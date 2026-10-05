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Киргизстан засили граничния контрол заради чумата в Русия

Киргизстан засили граничния контрол заради чумата в Русия

5 Октомври, 2026 10:36 1 396 50

  • чума-
  • иркутск-
  • русия-
  • киргизстан

Министерството на здравеопазването в Бишкек съобщи, че пунктовете работят в повишен режим на готовност

Киргизстан засили граничния контрол заради чумата в Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Киргизстан засили профилактичните мероприятия и мерките за контрол на граничните пунктове заради информацията за регистриран в Русия случай на чума, предаде националната новинарска агенция КАБАР, цитирана от БТА.

Министерството на здравеопазването в Бишкек съобщи, че пунктовете работят в повишен режим на готовност.

„Специалистите провеждат надзор над лицата, транспортните средства и товарите, пресичащи държавната граница, за да предотвратят внасянето и разпространението на заразни болести, включително особено опасни инфекции. Ситуацията се намира под контрола на санитарно-епидемиологичната служба“, подчертаха в Министерството.

Жена е починала от белодробна чума в Иркутска област в Сибир, в източната част на Русия, съобщи преди дни представител на регионалните власти, а според руски медии десетки хора са поставени под карантина, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Местните медии идентифицират починалата жена като Дария Чипилова, 28-годишен лабораторен техник. Руското издание „Народите на Байкал“ съобщи, че жената е работила в Института за борба с чумата в град Иркутск и вероятно се е заразила с белодробна чума от счупена епруветка.

Около 200 души, с които тя евентуално е имала контакт, са поставени под карантина, добави руската медия, без да даде повече подробности. Руското Министерство на здравеопазването не е направило още официално изявление. АФП отбелязва, че не е била в състояние да провери тази информация.

Губернаторът на руската автономна република Бурятия Алексей Циденов също написа в публикация в социалните мрежи, че жена в съседната Иркутска област е „починала от чума“. Чумата е инфекциозно заболяване, причинено от бактерии. Белодробната чума е силно заразна и може да бъде смъртоносна, ако не се лекува своевременно, според Световната здравна организация.


Киргизстан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иво Христов Вангата

    28 5 Отговор
    Мисля, че ЕС е виновен. Урсула е счупила епроветката, а пък Макрон и Стармър са финансирали лабораторията за биооръжия!

    Коментиран от #6, #18

    10:38 05.10.2026

  • 2 Магазини ОриБебе

    8 3 Отговор
    ПРоблем - реакция - решение - боци

    10:40 05.10.2026

  • 3 Нека да пиша

    20 13 Отговор
    Ей,тая Просия и чумата ги тръшна .!

    Коментиран от #35

    10:41 05.10.2026

  • 4 чума по

    15 5 Отговор
    свинете🐷

    10:41 05.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Хахахаха

    17 11 Отговор

    До коментар #1 от "Иво Христов Вангата":

    Забрави да включиш и Байдън. Не може без него. За всички беди в раша, е виновен запада и Байдън. Тупин не е виновен.

    Коментиран от #19

    10:46 05.10.2026

  • 7 Ахаха

    8 11 Отговор
    Как се радват глупаците

    10:49 05.10.2026

  • 8 От чужбина

    13 8 Отговор
    Не знаете дали новината изобщо е истинска. Преди няколко дни имаше статиика, доста сладникава и "розова", как трафика през Ормузкия проток е почти възстановен. ДА, ама само 1-2 дена след това виждам, че цената на нафтата се вдигна, и то значително. Т.е статийката беше чиста лъжа. Вече НЕ може да се вярва на медиите.

    Коментиран от #13, #17, #20

    10:50 05.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ВИС-2

    1 2 Отговор
    Евала на ВИС-2!

    10:53 05.10.2026

  • 13 Баце ЕООД

    9 2 Отговор

    До коментар #8 от "От чужбина":

    Тук сме за цирка в коментарите, не за новините

    Коментиран от #26

    10:55 05.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Хахахаха

    11 2 Отговор

    До коментар #8 от "От чужбина":

    Абе щом Киргизстан засилва граничния контрол, значи знаят нещо много повече от теб.

    Коментиран от #49

    11:03 05.10.2026

  • 18 гру гайтанджиева

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Иво Христов Вангата":

    Да не забравя и 500 биолаборатории за бойните натовски комари .

    11:05 05.10.2026

  • 19 Волгин

    13 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хахахаха":

    Не е виновен западът, а колективният Запад!

    Коментиран от #23

    11:06 05.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Хахахаха

    8 4 Отговор

    До коментар #19 от "Волгин":

    Да забравих, колективния запад е виновен, а тупин не е виновен за нищо в раша. Колективния запад управлява раша,за това те са виновни.

    Коментиран от #31

    11:11 05.10.2026

  • 24 Колективен руски крепостен

    5 4 Отговор
    Защо сме по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    11:12 05.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Смех

    6 4 Отговор

    До коментар #13 от "Баце ЕООД":

    То тука новини няма, само пропаганда.

    Коментиран от #44

    11:14 05.10.2026

  • 27 Мдаа

    3 5 Отговор
    От Раша дойде и ковида умишлено .Колко Молина си отидоха ?
    Мда..

    11:17 05.10.2026

  • 28 Жена

    6 5 Отговор
    Айде вече да спрем свободния достъп на руснаци до България през Турция, а?

    11:17 05.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 А ти личи си

    4 8 Отговор

    До коментар #25 от "Руския анклави Варна Бургас":

    Че си украинка,по начина ти на писане и злословиш против руския език в България.По-добре рускс реч,отколкото някакъв буламач като украински думи

    11:20 05.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 койдазнай

    4 1 Отговор
    Украинските биолаборатории стигнаха до сърцето на Русия!

    11:24 05.10.2026

  • 35 само

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Нека да пиша":

    Не се грижете за държава, която има много добра организация срещу био атаки..
    Да не дойде насам тая беда, че тук обикновенно не сме много подготвени за такива работи..

    Коментиран от #36, #40

    11:25 05.10.2026

  • 36 Нека да пиша

    4 1 Отговор

    До коментар #35 от "само":

    Недей пиши глупости..

    Коментиран от #42

    11:32 05.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Вацев

    5 2 Отговор
    Русия не пабеди ли вече?

    Коментиран от #46

    11:33 05.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Българин

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "само":

    Бе те и отлично ПВО имат!

    11:42 05.10.2026

  • 41 Маша

    1 2 Отговор
    Лъжат бе хора , трябва да е луд някой да твърди такова нещо !

    11:42 05.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Баце

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Смех":

    Новината е,че към руснаците трябва да се отнасяме като с чумави.

    11:54 05.10.2026

  • 45 Чумата на евразия

    1 1 Отговор
    Киргизстан засили граничния контрол заради чумата в Русия
    -;-
    То Райха е чума, ама нейсе

    11:54 05.10.2026

  • 46 Киев 3000 дни

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Вацев":

    38 Вацев
    42ОТГОВОР
    Русия не пабеди ли вече?
    -;-
    Поне Лисабон е техен, че Киев - 3дни не става

    11:55 05.10.2026

  • 47 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА

    0 0 Отговор
    На фронта вече загиват руснаци родени през 2008 година!

    11:59 05.10.2026

  • 48 Атина Палада

    0 0 Отговор
    Чумата отдавна се лекува..Има я в някои райони на САЩ и Африка.Тази белодробната е най опасна ,но е лечима .

    12:00 05.10.2026

  • 49 От чужбина

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Хахахаха":

    Абе Киргистан фигурира в самата новина!
    Преди време четох в един български вестник, как в някакъв мексикански вестник са пуснали новина, че извънземни кацнали в България и даже момиче забременяло от тях. Айде сега ако можеш иди и намери мексиканския вестник и ги питай от къде са го чули това, ако изобщо такъв вестник съществува. Абе на един пазар една жена казала на друга, а тя го казала после на нашия пазар. Та в случая само имената на държавите са реално съществуващи и проверим като информация.

    12:00 05.10.2026

  • 50 Един

    1 0 Отговор
    Има и епидемия от рашизъм.

    12:01 05.10.2026