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Зеленски: Важна задача за САЩ е да убедят Русия да се обърне към дипломацията
  Тема: Украйна

Зеленски: Важна задача за САЩ е да убедят Русия да се обърне към дипломацията

6 Октомври, 2026 07:39 1 027 47

  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • сащ-
  • русия-
  • война

От началото на войната Русия многократно е давала сигнали за готовност да преговаря при определени условия, само за да се оттегли по-късно от тази позиция

Зеленски: Важна задача за САЩ е да убедят Русия да се обърне към дипломацията - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Въпреки засилените руски атаки срещу страната му, украинският президент Володимир Зеленски изрази надежда, че преговорите за прекратяване на войната "скоро ще бъдат възобновени", предаде ДПА, съобщи БТА.

"Очаквам американската страна да успее да организира тристранна среща още през октомври", заяви той във вечерното си видеообръщение. "Украинският преговарящ екип е готов. Сега тази готовност трябва да дойде и от страна на Русия", допълни украинският лидер.

"Дипломацията трябва да стане приоритет и за Русия", добави той. "Досега те се фокусираха изключително върху атаките срещу Украйна и дестабилизирането на връзките ѝ с Европа", заяви Зеленски.

"Важна задача за САЩ и всички влиятелни партньори на Украйна е да убедят Русия да се обърне към дипломацията, да предприеме конкретни стъпки, вместо да прибягва до убийства", добави той.

Откакто започна войната си срещу Украйна, Русия многократно е давала сигнали за готовност да преговаря при определени условия, само за да се оттегли по-късно от тази позиция.

Киев, западните му съюзници и наблюдателите обаче изпитват сериозни съмнения относно истинската готовност на Москва да се включи в преговори, посочва ДПА.

Руският президент Владимир Путин повтори по-рано този месец, че Москва е готова да започне преговори и да ги приключи възможно най-бързо. "Разбира се, при условия, които са приемливи и за Руската федерация и за руския народ", добави той.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПРИЯТНО Е ДА НАБЛЮДАВАШ

    53 71 Отговор
    Англосаксонския упадък. Зеленски казва на САЩ какво да правят!?!?

    Коментиран от #45

    07:41 06.10.2026

  • 2 Точно Така

    37 74 Отговор
    Най-добре е Зеленски да започне да учи Тръмп какво трябва да направи. Чудесен подход към колапса на укрохунтата

    07:42 06.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ха Ха

    34 68 Отговор
    Украйна утече към Атлантика. Укрохунтата здава

    07:43 06.10.2026

  • 5 😀😀😀😀😀

    42 62 Отговор
    Ама нали щяхте да
    ПАБЕЖДАВАТЕ РАСИЯ на ФРОНТЕ🤔

    07:44 06.10.2026

  • 6 Баце

    31 59 Отговор
    Припарва ли, припарва ли ти ?

    07:44 06.10.2026

  • 7 РАЗГРОМА ТРЯБВА ДА СЕ ОТЛОЖИ ОЩЕ МАЛКО

    42 59 Отговор
    Ситуацията в момента е СИЛНО ОТРЕЗВЯВАЩА за европейците.

    07:45 06.10.2026

  • 8 Сийка

    35 57 Отговор
    Този запя другата песен, песента на глада!
    Скоро ще разбере къде зимуват раците?

    07:46 06.10.2026

  • 9 ШЕВА НАРЕЖДА

    35 58 Отговор
    ЕЙ ТРЪМП , ЧУВАШ ЛИ , ИМАТЕ СЕРИОЗНА ЗАДАЧА ОТ ШЕФА ЗЕЛЕНСКИ . ВНИМАВАЙТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТ Ѝ , ЧЕ НАЛИ ЗНАЕТЕ И ТОЙ НАЛАГА САНКЦИИ !!
    А КАКВО ЩЕ ПРАВИ ЗЕЛЕНСКИ КАТО ИМА ЗАКОН ЗА ЗАБРАНА ЗА ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР , ДОРИ РАЗГОВОР С ПУТИН ???

    07:46 06.10.2026

  • 10 Пенчо

    26 57 Отговор
    Една гофрета поставя задача на друга гофрета! Какъв ли ще е резултата!?

    07:47 06.10.2026

  • 11 БОРИС ДЖОНСЪН

    30 59 Отговор
    И ние трябваше навремето да се обърнем към дипломацията, но разпалихме тази война.

    07:47 06.10.2026

  • 12 Съдията

    45 54 Отговор
    Е нали ти забрани преговорите с Русия със закон? Сега какво ревеш. Първото предложение на руснаците винаги е най-доброто. Бялото знаме и каквото кажат руснаците. Мъка, мъка либерастка.😂

    07:48 06.10.2026

  • 13 провинциалист

    38 48 Отговор
    Я! Зеленски запя песента на Радев! Ама той нали Радев беше путинист? Това какъв прави Зеленски?

    07:52 06.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 снимка

    25 29 Отговор
    покадва всичко..ТУПИК..зеленчук в небрано лозе, а Тръмп мисли..с какви ли идиоти трябва да имам работа..малко ми проблеми с демократи-кретени в САЩ..

    07:55 06.10.2026

  • 17 никакви

    25 10 Отговор
    преговори..с наркозависими, неуравновесени и рижави от острова..първо тези отиват да копаят в Сибир уран..после ще мислим...

    Коментиран от #46

    07:57 06.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Борис Джонсън

    19 5 Отговор
    Аз това за дипломацията при постигане на мирен договор, откога му го набивам в главата на Зеленски.
    Ама не- искал да се бие!

    Зеленски: Важна задача за САЩ е да убедят Русия да се обърне към дипломацията

    07:59 06.10.2026

  • 21 Нали контранаступа и наградите вървят

    14 2 Отговор
    Ами като са безпомощни, и на тях им се иска, но уви.

    08:02 06.10.2026

  • 22 Наско

    2 15 Отговор

    До коментар #15 от "Иван":

    Колкото СССР размаза световния капитализъм толкова и Иран направи нещо.

    08:03 06.10.2026

  • 23 си пън

    17 2 Отговор
    зеле,нали саксите снеми ви дадоха за ракети, сащ ви дадоха лиценз за патриот,ти пак ревеш палячо

    Коментиран от #32

    08:03 06.10.2026

  • 24 Я виж ти...?!

    16 3 Отговор
    Зелко поставя ,,задачи" на САЩ...!
    Тоя индивид,нацяло се е самозабравил...!

    08:03 06.10.2026

  • 25 Абсолютно вярно! Кратко и ясно

    5 9 Отговор
    ""От началото на войната Русия многократно е давала сигнали за готовност да преговаря при определени условия, само за да се оттегли по-късно от тази позиция"
    Браво на автора!!! Право в десятката!

    Борис Джонсън

    08:04 06.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Някой

    17 3 Отговор
    Когато запада му викаше да се бие, потъпка минските споразумения! Е сега губят и вече го разбраха, че връщане няма. И губещият иска мирни преговори. Е може и да няма или при капитулация. И това е заслуга и на самият Зеленски! Направи много грешни ходове и Украйна си пати от това.

    08:06 06.10.2026

  • 28 ПЪРВО САЩ ТРЪМП

    13 3 Отговор
    Те молиха поне 10 пъти да отидеш на преговори но ти за да грабиш евра и долари не го направи. И сега кога видя дебелия се молиш. Путин ако щеше грубо и демонстративно да ви унищожи държавата щеше да го направи. И ЗЕЛЕН НАРКО МИР ЩЕ ИМА НО ЗАРАДИ ЕГОТО И БОГАТСТВОТО СИ УМРЯХА МНОГО ЛЮДЕ. И ПАК ЩЕ Е СЪЩОТО И ТЕРИТОРИИ И СКЪПИ ЗЕМНИ НАРОДНИ БОГАТСТВА ЩЕ ВЗЕМАТ ОТ НАРОДА НО ТИ ЩЕ СЕ ДУЕШ СЪС ПАРИ НО БЕЗ СЛАВА. И ХОРАТА 56%НЕ ТЕ ЩЪТ В ОКРАИНА.

    Коментиран от #34

    08:08 06.10.2026

  • 29 Артилерист

    16 2 Отговор
    Днеска бившият комедиен артист Зеленски повтаря сценката си за голямата роля на дипломацията на ръководители като Тръмп за прекратяване на военни конфликти. Зеленски обаче пак е сбъркал адреса. Американците обаче не прекратяват войните, те знаят само да ги започват...

    08:10 06.10.2026

  • 30 Наско

    1 12 Отговор
    Зеленски винаги е бил за преговори. Макрон отиде да преговаря още преди да зъпочне войната. А Радев нищо на предлага само общи приказки. Като беше Зеленски в България Радев само мрънкаше,две смислени думи не можа да каже ,когато го попита: Ти ще предадеш ли България на Путин ако те нападне?

    Коментиран от #36

    08:10 06.10.2026

  • 31 Васил

    13 0 Отговор
    Голям вой вие ЗеленияМръшляк, кеша намалява, славяните за избиване намаляват. С една дума МЪКА.

    08:13 06.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Нещастник

    15 1 Отговор
    Кво се молиш бе боклук.
    Нали сам си забрани преговорите със закон.
    Радвай се, ще получите мир чрез сила - както ти и лелите ти от Брюксел искахте.

    08:15 06.10.2026

  • 34 Факти

    9 2 Отговор

    До коментар #28 от "ПЪРВО САЩ ТРЪМП":

    Какво го моли Тръмп да капитулира и да предаде без бой територия на Украйна? Зеленски даже законно не може да го направи това,няма пълномощия. Притказвате глупости.

    08:17 06.10.2026

  • 35 Механик

    10 1 Отговор
    Ква дипломация бе, Зели?
    Баш сега ли, когато побеждаваш? Когато имаш вече фламинго1, какду5, киви3 и американски абрамси и еф-16? За кво ти е тая дипломация?
    Я се фани в ръце и превземи Владивосток? На кого го оставяш, а? За това ли правихме пролетната перемога от 23-та, 40-дневната и най-вече Вивалди?

    Коментиран от #39

    08:19 06.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Зеленски

    7 3 Отговор
    Каква е тази лъжлива статия!!

    Казал съм - руснаците първо да спрат огъня, да се изтеглят от Украйна и тогава ще има преговори за това колко репарации да платят.
    Европартньорите ни са на същото мнение! Колко пъти да ви го повтаряме

    За какво иначе мислите, че се съгласих с Джонсъна да откажа вече договореното в Истанбул?
    Само за някакви златни тоалетни ли?

    08:23 06.10.2026

  • 38 А50

    8 1 Отговор
    Нали за 40 дни щеше да разгръми Русия, какво стана

    Коментиран от #41

    08:25 06.10.2026

  • 39 Антирашист 4920

    8 2 Отговор

    До коментар #35 от "Механик":

    До тук 35от 35 плюещи по Украйна и Зеленски ,сайта си е чисто рашистки ! А фашизмът е в просия, тя отговаря на критериите за фашистка държава.

    Коментиран от #44

    08:32 06.10.2026

  • 40 По план

    7 2 Отговор
    Украйна ще нокаутира Русия икономически. На финалната права са. Руската икономика вече е в състояние на огромен дефицит на средства, на енергийни мощности и на хора. Километричните опашки за гориво в цяла Русия, вече не могат нито да бъдат скрити, нито обяснени с "временни затруднения на доставките". За момента украинците изчакват с масираните удари по електрическите централи, като това ще е следващата голяма въздушна офанзива и то точно по време на зимата. В Същото време продължава украинската контраофанзива в Донбас, която не само ефективно провали руското настъпление но и доведе до огромни загуби в жива сила и техника в редиците на руските агресори. Само за Септември, бяха ликвидирани и тежко ранени и осакатени над 46 000 "асвабадители".

    Коментиран от #42

    08:34 06.10.2026

  • 41 Ха ха ха

    1 2 Отговор

    До коментар #38 от "А50":

    Кви 40 дни бе товариш? Киев за 3 дни щяха да вземат.Десант в Гостомел направиха. Колона 60 километра да там пратиха . Къде са сега?

    08:34 06.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Наско

    0 3 Отговор

    До коментар #36 от "Механик":

    Като гледам ти си пропуснал часовете. Указът беше след като Путин през СЕПТЕМВРИ 2022 присъедини незаконно украински територии към РФ.
    Указът не забранява преговори с РФ,а с фашиста Путин. Както знаем преговори и след това е имало,но не с Путин.
    Проблемът е че на преговорите се говорят глупости за капитулация на Украйна,което няма как да бъде прието.

    Коментиран от #47

    08:45 06.10.2026

  • 44 ТРИ е НЕ му е майката

    2 6 Отговор

    До коментар #39 от "Антирашист 4920":

    "БОМБА! „Гaлъп“ в cвoe пpoyчвaнe oт 2008 г.: 83 % oт гpaждaнитe нa Укpaйнa ca c мaйчин eзик PУCKИ! (C ДOKУMEHT)"

    08:48 06.10.2026

  • 45 Фалшиви миротворци на снимката

    0 5 Отговор

    До коментар #1 от "ПРИЯТНО Е ДА НАБЛЮДАВАШ":

    Ха ха ха зелен наркоман лицемер! Убеждава Русия да седна на масата на преговори като всяка вечер и изпраща по хиляда дрона. Големи лицемери са тия двамата военобци.

    08:50 06.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 ПОРЕДНИЯ УКРО..ТЪПАНАР

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Наско":

    ЗНАЧИ УКАЗА ЗАБРАНЯВА ПРЕГОВОРИ С ЛИЧНОСТ А НЕ С ДЪРЖАВА
    Е ТЕ НА ТОВА МУ СЕ ВИКА КРЕ.....ТЕН
    САМО СОПА В УКРАИНСКАТА КРАТУНА

    08:54 06.10.2026

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