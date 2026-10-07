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Властите в Монголия разпоредиха засилено наблюдение по границата с Русия

Властите в Монголия разпоредиха засилено наблюдение по границата с Русия

7 Октомври, 2026 19:33 1 389 15

  • чума-
  • русия-
  • монголия-
  • иркутск

Монголските здравни служби са установили контакт с Института за борба с чумата в Иркутск, където според руски медии е починала лаборантка

Властите в Монголия разпоредиха засилено наблюдение по границата с Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Властите в граничещата с Русия Монголия съобщиха, че са разпоредили "предпазни мерки" и "засилено наблюдение" по границата след смъртта на лаборантка от руски институт, занимаващ се с изследвания на чумата, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Въпреки че рискът е малък, министерството на здравеопазването инструктира компетентните органи да предприемат предпазни мерки и да поддържат непрекъснато наблюдение и контрол с цел предотвратяване на потенциални рискове", се казва в съобщение на ведомството.

"На границата се прилагат мерки за здравно наблюдение и контрол", граничните операции продължават без други промени, добавя министерството.

Монголските здравни служби са установили контакт с Института за борба с чумата в Иркутск, в Сибир, където според руски медии е починала лаборантка, посочва министерството. От своя страна руските власти са информирали монголската страна, че не е потвърден нито един случай на чума.

Здравните служби и митническите власти на Монголия са извършили бърза оценка на риска за страната и са стигнали до заключението, че той е "нисък", подчертава министерството.


Монголия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сюндюк

    2 8 Отговор
    Лично Джингис ХАН е издал заповедта..!

    19:34 07.10.2026

  • 2 А тука във факти

    3 4 Отговор
    наблюдаваме другарката Атанасова

    19:34 07.10.2026

  • 3 Да.........

    10 11 Отговор
    Повече руснаци тук да не се допускат! Тия застрашават живота ни!

    Коментиран от #6

    19:36 07.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Биолог

    7 7 Отговор
    Само тази чума ще спре войната . Напрежението в Раша ще ескалира в протести и заради войната и заради заразата .

    19:37 07.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ирунак

    8 3 Отговор
    В Монголия живота е много по спокоен от България. Там почти няма престъпност.

    Коментиран от #8

    19:40 07.10.2026

  • 8 Така е

    13 4 Отговор

    До коментар #7 от "Ирунак":

    и няма и либерални медии и телевизии

    19:42 07.10.2026

  • 9 Електронен микроскоп

    7 1 Отговор
    Наблюдават за чума на север и за ковид на юг.

    19:42 07.10.2026

  • 10 Никой

    11 8 Отговор
    България никога няма да стане просперираща и богата държава докато не прекрати отношенията си с вечното руско зло , което винаги е стояло на пътя и .

    Коментиран от #12

    19:46 07.10.2026

  • 11 Хо-ха-ха

    7 4 Отговор
    Не разбирам какво има да наблюдават. Един случай а медиите вече раздуват епидемия. Просто смешно. До колкото знам инкубационния период вече е минал а няма други заболели.

    19:48 07.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Путлето е поискал политическо убежище

    5 2 Отговор
    Все пак има основание.Коррнитр да му монголски.

    19:53 07.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Констатация

    1 0 Отговор
    Напълно адекватно решение от страна на властите в Монголия и абсолютно неадекватно от страна на Кремъл, руснаците да научат за инфекциозното заболяване в Иркутск от.... Западните Медии!

    20:46 07.10.2026