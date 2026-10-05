Паника в Русия след смъртта на лаборантка: жителите на Иркутска област са силно обезпокоени от слуховете за огнище на чума

Жителите на Иркутска област в Русия са силно обезпокоени от слуховете за евентуално огнище на белодробна чума в този сибирски район, предаде Euro News.

Спекулациите започнаха да се разпространяват бързо след смъртта на служителка на Иркутския научноизследователски институт за борба с чумата.

Служителка в институт за борба с чумата в Иркутска област, която почина на фона на слухове за епидемия от „черна смърт“, беше диагностицирана с „пневмония с неизвестен произход“. Федералният орган Роспотребнадзор настоява, че ситуацията в региона е „стабилна“.

Даря Шипилова почина в ранните часове на 2 октомври в интензивното отделение на областната болница в град Шелехов. Според местните медии тя е счупила епруветка, съдържаща опасен патоген.

Инцидентът накара властите да въведат карантинни мерки: около 200 души са поставени под строго медицинско наблюдение. Изданието „Хората на Байкал“ съобщава, че няколко болници в Иркутск са били незабавно затворени и поставени под карантина, която ще продължи три седмици.

Според информацията тя е заявила пред медицинския персонал, че случайно е счупила епруветка, съдържаща живи бактерии, докато е събирала проби за изследване, предаде De Re Militari.

Жителите на Шелехов съобщават за хора по улиците, носещи защитни костюми, маски и ръкавици. Местните родители също казват, че маски са били раздавани в детските градини.

Починалата, 28-годишна лаборантка, е специализирала в изследвания на опасни патогени. Според основната версия, разпространена от нейни колеги и независими медии, на 25 септември, докато е работила с жив биологичен материал в лабораторията, тя случайно е счупила епруветка, съдържаща опасната бактерия Yersinia pestis.

Белодробната форма на чумата се развива изключително бързо и без бързо и целенасочено антибиотично лечение почти винаги е фатална.

След инцидента, властите първоначално ограничиха информацията, която разпространиха. През първите 24 часа властите в Иркутска област избягваха да използват думата „чума“.

От петък насам жителите на Иркутск искаха губернатора и компетентните ведомства да обяснят какво се случва в техния регион. Потвърдено е, че в Иркутск няколко болници, както и родилен дом, са затворени за триседмична карантина. Източници на „Хората на Байкал” съобщават, че лекарите в Иркутск „открито говорят за чума“. По-рано за карантина беше затворена Централната районна болница в Шелехов.

Губернаторът на руската автономна република Бурятия Алексей Циденов също написа в публикация в социалните мрежи, че жена в съседната Иркутска област е „починала от чума“.

Чумата е инфекциозно заболяване, причинено от бактерии. Белодробната чума е силно заразна и може да бъде смъртоносна, ако не се лекува своевременно, според Световната здравна организация.