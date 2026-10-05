Случай на чума в Русия? Какво се знае.

Руските здравни власти са предприели предпазни мерки в отговор на смъртта на жена, която е работила в изследователски център за борба с чумата, но не са потвърдили, че тя се е заразила с чума. 28-годишната Даря Шипилова, работила в Иркутския институт за борба с чумата, случайно счупила епруветка, съдържаща бактерии на белодробна чума, съобщи местният независим информационен портал "Люди Байкала”. Няколко дни по-късно жената починала след тежко боледуване, съобщава руската медия. Властите не са потвърдили публично информацията.
Какво казват властите?
"Роспотребнадзор” - руската служба за защита на потребителите и общественото здраве, съобщи, че на Шипилова е поставена диагноза "пневмония с неизвестен произход”. Агенцията посочи, че са проведени допълнителни изследвания във връзка с професионалната ѝ дейност, но не са открити микроорганизми, свързани с работата ѝ. От държавната агенция заявиха, че в института не са регистрирани инциденти, свързани с патогени.
В същото време обаче властите наложиха предпазни мерки. Около 200 души, които може да са имали контакт с Шипилова, са поставени под медицинско наблюдение или изолация, а болниците в региона са въвели ограничения. Мерките предизвикаха спекулации, тъй като руските власти първоначално избягваха публично да споменават чума, докато местни и независими доклади описваха възможен лабораторен инцидент, свързан с Yersinia pestis – бактерията, която причинява чума.
"Роспотребнадзор” определи епидемиологичната обстановка в Иркутск и съседния град Шелехов като "стабилна”. Губернаторът на Иркутск Игор Кобзев заяви, че лицата, които са под наблюдение, не показват признаци на заболяване и са дали отрицателни резултати от тестовете.
САЩ следят случая
В същото време американската медия "Аксиос” съобщи, че Белият дом следи съобщенията за подозрителния случай и свързаните с него карантинни мерки в Русия. Държавният департамент призова руските власти да "предоставят точна информация своевременно и открито”, като отбеляза, че чумата се лекува с широко достъпни антибиотици, особено когато лечението започне навреме. Говорител на Министерството на здравеопазването на САЩ също потвърди, че Центровете за контрол и превенция на заболяванията работят съвместно с Държавния департамент.
Конгресменът от Републиканската партия Дон Бейкън свърза тези съобщения с отдавнашните руски твърдения, че подкрепяните от САЩ лаборатории в Украйна са участвали в изследвания в областта на биологичните оръжия.
"Спомням си, че чувах от противниците на Украйна за техните така наречени "биолаборатории”. Това бяха руски дезинформационни операции. Но в действителност именно Русия разполага с биолабораториите”, написа Бейкън в профила си в социалните мрежи.
Дезинформацията за биолабораториите
Русия отдавна обвинява Вашингтон и Киев, че управляват съоръжения за биологични оръжия в Украйна - твърдения, които и двете правителства отхвърлят, а независими разследвания не са открили доказателства в тяхна подкрепа. Съветският съюз обаче действително поддържаше мащабна програма за биологични оръжия по време на Студената война, въпреки че беше страна по Конвенцията за биологичните оръжия от 1972 г. Избягали от СССР и последвали разследвания документираха военни изследвания, свързани с патогени, включително чума, както и усилия за разработване на щамове, устойчиви на антибиотици, припомня "Радио Свободна Европа”.
Тази история се превърна в част от политическия дебат по случая в Иркутск. Няма обаче публично достъпни доказателства, че лабораторията, свързана с настоящия инцидент, е разработвала чума като оръжие или че смъртта на работничката е свързана с програма за нападателни биологични оръжия.
Мина Киркова (редактор)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 луда🐄
14:38 05.10.2026
3 Фикри
Коментиран от #8, #27, #63
14:38 05.10.2026
4 Всеки Путин
14:40 05.10.2026
5 Ротшилд
Коментиран от #10
14:40 05.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Има си я
• Естествени огнища: Около 40% от територията на Казахстан представлява естествени природни огнища на чума (предимно пренасяна от гризачи в пустинните и степните райони).
• Прилагана ваксина: От средата на 30-те години на миналия век в страната се използва жива противочумна ваксина (EV 76 NIIEG).
Коментиран от #13, #32
14:40 05.10.2026
8 честен ционист
До коментар #3 от "Фикри":Занеш ли Главврач Вова как лекува болестите за 1 ден?
14:40 05.10.2026
9 Абе пипайте бездомни котки и кучете
14:41 05.10.2026
10 Ами гледай руска
До коментар #5 от "Ротшилд":там го дават!
Коментиран от #39
14:41 05.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Казахстан
До коментар #7 от "Има си я":не е в Русия,бе!
14:42 05.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Роза
Коментиран от #19, #26
14:43 05.10.2026
16 Не се знае но старите са ваксинирани
Подробности за случая
• Кога: Ноември 2021 г.
• Къде: Съоръжение на Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) или изследователска лаборатория в САЩ (във Филаделфия, Пенсилвания).
• Какво е открито: 15 флакона, от които 5 с надпис „едра шарка“ и 10 с надпис „сипка“ (vaccinia).
• Резултат: Здравните власти извършват спешна проверка. Установено е, че няма изтичане на вируса и никой от служителите не е изложен на опасност. Флаконите са унищожени безопасно.
14:43 05.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 честен ционист
До коментар #15 от "Роза":То и от акото на един прилеп не се умираша, ама..
14:44 05.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Чумата
14:46 05.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 честен ционист
До коментар #20 от "ГРУ гайтанжиева":Успокой се бре, без паника. 7 октября всё закончится.
14:48 05.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
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30 РФ е един смърдящ КЕН eф !
Е, сега вярвам, че всички те се оказаха прави, но с една съвсем незначителна неточност - био лабораториите са в московския КЕН еф.
Коментиран от #59
14:51 05.10.2026
31 стоян георгиев
14:52 05.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
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35 Цвете
Коментиран от #43
14:54 05.10.2026
36 Вова
14:55 05.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Вовата
14:56 05.10.2026
41 Да питам
14:57 05.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Или е правила
До коментар #35 от "Цвете":Борис Бекер,на чумав!?
14:58 05.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 И Киев е Руски
15:01 05.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Мишел
В съвременния свят, с презокеански полет, в рамките до едно денонощие, чумата може да се прехвърли навсякъде.
Коментиран от #56
15:07 05.10.2026
49 Хохо Бохо
15:07 05.10.2026
50 Чума
15:08 05.10.2026
51 Брежнев
15:10 05.10.2026
52 оня с коня
15:11 05.10.2026
53 Знае се
15:11 05.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Нормално
15:13 05.10.2026
56 В България чумата се
До коментар #48 от "Мишел":нарича "русофилия" и се лекува само с един радикален метод.
15:19 05.10.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 пътник
15:22 05.10.2026
59 ес е един огромен КЕН eф !
До коментар #30 от "РФ е един смърдящ КЕН eф !":с толкова пошла дезинформация и първолак няма да заблудите,трагични сте,не знам защо и 2то цента ви плащат
Коментиран от #60
15:23 05.10.2026
60 Вътрешен
До коментар #59 от "ес е един огромен КЕН eф !":или външен?
Коментиран от #62
15:23 05.10.2026
61 Така ли
До коментар #54 от "Инквизитор":Всички които са против Русия изпечени на клада с поколението си!
15:24 05.10.2026
62 ес е един огромен КЕН eф !
До коментар #60 от "Вътрешен":външен,никой здравомислещ не иска такова смърдящо нещо като ес близо
15:27 05.10.2026
63 Отреазвяващ
До коментар #3 от "Фикри":Да не би САЩ,по време на ковида да казаха нещо?Руснаците под сурдинка,но си решават проблема.
15:29 05.10.2026