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СЗО заяви, че рискът от чума за Европа е много слаб

СЗО заяви, че рискът от чума за Европа е много слаб

6 Октомври, 2026 14:33 769 21

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СЗО каза, че руските власти са идентифицирали всички хора, които са били в контакт с починалата лаборантка

СЗО заяви, че рискът от чума за Европа е много слаб - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Световната здравна организация (СЗО) заяви днес, че си сътрудничи с руските власти, след като бе съобщено за смъртта на лаборантка от Института за борба с чумата в руската Иркутска област в Сибир, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Първоначалната оценка на рисковете на ООН, която се основава на достъпна информация, сочи, че рискът е от умерен до слаб за Иркутск, слаб за Руската федерация като цяло и много слаб за европейския регион", каза говорител на СЗО Кристиан Линдмайер на пресконференция в Женева.

СЗО, цитирана от Ройтерс, каза, че руските власти са идентифицирали всички хора, които са били в контакт с починалата лаборантка.

Русия приветства предложението на президента на САЩ Доналд Тръмп за съдействие след смъртта на служител в руския институт за изследване на чумата, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс.

Песков посочи, че руската служба за здравен надзор "Роспотребнадзор" следи случая и ще предоставя допълнителна информация при постъпването ѝ, като същевременно следи развитието на ситуацията след смъртта на лабораторния служител. Русия е готова да съдейства на Вашингтон за овладяване на огнища на инфекциозни заболявания в САЩ, заяви руската служба.

"Русия е готова да предостави на американската страна специалисти, лабораторно оборудване, както и средства за диагностика и профилактика", посочиха от службата, като се позоваха на скорошни случаи на инфекциозни заболявания в САЩ, включително морбили и един смъртен случай от чума.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    6 4 Отговор
    Щото още не са готови с ваксината!!!
    Догодина когато е готова, като ще ревнат - Русия зарази цяла Европа, ваксинацията е задължителна (някаква чума все имат).... да пуснат от Пфайзер в ЕС....

    Коментиран от #20

    14:36 06.10.2026

  • 2 Не вярно

    7 5 Отговор
    рискът от атлантическата кафява чума за Европа е много голям. Трябва тотална дезинфекция на плъховете

    14:38 06.10.2026

  • 3 Сатана Z

    6 4 Отговор
    Либерал - Фашистката чума отдавна е в Европа,а от нея няма лек докато не се изреже до кокал

    Коментиран от #14

    14:41 06.10.2026

  • 4 Истината е че

    5 1 Отговор
    чумата в руската Иркутска област в Сибир е откривана поне 20 пъти а на границата с Монголия има територия в която почити всяка година се появява. Забранени са всякакви изкопни дейности и събиране на фосили, бивни от мамути и т.н

    14:41 06.10.2026

  • 5 Някой

    2 5 Отговор
    Включи се Русия във войната в Украйна и ковида свърши! Кой знае колко хора са спасени от ... мерките. Тук за 2021г имало официално общо 148995 починали, при в Туркменистан при забранено да се говори за ковида спорено от 46701 човека, при там тогава 6.1 милиона население, а ние тогава на преброяване 6.52 милиона. Казано просто тук 3 пъти по-висока относителна смъртност спрямо държава в която бе забранено да се говори за ковида! Абе "спасители"!

    14:42 06.10.2026

  • 6 АЛО ЧУМАТА

    2 3 Отговор
    ХВАНЕ ОНЯ БУНКЕРНИЯ ПЛЪХ

    СЪС ВИСОКИТЕ ТОКЧЕТА

    ЩЕ БЪДЕ ГОЛЯМА ВЕСЕЛБА. .

    14:48 06.10.2026

  • 7 Нищо което да не се е случвало

    4 1 Отговор
    Чумата е ендемична (постоянно съществуваща в природата) за териториите на Монголия, Вътрешна Монголия (Китай) и руската република Бурятия.Причинителят се пренася от бълхи по дивите гризачи, най-вече мармотите тарбаган (вид лалугери). Традиции и лов: Местното население в Монголия понякога ловува мармоти заради кожите и месото им, което периодично води до единични случаи на заразяване (бубонна форма). Бубонна чума се предава се чрез ухапване от бълха. Предизвиква болезнено подуване на лимфните възли (бубони).
    Белодробна чума: Това е формата, за която има подозрения в текущия случай. Тя се предава директно от човек на човек по въздушно-капков път, развива се за по-малко от 24 часа и без бързо антибиотично лечение е 100% смъртоносна. В тези региони обаче имат добро антибиотично лечение и частичен имунитет за разлика от Европа с изключение на някой части на Испания естествено

    14:52 06.10.2026

  • 8 РУСКИТЕ БИОЛАБОРАТОРИИ

    4 5 Отговор
    НЕ СПИРАТ ДА РАБОТЯТ
    ПО БИОЛОГИЧНИ ОРЪЖИЯ.

    КРЕМЪЛСКИТЕ ТЕРОРИСТИ

    ГОТВЯТ ВСЯКАКВИ ОРЪЖИЯ
    ЗА МАСОВО ПОРАЗЯВАНЕ .
    БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ
    ЯДРЕНИ ИЛИ БИОЛОГИЧНИ

    14:53 06.10.2026

  • 9 Кафявата урсулска нацистка чума

    5 3 Отговор
    Е най опасната чума

    14:54 06.10.2026

  • 10 СЗО не е

    2 4 Отговор
    компетентна да се произнася за руската подривна чума в Европа. Такава със сигурация има. Пример. Руското посолство у нас, в България.

    14:55 06.10.2026

  • 11 фашистки рашастан в изолация

    2 3 Отговор
    В руския обор обаче шанса е голям !

    14:55 06.10.2026

  • 12 Айде бе,

    2 4 Отговор
    Те нека да продължават да се разхождат руснаци из Европа, пък ще видим дали риска е слаб или силен. Няма кой да спре провокатор ако Путин го натовари с поръчение да донесе чумата в Европа.

    14:55 06.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 А костите на оня Самуил а?

    1 0 Отговор
    Може и те да са чумави. На острова стотици години чумави са погребвали и горили. Па проверете го.

    15:15 06.10.2026

  • 16 Реалист

    2 0 Отговор
    И 2019 година викаха няма страшно, пък се опитаха да заключат света. Миналата седмица излезе снимка от дневника на др. МЕН Геле- ФалуСчи за еболата, кой как и защо я пуснал, как работи тя с ваксата и тн. Сега ново 20 , но сигурно не знаят нищо. После какво следва? Ново заключване, бизнес за милиарди с ваксата и тн. Не остана една конспирация която да не се сбъдна, чакам новите да видя какви ще бъдат

    15:15 06.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Абе пичове

    0 0 Отговор
    А вие знаете ли впрочем, че в България преди 31 години изчезнаха архивите за гробищата на чумави и от холера? Архива изгоря ... Кога ли и ние ще го отнесем с това строителство. Знаете ли защо един куп области и сега се наричат "Карантината" а? Само около Бургас са 3 такива...

    15:22 06.10.2026

  • 19 Иванов

    0 0 Отговор
    Ванга е казала че смартоносно болест ще тръгне от сибир

    15:27 06.10.2026

  • 20 Ти Копейкин ли си?

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Той и тумбата му говореха, като тебя. Но вече бяха ваксинирани едни от първите.

    15:45 06.10.2026

  • 21 Така

    1 0 Отговор
    Гаварихте и за ковиц, след няколко месеца ще се криете по казаните от ужас

    16:01 06.10.2026

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