СЗО заяви, че рискът от чума за Европа е много слаб

Световната здравна организация (СЗО) заяви днес, че си сътрудничи с руските власти, след като бе съобщено за смъртта на лаборантка от Института за борба с чумата в руската Иркутска област в Сибир, предаде Франс прес, съобщи БТА.
"Първоначалната оценка на рисковете на ООН, която се основава на достъпна информация, сочи, че рискът е от умерен до слаб за Иркутск, слаб за Руската федерация като цяло и много слаб за европейския регион", каза говорител на СЗО Кристиан Линдмайер на пресконференция в Женева.
СЗО, цитирана от Ройтерс, каза, че руските власти са идентифицирали всички хора, които са били в контакт с починалата лаборантка.
Русия приветства предложението на президента на САЩ Доналд Тръмп за съдействие след смъртта на служител в руския институт за изследване на чумата, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс.
Песков посочи, че руската служба за здравен надзор "Роспотребнадзор" следи случая и ще предоставя допълнителна информация при постъпването ѝ, като същевременно следи развитието на ситуацията след смъртта на лабораторния служител. Русия е готова да съдейства на Вашингтон за овладяване на огнища на инфекциозни заболявания в САЩ, заяви руската служба.
"Русия е готова да предостави на американската страна специалисти, лабораторно оборудване, както и средства за диагностика и профилактика", посочиха от службата, като се позоваха на скорошни случаи на инфекциозни заболявания в САЩ, включително морбили и един смъртен случай от чума.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Догодина когато е готова, като ще ревнат - Русия зарази цяла Европа, ваксинацията е задължителна (някаква чума все имат).... да пуснат от Пфайзер в ЕС....
Коментиран от #20
14:36 06.10.2026
2 Не вярно
14:38 06.10.2026
3 Сатана Z
Коментиран от #14
14:41 06.10.2026
4 Истината е че
14:41 06.10.2026
5 Някой
14:42 06.10.2026
6 АЛО ЧУМАТА
СЪС ВИСОКИТЕ ТОКЧЕТА
ЩЕ БЪДЕ ГОЛЯМА ВЕСЕЛБА. .
14:48 06.10.2026
7 Нищо което да не се е случвало
Белодробна чума: Това е формата, за която има подозрения в текущия случай. Тя се предава директно от човек на човек по въздушно-капков път, развива се за по-малко от 24 часа и без бързо антибиотично лечение е 100% смъртоносна. В тези региони обаче имат добро антибиотично лечение и частичен имунитет за разлика от Европа с изключение на някой части на Испания естествено
14:52 06.10.2026
8 РУСКИТЕ БИОЛАБОРАТОРИИ
ПО БИОЛОГИЧНИ ОРЪЖИЯ.
КРЕМЪЛСКИТЕ ТЕРОРИСТИ
ГОТВЯТ ВСЯКАКВИ ОРЪЖИЯ
ЗА МАСОВО ПОРАЗЯВАНЕ .
БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ
ЯДРЕНИ ИЛИ БИОЛОГИЧНИ
14:53 06.10.2026
9 Кафявата урсулска нацистка чума
14:54 06.10.2026
10 СЗО не е
14:55 06.10.2026
11 фашистки рашастан в изолация
14:55 06.10.2026
12 Айде бе,
14:55 06.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 А костите на оня Самуил а?
15:15 06.10.2026
16 Реалист
15:15 06.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Абе пичове
15:22 06.10.2026
19 Иванов
15:27 06.10.2026
20 Ти Копейкин ли си?
До коментар #1 от "Пич":Той и тумбата му говореха, като тебя. Но вече бяха ваксинирани едни от първите.
15:45 06.10.2026
21 Така
16:01 06.10.2026