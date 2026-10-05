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Случай на чума в Русия? Какво се знае.

Случай на чума в Русия? Какво се знае.

5 Октомври, 2026 14:35 1 135 63

  • чума-
  • русия-
  • иркутск-
  • иркутска област-
  • роспотребнадзор

Служителка на Института за борба с чумата в руския град Иркутск почина след кратко боледуване. Местни медии твърдят, че тя се заразила с чума, след като счупила епруветка.

Случай на чума в Русия? Какво се знае. - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Руските здравни власти са предприели предпазни мерки в отговор на смъртта на жена, която е работила в изследователски център за борба с чумата, но не са потвърдили, че тя се е заразила с чума. 28-годишната Даря Шипилова, работила в Иркутския институт за борба с чумата, случайно счупила епруветка, съдържаща бактерии на белодробна чума, съобщи местният независим информационен портал "Люди Байкала”. Няколко дни по-късно жената починала след тежко боледуване, съобщава руската медия. Властите не са потвърдили публично информацията.

Какво казват властите?

"Роспотребнадзор” - руската служба за защита на потребителите и общественото здраве, съобщи, че на Шипилова е поставена диагноза "пневмония с неизвестен произход”. Агенцията посочи, че са проведени допълнителни изследвания във връзка с професионалната ѝ дейност, но не са открити микроорганизми, свързани с работата ѝ. От държавната агенция заявиха, че в института не са регистрирани инциденти, свързани с патогени.

В същото време обаче властите наложиха предпазни мерки. Около 200 души, които може да са имали контакт с Шипилова, са поставени под медицинско наблюдение или изолация, а болниците в региона са въвели ограничения. Мерките предизвикаха спекулации, тъй като руските власти първоначално избягваха публично да споменават чума, докато местни и независими доклади описваха възможен лабораторен инцидент, свързан с Yersinia pestis – бактерията, която причинява чума.

"Роспотребнадзор” определи епидемиологичната обстановка в Иркутск и съседния град Шелехов като "стабилна”. Губернаторът на Иркутск Игор Кобзев заяви, че лицата, които са под наблюдение, не показват признаци на заболяване и са дали отрицателни резултати от тестовете.

САЩ следят случая

В същото време американската медия "Аксиос” съобщи, че Белият дом следи съобщенията за подозрителния случай и свързаните с него карантинни мерки в Русия. Държавният департамент призова руските власти да "предоставят точна информация своевременно и открито”, като отбеляза, че чумата се лекува с широко достъпни антибиотици, особено когато лечението започне навреме. Говорител на Министерството на здравеопазването на САЩ също потвърди, че Центровете за контрол и превенция на заболяванията работят съвместно с Държавния департамент.

Конгресменът от Републиканската партия Дон Бейкън свърза тези съобщения с отдавнашните руски твърдения, че подкрепяните от САЩ лаборатории в Украйна са участвали в изследвания в областта на биологичните оръжия.

"Спомням си, че чувах от противниците на Украйна за техните така наречени "биолаборатории”. Това бяха руски дезинформационни операции. Но в действителност именно Русия разполага с биолабораториите”, написа Бейкън в профила си в социалните мрежи.

Дезинформацията за биолабораториите

Русия отдавна обвинява Вашингтон и Киев, че управляват съоръжения за биологични оръжия в Украйна - твърдения, които и двете правителства отхвърлят, а независими разследвания не са открили доказателства в тяхна подкрепа. Съветският съюз обаче действително поддържаше мащабна програма за биологични оръжия по време на Студената война, въпреки че беше страна по Конвенцията за биологичните оръжия от 1972 г. Избягали от СССР и последвали разследвания документираха военни изследвания, свързани с патогени, включително чума, както и усилия за разработване на щамове, устойчиви на антибиотици, припомня "Радио Свободна Европа”.

Тази история се превърна в част от политическия дебат по случая в Иркутск. Няма обаче публично достъпни доказателства, че лабораторията, свързана с настоящия инцидент, е разработвала чума като оръжие или че смъртта на работничката е свързана с програма за нападателни биологични оръжия.

Мина Киркова (редактор)


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 луда🐄

    9 1 Отговор
    Знае се, че яко ще се мре.

    14:38 05.10.2026

  • 3 Фикри

    19 11 Отговор
    Тия къде възхваляваха велика русия и демократа путин, защо сега мълчат ?

    Коментиран от #8, #27, #63

    14:38 05.10.2026

  • 4 Всеки Путин

    13 7 Отговор
    има въшки!

    14:40 05.10.2026

  • 5 Ротшилд

    11 7 Отговор
    Четете нашите свободни и независими медии хахаха

    Коментиран от #10

    14:40 05.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Има си я

    5 6 Отговор
    Рутинна ваксинация срещу чума в Казахстан
    • Естествени огнища: Около 40% от територията на Казахстан представлява естествени природни огнища на чума (предимно пренасяна от гризачи в пустинните и степните райони).
    • Прилагана ваксина: От средата на 30-те години на миналия век в страната се използва жива противочумна ваксина (EV 76 NIIEG).

    Коментиран от #13, #32

    14:40 05.10.2026

  • 8 честен ционист

    9 2 Отговор

    До коментар #3 от "Фикри":

    Занеш ли Главврач Вова как лекува болестите за 1 ден?

    14:40 05.10.2026

  • 9 Абе пипайте бездомни котки и кучете

    3 6 Отговор
    За чумата се загрижили бесноватите

    14:41 05.10.2026

  • 10 Ами гледай руска

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Ротшилд":

    там го дават!

    Коментиран от #39

    14:41 05.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Казахстан

    7 2 Отговор

    До коментар #7 от "Има си я":

    не е в Русия,бе!

    14:42 05.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Роза

    3 7 Отговор
    Чумата не е вече онзи бич,който е била в средните векове!Доколкото зная,има някои случаи на чума в отделни африкански държави,но няма масово разпространение на болестта,защото вече се лекува ефикасно!Случая в Русия не трябва да се раздува и да се използва за пропаганда!

    Коментиран от #19, #26

    14:43 05.10.2026

  • 16 Не се знае но старите са ваксинирани

    5 1 Отговор
    През ноември 2021 г. лаборант във фармацевтична база в Пенсилвания открива забравени флакони с надпис „едра шарка“ (smallpox) във фризер по време на почистване.
    Подробности за случая
    • Кога: Ноември 2021 г.
    • Къде: Съоръжение на Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) или изследователска лаборатория в САЩ (във Филаделфия, Пенсилвания).
    • Какво е открито: 15 флакона, от които 5 с надпис „едра шарка“ и 10 с надпис „сипка“ (vaccinia).
    • Резултат: Здравните власти извършват спешна проверка. Установено е, че няма изтичане на вируса и никой от служителите не е изложен на опасност. Флаконите са унищожени безопасно.

    14:43 05.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 честен ционист

    6 2 Отговор

    До коментар #15 от "Роза":

    То и от акото на един прилеп не се умираша, ама..

    14:44 05.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Чумата

    3 3 Отговор
    тръгна още пролетта!Чак сега ,тук съобщават!

    14:46 05.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 честен ционист

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "ГРУ гайтанжиева":

    Успокой се бре, без паника. 7 октября всё закончится.

    14:48 05.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 РФ е един смърдящ КЕН eф !

    9 4 Отговор
    Помните ли родните путинизирани кретени с историите им как “НАТО обградила майка им Русия с военни биолабораториите и затова нападнали Украйна”. Имаше и някаква слабоумна, изявяваща се като “журналист”, която не само разпространяваше, но и произвеждаше подобно кретенизми.
    Е, сега вярвам, че всички те се оказаха прави, но с една съвсем незначителна неточност - био лабораториите са в московския КЕН еф.

    Коментиран от #59

    14:51 05.10.2026

  • 31 стоян георгиев

    6 3 Отговор
    Само това остава.и чума да има в Русия.

    14:52 05.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Цвете

    5 1 Отговор
    ТАЗИ СТАТИЯ С ГРЪМКО ЗАГЛАВИЕ НЕ Е ПОДХОДЯЩА ,ЗАЩОТО ЛАБОРАНТКАТА Е СЧУПИЛА ЕПРУВЕТКАТА И НАВЕРНО ПАРАЛЕТИЧНО Е ПОГЪЛНАЛА ОТ СУБСТАНЦИЯТА.А ТОВА, ЧЕ РУСНАЦИТЕ ИМАТ БИОЛАБОРАТОРИИ Е ОТ ГОДИНИ И СЕ КОМЕНТИРАШЕ ОЩЕ 70 ГОДИНИ НА МИНАЛИЯ ВЕК. ТЕ СА ГО И ДОКАЗАЛИ ,НАЛИ. ГЕОРГИ МАРКОВ?????? РУСНАЦИТЕ ,КОЛКО БЯХА НА БРОЙ В АНГЛИЯ? МИЛИАРДЕР СЪЩО В АНГЛИЯ. СКРИПАЛ И ДЪЩЕРЯ МУ? ФАКТИТЕ СА НЕОПРОВЕРЖИМИ.

    Коментиран от #43

    14:54 05.10.2026

  • 36 Вова

    4 2 Отговор
    Всички чумави,на фронта в Купянск!

    14:55 05.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Вовата

    3 2 Отговор
    е с трети бустер!

    14:56 05.10.2026

  • 41 Да питам

    2 4 Отговор
    В Ycpaiнi справиха ли се със спина!

    14:57 05.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Или е правила

    3 3 Отговор

    До коментар #35 от "Цвете":

    Борис Бекер,на чумав!?

    14:58 05.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 И Киев е Руски

    3 10 Отговор
    Чума има само в Брюксел

    15:01 05.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Мишел

    2 9 Отговор
    При 800 американски биологични лаборатории в държавите около Русия, ще има не само чума.
    В съвременния свят, с презокеански полет, в рамките до едно денонощие, чумата може да се прехвърли навсякъде.

    Коментиран от #56

    15:07 05.10.2026

  • 49 Хохо Бохо

    2 7 Отговор
    Знае се, че има ваксина, която е задължителна за персонал работещ с бактерията, знаесе, че има антибиотици, знае се, че статията е лъжа и няма общо с истината. Ваксинирана? лаборантка? си разнася бактерии в епруветки и си ги чупи, антиваксърка е, противник на антибиотиците, вероятно веган не ядещ глутен и животинско мляко...... Найш кога?

    15:07 05.10.2026

  • 50 Чума

    9 1 Отговор
    е Русия!

    15:08 05.10.2026

  • 51 Брежнев

    6 2 Отговор
    Руската чума е най...

    15:10 05.10.2026

  • 52 оня с коня

    9 2 Отговор
    От държ. Департамент на САЩ заявяваг че Чумата се лекува със Широко достъпни Антибиотици особено когато е диагностицирана навреме,но това не се отнася за Русия,в която все още лекуват по традицианния на Социалистическа БГ Похват на "безплатното" ни Здравеопазване - С Аспирин,бинт и Реванол/Спирт няма щото се изпива на мига след доставката/.

    15:11 05.10.2026

  • 53 Знае се

    7 3 Отговор
    че блатната империя развъжда патогени. Рушнята е всемирно зло.

    15:11 05.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Нормално

    7 4 Отговор
    От Русия тръгват почти всички беди за света и човечеството.

    15:13 05.10.2026

  • 56 В България чумата се

    4 1 Отговор

    До коментар #48 от "Мишел":

    нарича "русофилия" и се лекува само с един радикален метод.

    15:19 05.10.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 пътник

    2 0 Отговор
    Чернобил руснаците криха;ковид китайците криха;сега-чума...Ще дойде и краят на червената чума,стига от злоба да не взривят планетата.

    15:22 05.10.2026

  • 59 ес е един огромен КЕН eф !

    1 3 Отговор

    До коментар #30 от "РФ е един смърдящ КЕН eф !":

    с толкова пошла дезинформация и първолак няма да заблудите,трагични сте,не знам защо и 2то цента ви плащат

    Коментиран от #60

    15:23 05.10.2026

  • 60 Вътрешен

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "ес е един огромен КЕН eф !":

    или външен?

    Коментиран от #62

    15:23 05.10.2026

  • 61 Така ли

    1 1 Отговор

    До коментар #54 от "Инквизитор":

    Всички които са против Русия изпечени на клада с поколението си!

    15:24 05.10.2026

  • 62 ес е един огромен КЕН eф !

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Вътрешен":

    външен,никой здравомислещ не иска такова смърдящо нещо като ес близо

    15:27 05.10.2026

  • 63 Отреазвяващ

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Фикри":

    Да не би САЩ,по време на ковида да казаха нещо?Руснаците под сурдинка,но си решават проблема.

    15:29 05.10.2026

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