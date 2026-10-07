Властите в Монголия разпоредиха засилено наблюдение по границата с Русия

Властите в граничещата с Русия Монголия съобщиха, че са разпоредили "предпазни мерки" и "засилено наблюдение" по границата след смъртта на лаборантка от руски институт, занимаващ се с изследвания на чумата, предаде Франс прес, съобщи БТА.
"Въпреки че рискът е малък, министерството на здравеопазването инструктира компетентните органи да предприемат предпазни мерки и да поддържат непрекъснато наблюдение и контрол с цел предотвратяване на потенциални рискове", се казва в съобщение на ведомството.
"На границата се прилагат мерки за здравно наблюдение и контрол", граничните операции продължават без други промени, добавя министерството.
Монголските здравни служби са установили контакт с Института за борба с чумата в Иркутск, в Сибир, където според руски медии е починала лаборантка, посочва министерството. От своя страна руските власти са информирали монголската страна, че не е потвърден нито един случай на чума.
Здравните служби и митническите власти на Монголия са извършили бърза оценка на риска за страната и са стигнали до заключението, че той е "нисък", подчертава министерството.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 сюндюк
19:34 07.10.2026
2 А тука във факти
19:34 07.10.2026
3 Да.........
Коментиран от #6
19:36 07.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Биолог
19:37 07.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Ирунак
Коментиран от #8
19:40 07.10.2026
8 Така е
До коментар #7 от "Ирунак":и няма и либерални медии и телевизии
19:42 07.10.2026
9 Електронен микроскоп
19:42 07.10.2026
10 Никой
Коментиран от #12
19:46 07.10.2026
11 Хо-ха-ха
19:48 07.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Путлето е поискал политическо убежище
19:53 07.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Констатация
20:46 07.10.2026