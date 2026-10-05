Руските здравни власти са предприели предпазни мерки в отговор на смъртта на жена, която е работила в изследователски център за борба с чумата, но не са потвърдили, че тя се е заразила с чума. 28-годишната Даря Шипилова, работила в Иркутския институт за борба с чумата, случайно счупила епруветка, съдържаща бактерии на белодробна чума, съобщи местният независим информационен портал "Люди Байкала”. Няколко дни по-късно жената починала след тежко боледуване, съобщава руската медия. Властите не са потвърдили публично информацията.

Какво казват властите?

"Роспотребнадзор” - руската служба за защита на потребителите и общественото здраве, съобщи, че на Шипилова е поставена диагноза "пневмония с неизвестен произход”. Агенцията посочи, че са проведени допълнителни изследвания във връзка с професионалната ѝ дейност, но не са открити микроорганизми, свързани с работата ѝ. От държавната агенция заявиха, че в института не са регистрирани инциденти, свързани с патогени.

В същото време обаче властите наложиха предпазни мерки. Около 200 души, които може да са имали контакт с Шипилова, са поставени под медицинско наблюдение или изолация, а болниците в региона са въвели ограничения. Мерките предизвикаха спекулации, тъй като руските власти първоначално избягваха публично да споменават чума, докато местни и независими доклади описваха възможен лабораторен инцидент, свързан с Yersinia pestis – бактерията, която причинява чума.

"Роспотребнадзор” определи епидемиологичната обстановка в Иркутск и съседния град Шелехов като "стабилна”. Губернаторът на Иркутск Игор Кобзев заяви, че лицата, които са под наблюдение, не показват признаци на заболяване и са дали отрицателни резултати от тестовете.

САЩ следят случая

В същото време американската медия "Аксиос” съобщи, че Белият дом следи съобщенията за подозрителния случай и свързаните с него карантинни мерки в Русия. Държавният департамент призова руските власти да "предоставят точна информация своевременно и открито”, като отбеляза, че чумата се лекува с широко достъпни антибиотици, особено когато лечението започне навреме. Говорител на Министерството на здравеопазването на САЩ също потвърди, че Центровете за контрол и превенция на заболяванията работят съвместно с Държавния департамент.

Конгресменът от Републиканската партия Дон Бейкън свърза тези съобщения с отдавнашните руски твърдения, че подкрепяните от САЩ лаборатории в Украйна са участвали в изследвания в областта на биологичните оръжия.

"Спомням си, че чувах от противниците на Украйна за техните така наречени "биолаборатории”. Това бяха руски дезинформационни операции. Но в действителност именно Русия разполага с биолабораториите”, написа Бейкън в профила си в социалните мрежи.

Дезинформацията за биолабораториите

Русия отдавна обвинява Вашингтон и Киев, че управляват съоръжения за биологични оръжия в Украйна - твърдения, които и двете правителства отхвърлят, а независими разследвания не са открили доказателства в тяхна подкрепа. Съветският съюз обаче действително поддържаше мащабна програма за биологични оръжия по време на Студената война, въпреки че беше страна по Конвенцията за биологичните оръжия от 1972 г. Избягали от СССР и последвали разследвания документираха военни изследвания, свързани с патогени, включително чума, както и усилия за разработване на щамове, устойчиви на антибиотици, припомня "Радио Свободна Европа”.

Тази история се превърна в част от политическия дебат по случая в Иркутск. Няма обаче публично достъпни доказателства, че лабораторията, свързана с настоящия инцидент, е разработвала чума като оръжие или че смъртта на работничката е свързана с програма за нападателни биологични оръжия.

Мина Киркова (редактор)