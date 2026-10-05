Киргизстан засили граничния контрол заради чумата в Русия

Киргизстан засили профилактичните мероприятия и мерките за контрол на граничните пунктове заради информацията за регистриран в Русия случай на чума, предаде националната новинарска агенция КАБАР, цитирана от БТА.
Министерството на здравеопазването в Бишкек съобщи, че пунктовете работят в повишен режим на готовност.
„Специалистите провеждат надзор над лицата, транспортните средства и товарите, пресичащи държавната граница, за да предотвратят внасянето и разпространението на заразни болести, включително особено опасни инфекции. Ситуацията се намира под контрола на санитарно-епидемиологичната служба“, подчертаха в Министерството.
Жена е починала от белодробна чума в Иркутска област в Сибир, в източната част на Русия, съобщи преди дни представител на регионалните власти, а според руски медии десетки хора са поставени под карантина, предаде Франс прес, съобщи БТА.
Местните медии идентифицират починалата жена като Дария Чипилова, 28-годишен лабораторен техник. Руското издание „Народите на Байкал“ съобщи, че жената е работила в Института за борба с чумата в град Иркутск и вероятно се е заразила с белодробна чума от счупена епруветка.
Около 200 души, с които тя евентуално е имала контакт, са поставени под карантина, добави руската медия, без да даде повече подробности. Руското Министерство на здравеопазването не е направило още официално изявление. АФП отбелязва, че не е била в състояние да провери тази информация.
Губернаторът на руската автономна република Бурятия Алексей Циденов също написа в публикация в социалните мрежи, че жена в съседната Иркутска област е „починала от чума“. Чумата е инфекциозно заболяване, причинено от бактерии. Белодробната чума е силно заразна и може да бъде смъртоносна, ако не се лекува своевременно, според Световната здравна организация.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Иво Христов Вангата
Коментиран от #6, #18
10:38 05.10.2026
2 Магазини ОриБебе
10:40 05.10.2026
3 Нека да пиша
Коментиран от #35
10:41 05.10.2026
4 чума по
10:41 05.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Хахахаха
До коментар #1 от "Иво Христов Вангата":Забрави да включиш и Байдън. Не може без него. За всички беди в раша, е виновен запада и Байдън. Тупин не е виновен.
Коментиран от #19
10:46 05.10.2026
7 Ахаха
10:49 05.10.2026
8 От чужбина
Коментиран от #13, #17, #20
10:50 05.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ВИС-2
10:53 05.10.2026
13 Баце ЕООД
До коментар #8 от "От чужбина":Тук сме за цирка в коментарите, не за новините
Коментиран от #26
10:55 05.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Хахахаха
До коментар #8 от "От чужбина":Абе щом Киргизстан засилва граничния контрол, значи знаят нещо много повече от теб.
Коментиран от #49
11:03 05.10.2026
18 гру гайтанджиева
До коментар #1 от "Иво Христов Вангата":Да не забравя и 500 биолаборатории за бойните натовски комари .
11:05 05.10.2026
19 Волгин
До коментар #6 от "Хахахаха":Не е виновен западът, а колективният Запад!
Коментиран от #23
11:06 05.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Хахахаха
До коментар #19 от "Волгин":Да забравих, колективния запад е виновен, а тупин не е виновен за нищо в раша. Колективния запад управлява раша,за това те са виновни.
Коментиран от #31
11:11 05.10.2026
24 Колективен руски крепостен
11:12 05.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Смех
До коментар #13 от "Баце ЕООД":То тука новини няма, само пропаганда.
Коментиран от #44
11:14 05.10.2026
27 Мдаа
Мда..
11:17 05.10.2026
28 Жена
11:17 05.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 А ти личи си
До коментар #25 от "Руския анклави Варна Бургас":Че си украинка,по начина ти на писане и злословиш против руския език в България.По-добре рускс реч,отколкото някакъв буламач като украински думи
11:20 05.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 койдазнай
11:24 05.10.2026
35 само
До коментар #3 от "Нека да пиша":Не се грижете за държава, която има много добра организация срещу био атаки..
Да не дойде насам тая беда, че тук обикновенно не сме много подготвени за такива работи..
Коментиран от #36, #40
11:25 05.10.2026
36 Нека да пиша
До коментар #35 от "само":Недей пиши глупости..
Коментиран от #42
11:32 05.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Вацев
Коментиран от #46
11:33 05.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Българин
До коментар #35 от "само":Бе те и отлично ПВО имат!
11:42 05.10.2026
41 Маша
11:42 05.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Баце
До коментар #26 от "Смех":Новината е,че към руснаците трябва да се отнасяме като с чумави.
11:54 05.10.2026
45 Чумата на евразия
-;-
То Райха е чума, ама нейсе
11:54 05.10.2026
46 Киев 3000 дни
До коментар #38 от "Вацев":38 Вацев
42ОТГОВОР
Русия не пабеди ли вече?
-;-
Поне Лисабон е техен, че Киев - 3дни не става
11:55 05.10.2026
47 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА
11:59 05.10.2026
48 Атина Палада
12:00 05.10.2026
49 От чужбина
До коментар #17 от "Хахахаха":Абе Киргистан фигурира в самата новина!
Преди време четох в един български вестник, как в някакъв мексикански вестник са пуснали новина, че извънземни кацнали в България и даже момиче забременяло от тях. Айде сега ако можеш иди и намери мексиканския вестник и ги питай от къде са го чули това, ако изобщо такъв вестник съществува. Абе на един пазар една жена казала на друга, а тя го казала после на нашия пазар. Та в случая само имената на държавите са реално съществуващи и проверим като информация.
12:00 05.10.2026
50 Един
12:01 05.10.2026