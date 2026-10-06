Мъж с руско и германско гражданство бе осъден в Латвия: предоставял пари и оборудване на руската армия

Мъж с двойно германско и руско гражданство бе осъден в Латвия на седем години затвор и една година пробация за събиране и предоставяне на пари и оборудване на руски военнослужещи, предаде ДПА, като се позова на местни медии, съобщи БТА.
Сред оборудването са били устройства за нощно виждане и телескопи. Присъдата не е окончателна и може да бъде обжалвана. Тя се основава на кореспонденция, снимки и видеозаписи, открити в мобилния телефон на мъжа.
Осъденият отрича съзнателно да е доставял военно оборудване, подлежащо на санкции. Той заяви, че е превозвал в автомобила си хуманитарна помощ, включително инвалидни колички, патерици и памперси.
Според репортаж на латвийската обществена телевизия мъжът е казал пред съда, че е дал устройствата за нощно виждане на ловци.
Той е пресякъл латвийско-руската граница на граничния пункт "Терехова" около 20 пъти между ноември 2023 г. и септември 2025 г. с автомобил с германски регистрационни номера. Мъжът е бил задържан от латвийските власти по време на едно от пътуванията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ТРИ е НЕ му е майката
Коментиран от #3
08:57 06.10.2026
3 ТО май
До коментар #2 от "ТРИ е НЕ му е майката":руски език няма а е производен на българския от църковните книги дето БЪЛГАРИТЕ 865г са занесли в КИЕВСКА РУС . Отнесъл ги е първия им патриарх ГРИГОРИЙ ЦАМБЛАК .а русия не я е имало изобщо защото се е появила 200 г по късно
Коментиран от #6, #9
09:05 06.10.2026
4 Стоянчо Пуканката
09:06 06.10.2026
5 Страшна работа
До коментар #1 от "Пич":Сиреч, всеки да се страхува да помага на русите - освободители. Трябва да, събираме пари за завода за бсрут край Бургас.
09:06 06.10.2026
6 Вярно ли?
До коментар #3 от "ТО май":То така ще излезе, че ние сме северно-македонци май?
Коментиран от #16
09:09 06.10.2026
7 о, да
09:09 06.10.2026
8 Рукола
09:11 06.10.2026
9 😀😀😀😀😀
До коментар #3 от "ТО май":ТО май не можеш дори да различиш ЕЗИК от ПИСМЕНОСТ😀😀😀
Коментиран от #15, #17
09:14 06.10.2026
10 Факт
Коментиран от #13
09:17 06.10.2026
11 Браво
09:19 06.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Блумберг
До коментар #10 от "Факт":Значи финансираш войната в Украйна.
Коментиран от #14
09:30 06.10.2026
14 🤔🤔🤔🤔
До коментар #13 от "Блумберг":Ами ЕсеС и ШАШт не правят ли същото🤔🤔
09:48 06.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ДА БЕ ДА
До коментар #6 от "Вярно ли?":северно македонци има от 30 г . И ОСВЕН ТОВА ТЕ НЯМАТ ЦЪРКВА...ОХРИДСКАТА ПАТРИАРШИЯ Е БЪЛГАРСКА
09:52 06.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 😀😀😀😀
До коментар #17 от "И ТИ":Кое ти е по-трудно-да мислиш
или да изразяваш това което
мислиш , че мислиш❓
Жокер, децата в детската градина НЕ познават буквите и НЕ могат да четат, но това НЕ им пречи да има Майчин език❕
10:08 06.10.2026