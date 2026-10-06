Зеленски: Важна задача за САЩ е да убедят Русия да се обърне към дипломацията

Въпреки засилените руски атаки срещу страната му, украинският президент Володимир Зеленски изрази надежда, че преговорите за прекратяване на войната "скоро ще бъдат възобновени", предаде ДПА, съобщи БТА.
"Очаквам американската страна да успее да организира тристранна среща още през октомври", заяви той във вечерното си видеообръщение. "Украинският преговарящ екип е готов. Сега тази готовност трябва да дойде и от страна на Русия", допълни украинският лидер.
"Дипломацията трябва да стане приоритет и за Русия", добави той. "Досега те се фокусираха изключително върху атаките срещу Украйна и дестабилизирането на връзките ѝ с Европа", заяви Зеленски.
"Важна задача за САЩ и всички влиятелни партньори на Украйна е да убедят Русия да се обърне към дипломацията, да предприеме конкретни стъпки, вместо да прибягва до убийства", добави той.
Откакто започна войната си срещу Украйна, Русия многократно е давала сигнали за готовност да преговаря при определени условия, само за да се оттегли по-късно от тази позиция.
Киев, западните му съюзници и наблюдателите обаче изпитват сериозни съмнения относно истинската готовност на Москва да се включи в преговори, посочва ДПА.
Руският президент Владимир Путин повтори по-рано този месец, че Москва е готова да започне преговори и да ги приключи възможно най-бързо. "Разбира се, при условия, които са приемливи и за Руската федерация и за руския народ", добави той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ПРИЯТНО Е ДА НАБЛЮДАВАШ
Коментиран от #45
07:41 06.10.2026
2 Точно Така
07:42 06.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Ха Ха
07:43 06.10.2026
5 😀😀😀😀😀
ПАБЕЖДАВАТЕ РАСИЯ на ФРОНТЕ🤔
07:44 06.10.2026
6 Баце
07:44 06.10.2026
7 РАЗГРОМА ТРЯБВА ДА СЕ ОТЛОЖИ ОЩЕ МАЛКО
07:45 06.10.2026
8 Сийка
Скоро ще разбере къде зимуват раците?
07:46 06.10.2026
9 ШЕВА НАРЕЖДА
А КАКВО ЩЕ ПРАВИ ЗЕЛЕНСКИ КАТО ИМА ЗАКОН ЗА ЗАБРАНА ЗА ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР , ДОРИ РАЗГОВОР С ПУТИН ???
07:46 06.10.2026
10 Пенчо
07:47 06.10.2026
11 БОРИС ДЖОНСЪН
07:47 06.10.2026
12 Съдията
07:48 06.10.2026
13 провинциалист
07:52 06.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 снимка
07:55 06.10.2026
17 никакви
Коментиран от #46
07:57 06.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Борис Джонсън
Ама не- искал да се бие!
Зеленски: Важна задача за САЩ е да убедят Русия да се обърне към дипломацията
07:59 06.10.2026
21 Нали контранаступа и наградите вървят
08:02 06.10.2026
22 Наско
До коментар #15 от "Иван":Колкото СССР размаза световния капитализъм толкова и Иран направи нещо.
08:03 06.10.2026
23 си пън
Коментиран от #32
08:03 06.10.2026
24 Я виж ти...?!
Тоя индивид,нацяло се е самозабравил...!
08:03 06.10.2026
25 Абсолютно вярно! Кратко и ясно
Браво на автора!!! Право в десятката!
Борис Джонсън
08:04 06.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Някой
08:06 06.10.2026
28 ПЪРВО САЩ ТРЪМП
Коментиран от #34
08:08 06.10.2026
29 Артилерист
08:10 06.10.2026
30 Наско
Коментиран от #36
08:10 06.10.2026
31 Васил
08:13 06.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Нещастник
Нали сам си забрани преговорите със закон.
Радвай се, ще получите мир чрез сила - както ти и лелите ти от Брюксел искахте.
08:15 06.10.2026
34 Факти
До коментар #28 от "ПЪРВО САЩ ТРЪМП":Какво го моли Тръмп да капитулира и да предаде без бой територия на Украйна? Зеленски даже законно не може да го направи това,няма пълномощия. Притказвате глупости.
08:17 06.10.2026
35 Механик
Баш сега ли, когато побеждаваш? Когато имаш вече фламинго1, какду5, киви3 и американски абрамси и еф-16? За кво ти е тая дипломация?
Я се фани в ръце и превземи Владивосток? На кого го оставяш, а? За това ли правихме пролетната перемога от 23-та, 40-дневната и най-вече Вивалди?
Коментиран от #39
08:19 06.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Зеленски
Казал съм - руснаците първо да спрат огъня, да се изтеглят от Украйна и тогава ще има преговори за това колко репарации да платят.
Европартньорите ни са на същото мнение! Колко пъти да ви го повтаряме
За какво иначе мислите, че се съгласих с Джонсъна да откажа вече договореното в Истанбул?
Само за някакви златни тоалетни ли?
08:23 06.10.2026
38 А50
Коментиран от #41
08:25 06.10.2026
39 Антирашист 4920
До коментар #35 от "Механик":До тук 35от 35 плюещи по Украйна и Зеленски ,сайта си е чисто рашистки ! А фашизмът е в просия, тя отговаря на критериите за фашистка държава.
Коментиран от #44
08:32 06.10.2026
40 По план
Коментиран от #42
08:34 06.10.2026
41 Ха ха ха
До коментар #38 от "А50":Кви 40 дни бе товариш? Киев за 3 дни щяха да вземат.Десант в Гостомел направиха. Колона 60 километра да там пратиха . Къде са сега?
08:34 06.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Наско
До коментар #36 от "Механик":Като гледам ти си пропуснал часовете. Указът беше след като Путин през СЕПТЕМВРИ 2022 присъедини незаконно украински територии към РФ.
Указът не забранява преговори с РФ,а с фашиста Путин. Както знаем преговори и след това е имало,но не с Путин.
Проблемът е че на преговорите се говорят глупости за капитулация на Украйна,което няма как да бъде прието.
Коментиран от #47
08:45 06.10.2026
44 ТРИ е НЕ му е майката
До коментар #39 от "Антирашист 4920":"БОМБА! „Гaлъп“ в cвoe пpoyчвaнe oт 2008 г.: 83 % oт гpaждaнитe нa Укpaйнa ca c мaйчин eзик PУCKИ! (C ДOKУMEHT)"
08:48 06.10.2026
45 Фалшиви миротворци на снимката
До коментар #1 от "ПРИЯТНО Е ДА НАБЛЮДАВАШ":Ха ха ха зелен наркоман лицемер! Убеждава Русия да седна на масата на преговори като всяка вечер и изпраща по хиляда дрона. Големи лицемери са тия двамата военобци.
08:50 06.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 ПОРЕДНИЯ УКРО..ТЪПАНАР
До коментар #43 от "Наско":ЗНАЧИ УКАЗА ЗАБРАНЯВА ПРЕГОВОРИ С ЛИЧНОСТ А НЕ С ДЪРЖАВА
Е ТЕ НА ТОВА МУ СЕ ВИКА КРЕ.....ТЕН
САМО СОПА В УКРАИНСКАТА КРАТУНА
08:54 06.10.2026