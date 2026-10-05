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Паника в Русия след смъртта на лаборантка: жителите на Иркутска област са силно обезпокоени от слуховете за огнище на чума

Паника в Русия след смъртта на лаборантка: жителите на Иркутска област са силно обезпокоени от слуховете за огнище на чума

5 Октомври, 2026 07:01 1 536 58

  • чума-
  • русия-
  • иркутск-
  • иркутска област-
  • лаборатория-
  • епруветка

Според местните медии тя е счупила епруветка, съдържаща опасен патоген. Инцидентът накара властите да въведат строги карантинни мерки.

Паника в Русия след смъртта на лаборантка: жителите на Иркутска област са силно обезпокоени от слуховете за огнище на чума - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жителите на Иркутска област в Русия са силно обезпокоени от слуховете за евентуално огнище на белодробна чума в този сибирски район, предаде Euro News.

Спекулациите започнаха да се разпространяват бързо след смъртта на служителка на Иркутския научноизследователски институт за борба с чумата.

Служителка в институт за борба с чумата в Иркутска област, която почина на фона на слухове за епидемия от „черна смърт“, беше диагностицирана с „пневмония с неизвестен произход“. Федералният орган Роспотребнадзор настоява, че ситуацията в региона е „стабилна“.

Даря Шипилова почина в ранните часове на 2 октомври в интензивното отделение на областната болница в град Шелехов. Според местните медии тя е счупила епруветка, съдържаща опасен патоген.

Инцидентът накара властите да въведат карантинни мерки: около 200 души са поставени под строго медицинско наблюдение. Изданието „Хората на Байкал“ съобщава, че няколко болници в Иркутск са били незабавно затворени и поставени под карантина, която ще продължи три седмици.

Според информацията тя е заявила пред медицинския персонал, че случайно е счупила епруветка, съдържаща живи бактерии, докато е събирала проби за изследване, предаде De Re Militari.

Жителите на Шелехов съобщават за хора по улиците, носещи защитни костюми, маски и ръкавици. Местните родители също казват, че маски са били раздавани в детските градини.

Починалата, 28-годишна лаборантка, е специализирала в изследвания на опасни патогени. Според основната версия, разпространена от нейни колеги и независими медии, на 25 септември, докато е работила с жив биологичен материал в лабораторията, тя случайно е счупила епруветка, съдържаща опасната бактерия Yersinia pestis.

Белодробната форма на чумата се развива изключително бързо и без бързо и целенасочено антибиотично лечение почти винаги е фатална.

След инцидента, властите първоначално ограничиха информацията, която разпространиха. През първите 24 часа властите в Иркутска област избягваха да използват думата „чума“.

От петък насам жителите на Иркутск искаха губернатора и компетентните ведомства да обяснят какво се случва в техния регион. Потвърдено е, че в Иркутск няколко болници, както и родилен дом, са затворени за триседмична карантина. Източници на „Хората на Байкал” съобщават, че лекарите в Иркутск „открито говорят за чума“. По-рано за карантина беше затворена Централната районна болница в Шелехов.

Губернаторът на руската автономна република Бурятия Алексей Циденов също написа в публикация в социалните мрежи, че жена в съседната Иркутска област е „починала от чума“.

Чумата е инфекциозно заболяване, причинено от бактерии. Белодробната чума е силно заразна и може да бъде смъртоносна, ако не се лекува своевременно, според Световната здравна организация.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Слухове

    12 13 Отговор
    Факти пак омаловажават събитието. Събитието си е малка локална епидемия засега.

    Коментиран от #8, #22

    07:02 05.10.2026

  • 2 Българин

    32 26 Отговор
    Червената чума дойде от Русия и епидемията продължава вече 80-90 години.

    Коментиран от #11, #26, #49

    07:03 05.10.2026

  • 3 зИленски

    15 18 Отговор
    СТИГА С ТАЯ РОСДИЯ НИ ЗАНИМАВАТЕ
    ДАЙТЕ НЕЩО И ЗА оКЕАЙНА
    ПС
    от Мостстрой съм

    07:04 05.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тити

    22 7 Отговор
    Амииии какво се боят нали са без аналогови????

    Коментиран от #15, #28, #30, #50

    07:07 05.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Някой

    22 10 Отговор
    Те нали търсят био лаборатории в Украйна...пък тя била в Иркутск!
    Нападай...

    07:10 05.10.2026

  • 8 Щом антибиотици помагат

    9 5 Отговор

    До коментар #1 от "Слухове":

    ще се оправят нещата.

    07:10 05.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ПРОПАГАНДАТАТОР

    10 12 Отговор
    Ама паниката в цялата Русия ли е или само в част от Русия, щото Русия е голяма, както сигурно знаете.

    Коментиран от #52

    07:13 05.10.2026

  • 11 Ти по-добре кажи

    7 7 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    откъде дойде тогава в Русия?!!!
    А сега и в Европа!

    07:14 05.10.2026

  • 12 Путин пак

    14 8 Отговор
    Ще се скрие в Бункера.

    Всички които влизат при него
    Пак Ще трябва да преминават . 24 часова Карантина.

    Коментиран от #36

    07:14 05.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Оня

    13 5 Отговор

    До коментар #5 от "Тити":

    Руската чума също е безснслогова.

    07:22 05.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Няма край руската мизерия

    14 5 Отговор
    Няма.🤣🤣🤣

    07:25 05.10.2026

  • 18 Българин

    5 4 Отговор
    Това са украински биолаборатории! Трябва незабавно СВО!
    Другаря Си няма какво да се бави!

    07:27 05.10.2026

  • 19 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ

    6 8 Отговор
    А бе дайте някое Стара селфи на Зеленски, бе. Снощи как е била дискотеката у Бандерия.

    Коментиран от #27

    07:28 05.10.2026

  • 20 Пропаднала робовладелска полудържава

    10 5 Отговор
    46% от крепостните никога не са виждали чешма и течаща вода.

    07:29 05.10.2026

  • 21 Тези сами ще се изтребят

    12 4 Отговор
    Без да им е виновен колективният Запад.

    Коментиран от #29, #34, #45

    07:30 05.10.2026

  • 22 западна продукция

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Слухове":

    След толкова демореатични биолаборатории по света, това прилича сценарий за нов фильм с Мила Йовович ...

    07:31 05.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Епидемиолог

    12 4 Отговор
    Само тотална ИЗОЛАЦИЯ и пълна КАРАНТИНА от Русия, могат да спасят Европа от руската чума...!

    07:32 05.10.2026

  • 25 Пълна лъжа

    7 1 Отговор
    В росия дори чумата не стъпва

    07:35 05.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Так ще им свърши тридневното ес ве о

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "Тези сами ще се изтребят":

    С чума.Ха ха..Първобитни орки.

    07:40 05.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 МОЛБИТЕ НА ЗЕЛЕНСКИ ОТ ВЧЕРА

    3 4 Отговор
    Дали някой ги е чул, или пак са яли здраво дървото.

    Коментиран от #37

    07:44 05.10.2026

  • 34 Написали са ясно

    1 6 Отговор

    До коментар #21 от "Тези сами ще се изтребят":

    Антибиотик и няма проблем.
    Това не е като в Украйна за модифициране на нови вируси, а лаборатория за борба с чумата.

    07:44 05.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 той, май

    1 5 Отговор

    До коментар #12 от "Путин пак":

    се е скрил в главата ти?

    07:45 05.10.2026

  • 37 Копейкотрошач

    3 1 Отговор

    До коментар #33 от "МОЛБИТЕ НА ЗЕЛЕНСКИ ОТ ВЧЕРА":

    Колко ще ти издържи вратлето?Пикльо.

    07:47 05.10.2026

  • 38 шаа

    3 4 Отговор
    "...слуховете за огнище на чума..."
    "Спекулациите започнаха да се разпространяват..."

    те това е материала, левитира между слухове и спекулации. не е важно какво се казва, не е важно и изобщо дали е вярно, важно е да се плюе срещу Русия. познайте от 10 пъти, ако някоя лаборантка почине в някоя западна страна, дали местните мисирки ще са толкова активни в отразяването на слуховете и спекулациите?

    07:51 05.10.2026

  • 39 Всяка сутрин милиарди хора се събуждат

    7 2 Отговор
    Щастливи,че не са се родили руснаци.

    Коментиран от #48

    07:54 05.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 дядка хапващ Домашна лютеница

    0 4 Отговор
    Давате инфо от преди 3 дни като новинка..написаното от мен в предишният пост го изтрихте.белодробната чума ,ако ви налази ще усетите еболата като кихавица....

    07:56 05.10.2026

  • 43 Ми това излезе в руски медии

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "Факти":

    Смятай тогава какво е положението .

    07:58 05.10.2026

  • 44 Пияна сган

    5 1 Отговор
    Чумата ви е в Кремъл. Тотално обеззаразяване и всичко ще е наред

    07:58 05.10.2026

  • 45 Адрес 4000

    4 1 Отговор

    До коментар #21 от "Тези сами ще се изтребят":

    Както стана и с Чернобил
    Така е в Матушка

    07:59 05.10.2026

  • 46 Фори

    3 1 Отговор
    Биолабораториите са в Русия. Не в Украйна.

    08:00 05.10.2026

  • 47 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА

    3 1 Отговор
    Загубите на ватенките за последното денонощие са 2020 !
    Близо до рекорда!

    08:00 05.10.2026

  • 48 така е

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "Всяка сутрин милиарди хора се събуждат":

    и коментират тук във изблиг на натрупано щастие..а горките руснаци, нещастни си пият кафенцето в тиха семейна обстановка някъде в необятна Русия и даже не са чували за факти..

    08:01 05.10.2026

  • 49 така е

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    на некадърниците чврвоното збане им пречи..

    08:03 05.10.2026

  • 50 5 клас

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тити":

    без аналог или безаналогов са различни неща. Например коментиращите тук сме без абалог "умни".

    08:05 05.10.2026

  • 51 Капейчо

    0 0 Отговор
    Ще наблюдаваме внимателно, защото:
    "Първичната белодробна чума носи белези на биотероризъм, защото не среща в природата, а е резултат от развитие на бубонна чума.
    Инкубационният период е 1-4 дни и ако не се започнат веднага антибиотици, летален край 100%."

    08:05 05.10.2026

  • 52 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "ПРОПАГАНДАТАТОР":

    Паниката е в русофабските тикви,че поредният опит да се унищожи Ресия,използвайки Украйна,тотално се провали...!

    08:05 05.10.2026

  • 53 стоян георгиев

    1 0 Отговор
    И с какво, фалшивите лайкове помагат на киевския престъпен режим? Защо, го прави това сайта и БОТОВЕТЕ?!

    08:05 05.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Вирусът Ковид

    1 0 Отговор
    Май е тръгнал
    От Руските Биолаборатории.

    08:05 05.10.2026

  • 56 Така е в държавата където

    1 0 Отговор
    55% от населението няма пътища и 42% канализация

    08:06 05.10.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Дон Корлеоне

    0 0 Отговор
    Нулевият пациент осъмна ли?

    08:06 05.10.2026

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