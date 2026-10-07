Властите в Монголия разпоредиха засилено наблюдение по границата с Русия

Властите в граничещата с Русия Монголия съобщиха, че са разпоредили "предпазни мерки" и "засилено наблюдение" по границата след смъртта на лаборантка от руски институт, занимаващ се с изследвания на чумата, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Въпреки че рискът е малък, министерството на здравеопазването инструктира компетентните органи да предприемат предпазни мерки и да поддържат непрекъснато наблюдение и контрол с цел предотвратяване на потенциални рискове", се казва в съобщение на ведомството.

"На границата се прилагат мерки за здравно наблюдение и контрол", граничните операции продължават без други промени, добавя министерството.

Монголските здравни служби са установили контакт с Института за борба с чумата в Иркутск, в Сибир, където според руски медии е починала лаборантка, посочва министерството. От своя страна руските власти са информирали монголската страна, че не е потвърден нито един случай на чума.

Здравните служби и митническите власти на Монголия са извършили бърза оценка на риска за страната и са стигнали до заключението, че той е "нисък", подчертава министерството.