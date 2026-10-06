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Мъж с руско и германско гражданство бе осъден в Латвия: предоставял пари и оборудване на руската армия
  Тема: Украйна

Мъж с руско и германско гражданство бе осъден в Латвия: предоставял пари и оборудване на руската армия

6 Октомври, 2026 08:49 952 18

  • русия-
  • латвия-
  • украйна-
  • война

Осъденият отрича съзнателно да е доставял военно оборудване, подлежащо на санкции. Той заяви, че е превозвал в автомобила си хуманитарна помощ.

Мъж с руско и германско гражданство бе осъден в Латвия: предоставял пари и оборудване на руската армия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъж с двойно германско и руско гражданство бе осъден в Латвия на седем години затвор и една година пробация за събиране и предоставяне на пари и оборудване на руски военнослужещи, предаде ДПА, като се позова на местни медии, съобщи БТА.

Сред оборудването са били устройства за нощно виждане и телескопи. Присъдата не е окончателна и може да бъде обжалвана. Тя се основава на кореспонденция, снимки и видеозаписи, открити в мобилния телефон на мъжа.

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Осъденият отрича съзнателно да е доставял военно оборудване, подлежащо на санкции. Той заяви, че е превозвал в автомобила си хуманитарна помощ, включително инвалидни колички, патерици и памперси.

Според репортаж на латвийската обществена телевизия мъжът е казал пред съда, че е дал устройствата за нощно виждане на ловци.

Той е пресякъл латвийско-руската граница на граничния пункт "Терехова" около 20 пъти между ноември 2023 г. и септември 2025 г. с автомобил с германски регистрационни номера. Мъжът е бил задържан от латвийските власти по време на едно от пътуванията.


Латвия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ТРИ е НЕ му е майката

    11 5 Отговор
    "БOMБA! „Гaлъп“ в cвoe пpoyчвaнe oт 2008 г.: 83 % oт гpaждaнитe нa Укpaйнa ca c мaйчин eзик... PУCKИ! (C ДOKУMEHT)"

    Коментиран от #3

    08:57 06.10.2026

  • 3 ТО май

    6 5 Отговор

    До коментар #2 от "ТРИ е НЕ му е майката":

    руски език няма а е производен на българския от църковните книги дето БЪЛГАРИТЕ 865г са занесли в КИЕВСКА РУС . Отнесъл ги е първия им патриарх ГРИГОРИЙ ЦАМБЛАК .а русия не я е имало изобщо защото се е появила 200 г по късно

    Коментиран от #6, #9

    09:05 06.10.2026

  • 4 Стоянчо Пуканката

    4 5 Отговор
    Щом е с двойно гражданство заслужава да го окошарят. Един истински имперец никога не би плюл на сурата си, прибягвайки до второ (и трето и т. н.) тескере! Руският паспорт е повод за чест, доблест, богатство, охолство и слава, проява на върхово унижение е да се дублира с незначителни гражданства на незначителни държавици. Освен ако не е агент под прикритие...

    09:06 06.10.2026

  • 5 Страшна работа

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Сиреч, всеки да се страхува да помага на русите - освободители. Трябва да, събираме пари за завода за бсрут край Бургас.

    09:06 06.10.2026

  • 6 Вярно ли?

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "ТО май":

    То така ще излезе, че ние сме северно-македонци май?

    Коментиран от #16

    09:09 06.10.2026

  • 7 о, да

    4 3 Отговор
    дал бил телескопи и уреди за нощно виждане на ловци на дронове

    09:09 06.10.2026

  • 8 Рукола

    6 1 Отговор
    А когато от бг продаваха оръжие на ИДИЛ, осъдиха ли някого? Тарикатите "бизнесмени" в бг продаваха нафта на Югославия, в нарушение на ембаргото, на разни африкански диктатури, както и в момента, на зелената терористична хунта в Украйна. Обаче като стане дума за магнитски, тика било суверенна държава и щели да си правят каквото си искат.

    09:11 06.10.2026

  • 9 😀😀😀😀😀

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "ТО май":

    ТО май не можеш дори да различиш ЕЗИК от ПИСМЕНОСТ😀😀😀

    Коментиран от #15, #17

    09:14 06.10.2026

  • 10 Факт

    2 1 Отговор
    Всеки ден зареждам на лукой!

    Коментиран от #13

    09:17 06.10.2026

  • 11 Браво

    5 1 Отговор
    Истински патриот.

    09:19 06.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Блумберг

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Факт":

    Значи финансираш войната в Украйна.

    Коментиран от #14

    09:30 06.10.2026

  • 14 🤔🤔🤔🤔

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "Блумберг":

    Ами ЕсеС и ШАШт не правят ли същото🤔🤔

    09:48 06.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ДА БЕ ДА

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Вярно ли?":

    северно македонци има от 30 г . И ОСВЕН ТОВА ТЕ НЯМАТ ЦЪРКВА...ОХРИДСКАТА ПАТРИАРШИЯ Е БЪЛГАРСКА

    09:52 06.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 😀😀😀😀

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "И ТИ":

    Кое ти е по-трудно-да мислиш
    или да изразяваш това което
    мислиш , че мислиш❓
    Жокер, децата в детската градина НЕ познават буквите и НЕ могат да четат, но това НЕ им пречи да има Майчин език❕

    10:08 06.10.2026

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