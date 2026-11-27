Руски атаки предизвикаха пожари в производствени обекти в Запорожие и Хмелницкия район. В Запорожие е бил засегнат инфраструктурен обект, а в производствена сграда е избухнал пожар, съобщи временно изпълняващият длъжността ръководител на Запорожката областна администрация Михаил Семикин.

„Врагът атакува Запорожие. Под удар попадна инфраструктурен обект“, е заявил Семикин. По думите му вследствие на удара е възникнал пожар в производствена сграда. Не се съобщава за данни за пострадали при този конкретен удар.

Същата вечер руски сили са атакували и Днепровския район на Запорожие. При този удар е загинал един човек, а броят на ранените по-късно е нараснал до четирима, съобщи Украинската правда, позовавайки се на Михаил Семикин. Така за няколко часа в града са регистрирани отделни удари както по инфраструктурен обект, така и по район с цивилно население.

Пожар е избухнал и в предприятие край Хмелницки

Пожар е възникнал и на територията на предприятие в Хмелницкия район след руска атака. Ръководителят на Хмелницката областна администрация Сергей Тюрин е съобщил, че спасители и други служби работят на място.

„В резултат на руската атака възникна пожар на територията на едно от предприятията в Хмелницкия район“, е заявил Тюрин. Към момента на съобщението няма информация за пострадали. Не са посочени данни за вида на предприятието, размера на щетите или причините за възникването на пожара.

Атаките продължават след ударите от 25 ноември

Новите атаки в Запорожие последваха ударите от 25 ноември, когато по частен сектор и територия на автотранспортно предприятие в града са били ранени шестима души, сред които дете. Тогава областните власти съобщиха и за поражения по цивилна инфраструктура.

В съобщенията за последните удари не се посочват използваните оръжия. Украинските областни власти не са обявили и окончателна оценка на материалните щети. Спасителните и аварийните служби продължават работата на засегнатите места.

Източници: pravda.com.ua