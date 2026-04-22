Най-новото на пазара на индустриални имоти

Шестото издание на Международната конференция за индустриални имоти BGSKLAD ще се проведе на 12 май в Интер Експо център, на които най-големият сайт за недвижими имоти в България imot.bg и най-големият информационен сайт Fakti.bg са медийни партньори.

В началото ще бъде разгледан европейският пазар на индустриални и логистични имоти. Специалисти от Гърция, Турция, Узбекистан, Полша, Румъния и България ще дискутират най-новите тенденции и реалности в този имотен сегмент. „Конкуренцията в региона е изключително динамична. България трябва да предложи не просто цена, а цялостна среда – инфраструктура, предвидимост и подготвени терени“, казва Симеон Митев – собственик на платформата BGSKLAD и автор на конференцията.

Във втория панел Митев ще направи обзор на пазара на индустриални и логистични имоти в България. „Виждаме как България постепенно се позиционира по-сериозно на картата на индустриалните инвестиции, но пред нас стои въпросът дали ще успеем да се възползваме от този момент,“ казва той.

Форматът е видео презентация с участие на брокери от различни градове, които ще представят нивата на търсене, активните индустриални зони и ще очертаят поведението на наемателите.

Третият панел е посветен на инфраструктурата, технологиите и устойчивиите решения в индустриалните проекти. Дискусията ще обхване автоматизацията, сигурността, енергийната ефективност и устойчивото развитие на индустриалните обекти.

Кулминацията на конференцията е развитието на пазар на индустриални имоти у нас след въвеждането на еврото – има ли промяна и ако „да“ каква е тя. Панелът е разделен на две части. В първата част ще вземат участие консултанти и брокери, а във втората – инвеститорите ще имат възможност да очертаят пазара, тенденциите и проблемите пред сегмента. Също така ще разкажат как еврото влияе върху доходността и цените и кои са следващите възможности за растеж

„Еврото няма да доведе до шок, но ще ускори процесите и ще постави пазара на ново ниво на прозрачност и конкуренция,“ заключава Митев.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg