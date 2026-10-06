СЗО заяви, че рискът от чума за Европа е много слаб

Световната здравна организация (СЗО) заяви днес, че си сътрудничи с руските власти, след като бе съобщено за смъртта на лаборантка от Института за борба с чумата в руската Иркутска област в Сибир, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Първоначалната оценка на рисковете на ООН, която се основава на достъпна информация, сочи, че рискът е от умерен до слаб за Иркутск, слаб за Руската федерация като цяло и много слаб за европейския регион", каза говорител на СЗО Кристиан Линдмайер на пресконференция в Женева.

СЗО, цитирана от Ройтерс, каза, че руските власти са идентифицирали всички хора, които са били в контакт с починалата лаборантка.

Русия приветства предложението на президента на САЩ Доналд Тръмп за съдействие след смъртта на служител в руския институт за изследване на чумата, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс.

Песков посочи, че руската служба за здравен надзор "Роспотребнадзор" следи случая и ще предоставя допълнителна информация при постъпването ѝ, като същевременно следи развитието на ситуацията след смъртта на лабораторния служител. Русия е готова да съдейства на Вашингтон за овладяване на огнища на инфекциозни заболявания в САЩ, заяви руската служба.

"Русия е готова да предостави на американската страна специалисти, лабораторно оборудване, както и средства за диагностика и профилактика", посочиха от службата, като се позоваха на скорошни случаи на инфекциозни заболявания в САЩ, включително морбили и един смъртен случай от чума.