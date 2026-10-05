Паника в Русия след смъртта на лаборантка: жителите на Иркутска област са силно обезпокоени от слуховете за огнище на чума

Жителите на Иркутска област в Русия са силно обезпокоени от слуховете за евентуално огнище на белодробна чума в този сибирски район, предаде Euro News.
Спекулациите започнаха да се разпространяват бързо след смъртта на служителка на Иркутския научноизследователски институт за борба с чумата.
Служителка в институт за борба с чумата в Иркутска област, която почина на фона на слухове за епидемия от „черна смърт“, беше диагностицирана с „пневмония с неизвестен произход“. Федералният орган Роспотребнадзор настоява, че ситуацията в региона е „стабилна“.
Даря Шипилова почина в ранните часове на 2 октомври в интензивното отделение на областната болница в град Шелехов. Според местните медии тя е счупила епруветка, съдържаща опасен патоген.
Инцидентът накара властите да въведат карантинни мерки: около 200 души са поставени под строго медицинско наблюдение. Изданието „Хората на Байкал“ съобщава, че няколко болници в Иркутск са били незабавно затворени и поставени под карантина, която ще продължи три седмици.
Според информацията тя е заявила пред медицинския персонал, че случайно е счупила епруветка, съдържаща живи бактерии, докато е събирала проби за изследване, предаде De Re Militari.
Жителите на Шелехов съобщават за хора по улиците, носещи защитни костюми, маски и ръкавици. Местните родители също казват, че маски са били раздавани в детските градини.
Починалата, 28-годишна лаборантка, е специализирала в изследвания на опасни патогени. Според основната версия, разпространена от нейни колеги и независими медии, на 25 септември, докато е работила с жив биологичен материал в лабораторията, тя случайно е счупила епруветка, съдържаща опасната бактерия Yersinia pestis.
Белодробната форма на чумата се развива изключително бързо и без бързо и целенасочено антибиотично лечение почти винаги е фатална.
След инцидента, властите първоначално ограничиха информацията, която разпространиха. През първите 24 часа властите в Иркутска област избягваха да използват думата „чума“.
От петък насам жителите на Иркутск искаха губернатора и компетентните ведомства да обяснят какво се случва в техния регион. Потвърдено е, че в Иркутск няколко болници, както и родилен дом, са затворени за триседмична карантина. Източници на „Хората на Байкал” съобщават, че лекарите в Иркутск „открито говорят за чума“. По-рано за карантина беше затворена Централната районна болница в Шелехов.
Губернаторът на руската автономна република Бурятия Алексей Циденов също написа в публикация в социалните мрежи, че жена в съседната Иркутска област е „починала от чума“.
Чумата е инфекциозно заболяване, причинено от бактерии. Белодробната чума е силно заразна и може да бъде смъртоносна, ако не се лекува своевременно, според Световната здравна организация.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Слухове
Коментиран от #8, #22
07:02 05.10.2026
2 Българин
Коментиран от #11, #26, #49
07:03 05.10.2026
3 зИленски
ДАЙТЕ НЕЩО И ЗА оКЕАЙНА
ПС
от Мостстрой съм
07:04 05.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Тити
Коментиран от #15, #28, #30, #50
07:07 05.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Някой
Нападай...
07:10 05.10.2026
8 Щом антибиотици помагат
До коментар #1 от "Слухове":ще се оправят нещата.
07:10 05.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 ПРОПАГАНДАТАТОР
Коментиран от #52
07:13 05.10.2026
11 Ти по-добре кажи
До коментар #2 от "Българин":откъде дойде тогава в Русия?!!!
А сега и в Европа!
07:14 05.10.2026
12 Путин пак
Всички които влизат при него
Пак Ще трябва да преминават . 24 часова Карантина.
Коментиран от #36
07:14 05.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Оня
До коментар #5 от "Тити":Руската чума също е безснслогова.
07:22 05.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Няма край руската мизерия
07:25 05.10.2026
18 Българин
Другаря Си няма какво да се бави!
07:27 05.10.2026
19 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ
Коментиран от #27
07:28 05.10.2026
20 Пропаднала робовладелска полудържава
07:29 05.10.2026
21 Тези сами ще се изтребят
Коментиран от #29, #34, #45
07:30 05.10.2026
22 западна продукция
До коментар #1 от "Слухове":След толкова демореатични биолаборатории по света, това прилича сценарий за нов фильм с Мила Йовович ...
07:31 05.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Епидемиолог
07:32 05.10.2026
25 Пълна лъжа
07:35 05.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Так ще им свърши тридневното ес ве о
До коментар #21 от "Тези сами ще се изтребят":С чума.Ха ха..Първобитни орки.
07:40 05.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 МОЛБИТЕ НА ЗЕЛЕНСКИ ОТ ВЧЕРА
Коментиран от #37
07:44 05.10.2026
34 Написали са ясно
До коментар #21 от "Тези сами ще се изтребят":Антибиотик и няма проблем.
Това не е като в Украйна за модифициране на нови вируси, а лаборатория за борба с чумата.
07:44 05.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 той, май
До коментар #12 от "Путин пак":се е скрил в главата ти?
07:45 05.10.2026
37 Копейкотрошач
До коментар #33 от "МОЛБИТЕ НА ЗЕЛЕНСКИ ОТ ВЧЕРА":Колко ще ти издържи вратлето?Пикльо.
07:47 05.10.2026
38 шаа
"Спекулациите започнаха да се разпространяват..."
те това е материала, левитира между слухове и спекулации. не е важно какво се казва, не е важно и изобщо дали е вярно, важно е да се плюе срещу Русия. познайте от 10 пъти, ако някоя лаборантка почине в някоя западна страна, дали местните мисирки ще са толкова активни в отразяването на слуховете и спекулациите?
07:51 05.10.2026
39 Всяка сутрин милиарди хора се събуждат
Коментиран от #48
07:54 05.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 дядка хапващ Домашна лютеница
07:56 05.10.2026
43 Ми това излезе в руски медии
До коментар #41 от "Факти":Смятай тогава какво е положението .
07:58 05.10.2026
44 Пияна сган
07:58 05.10.2026
45 Адрес 4000
До коментар #21 от "Тези сами ще се изтребят":Както стана и с Чернобил
Така е в Матушка
07:59 05.10.2026
46 Фори
08:00 05.10.2026
47 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА
Близо до рекорда!
08:00 05.10.2026
48 така е
До коментар #39 от "Всяка сутрин милиарди хора се събуждат":и коментират тук във изблиг на натрупано щастие..а горките руснаци, нещастни си пият кафенцето в тиха семейна обстановка някъде в необятна Русия и даже не са чували за факти..
08:01 05.10.2026
49 така е
До коментар #2 от "Българин":на некадърниците чврвоното збане им пречи..
08:03 05.10.2026
50 5 клас
До коментар #5 от "Тити":без аналог или безаналогов са различни неща. Например коментиращите тук сме без абалог "умни".
08:05 05.10.2026
51 Капейчо
"Първичната белодробна чума носи белези на биотероризъм, защото не среща в природата, а е резултат от развитие на бубонна чума.
Инкубационният период е 1-4 дни и ако не се започнат веднага антибиотици, летален край 100%."
08:05 05.10.2026
52 РЕАЛИСТ
До коментар #10 от "ПРОПАГАНДАТАТОР":Паниката е в русофабските тикви,че поредният опит да се унищожи Ресия,използвайки Украйна,тотално се провали...!
08:05 05.10.2026
53 стоян георгиев
08:05 05.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Вирусът Ковид
От Руските Биолаборатории.
08:05 05.10.2026
56 Така е в държавата където
08:06 05.10.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Дон Корлеоне
08:06 05.10.2026