Киргизстан засили граничния контрол заради чумата в Русия

Киргизстан засили профилактичните мероприятия и мерките за контрол на граничните пунктове заради информацията за регистриран в Русия случай на чума, предаде националната новинарска агенция КАБАР, цитирана от БТА.

Министерството на здравеопазването в Бишкек съобщи, че пунктовете работят в повишен режим на готовност.

„Специалистите провеждат надзор над лицата, транспортните средства и товарите, пресичащи държавната граница, за да предотвратят внасянето и разпространението на заразни болести, включително особено опасни инфекции. Ситуацията се намира под контрола на санитарно-епидемиологичната служба“, подчертаха в Министерството.

Жена е починала от белодробна чума в Иркутска област в Сибир, в източната част на Русия, съобщи преди дни представител на регионалните власти, а според руски медии десетки хора са поставени под карантина, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Местните медии идентифицират починалата жена като Дария Чипилова, 28-годишен лабораторен техник. Руското издание „Народите на Байкал“ съобщи, че жената е работила в Института за борба с чумата в град Иркутск и вероятно се е заразила с белодробна чума от счупена епруветка.

Около 200 души, с които тя евентуално е имала контакт, са поставени под карантина, добави руската медия, без да даде повече подробности. Руското Министерство на здравеопазването не е направило още официално изявление. АФП отбелязва, че не е била в състояние да провери тази информация.

Губернаторът на руската автономна република Бурятия Алексей Циденов също написа в публикация в социалните мрежи, че жена в съседната Иркутска област е „починала от чума“. Чумата е инфекциозно заболяване, причинено от бактерии. Белодробната чума е силно заразна и може да бъде смъртоносна, ако не се лекува своевременно, според Световната здравна организация.