
6 Аз Кочо
9. "На шпакловка и замазка" – Платили сте 300 000 евро, за да получите пещера, в която тепърва трябва да вложите още 100 000 евро, 2 развода и 3 нервни кризи, за да заприлича на нещо, в което не те хваща тетанус само от гледане.
10:00 22.04.2026
11:05 22.04.2026
10 Трай па ти
До коментар #5 от "Аз Кочо":И седи в децката при мама и тати до 60г
11:14 22.04.2026
11 Ревльо
До коментар #9 от "Евала Коче":А са се Фатай пак да бачкаш що наема си върви
11:16 22.04.2026
12 Амадо
До коментар #5 от "Аз Кочо":Право в целта Коче, моата гарсониерка е същата и отговаря на всичките 9 точки, НО моата е с ДВЕ БАНИ!!!!
Коментиран от #13, #14
11:37 22.04.2026
13 Гост
До коментар #12 от "Амадо":Знаеме ги твоите бани едната е само лятна на балкона.с кофички ....хахаха
11:39 22.04.2026
14 Аз Кочо
До коментар #12 от "Амадо":А аз къде съм под наем в двустайка панелка в Лулин имам една баня обаче е с два балкона
Коментиран от #15
13:55 22.04.2026
15 Амадо
До коментар #14 от "Аз Кочо":Язе га купувах на дупка ми казаха 2 бани. После като го построиха се оказа че са забравили да ми турнат едната. Обаче не забравиха да ми вземат 500 к евро, не че ги имах ама теглих кредит. И сега втората баня я правим на балкона и само през лятото, Там ядем, готвим и спиме, щото хола и спалнята са на вдно- 15 м2.
Коментиран от #18, #20
14:01 22.04.2026
16 новото старо
Строя за 5 лева, продавам за петстин няма и толко.
Честен търгаш.
14:08 22.04.2026
17 прудавач
Вече съм ги похарчил във фантазиите си за 1 вила на балеарите и ен на брой островитянки.
Шъ седя аз в таз работническа Жунгла да ям банички и да претакам зеле.
Ай плащайти, че не се трае!
14:12 22.04.2026
18 истинска обява
До коментар #15 от "Амадо":"Продавам функционална боксониера. Цена без аналог на пазара - 45 000 евро! 11 квм. Тололетната е много близо до имота."
Мн се смях. Но така и не можах да си представя какво точно продават. Снимката беше на някаква стена и подобие на прозорец 2 педи.
14:15 22.04.2026
19 според мене
"Комуникативно място" - прозорецът ти е над най-противния възможен булевард и то до светофар, изискващ деноношно носене на противогаз.
"Пред акт 16" означава че инвеститорчето планира да наеме багер за изкопа.
"Възможен коментар на цената" - идея си нямаме кой и ди от би дал и 5 евро за това нещо.
"На стратегическо място със спирки, магазини, училища.." - единственият му плюс е че е в населено място, а не на къра посред нищото.
"Все по-предпочитан квартал" - означава, че до ония ден всички бягаха от там, ама сега нали имотите са на мода, няма значение какви и къде.
"На 15 минути от парка" - с дрон при ясно време без вярър и добра видимост...
....
14:25 22.04.2026
20 Аз Кочо
До коментар #15 от "Амадо":И аз на село ми е добре къщето и дворо е голем и по него си циркулират мисирки и кокошки.Но понеже няма работа и се принудих да съм под наем в Софиа
Коментиран от #21
14:44 22.04.2026
21 Амадо
До коментар #20 от "Аз Кочо":И понеже нема парици за ипотеката съм пуснал Кочо да живее у нас под наем па язе живея на балкона. Кочо е баровеца дето живее у моя апартамент а па язе съм испошл я кът на бслконъ
Коментиран от #22
14:51 22.04.2026
22 Аз кочо
До коментар #21 от "Амадо":Пак си убарках Ника ама като ме влече
15:24 22.04.2026