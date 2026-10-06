Мъж с руско и германско гражданство бе осъден в Латвия: предоставял пари и оборудване на руската армия

Мъж с двойно германско и руско гражданство бе осъден в Латвия на седем години затвор и една година пробация за събиране и предоставяне на пари и оборудване на руски военнослужещи, предаде ДПА, като се позова на местни медии, съобщи БТА.

Сред оборудването са били устройства за нощно виждане и телескопи. Присъдата не е окончателна и може да бъде обжалвана. Тя се основава на кореспонденция, снимки и видеозаписи, открити в мобилния телефон на мъжа.

Още новини от Украйна

Осъденият отрича съзнателно да е доставял военно оборудване, подлежащо на санкции. Той заяви, че е превозвал в автомобила си хуманитарна помощ, включително инвалидни колички, патерици и памперси.

Според репортаж на латвийската обществена телевизия мъжът е казал пред съда, че е дал устройствата за нощно виждане на ловци.

Той е пресякъл латвийско-руската граница на граничния пункт "Терехова" около 20 пъти между ноември 2023 г. и септември 2025 г. с автомобил с германски регистрационни номера. Мъжът е бил задържан от латвийските власти по време на едно от пътуванията.