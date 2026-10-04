Голям пожар избухна в къмпинг край езерото Гарда ВИДЕО

Голям пожар избухна сутринта в къмпинг край езерото Гарда в Северна Италия. Най-малко един човек е ранен, а огънят е засегнал 20 бунгала, няколко автомобила и част от растителността в района.

В гасенето са участвали и четирима германски пожарникари, които били на почивка в Италия. Те се включили в действията заедно с местните противопожарни екипи.

Информацията е съобщена от Франс прес, която се позовава на местната пожарна служба и местните власти. Причината за избухването на пожара не е посочена, както и не са съобщени допълнителни подробности за състоянието на ранения човек.

Източници: БТА