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Русия предприе нов опит да разгроми Украйна: последствията могат да засегнат целия свят
  Тема: Украйна

Русия предприе нов опит да разгроми Украйна: последствията могат да засегнат целия свят

6 Октомври, 2026 07:02 5 716 117

  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • пшеница-
  • зърно-
  • черно море

Черно море, а не Ормузкият проток, се е превърнало в най-опасния театър на военни действия за търговското корабоплаване

Русия предприе нов опит да разгроми Украйна: последствията могат да засегнат целия свят - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Постоянните удари на Русия по градове и пристанища на практика са спрели износа на зърно от Украйна, прекъсвайки жизненоважна икономическа артерия на Киев, предаде Financial Times.

Значителен брой фермери в момента просто не са в състояние да продадат реколтата си. Много от тях са принудени да я продават на намалени цени, за да не я загубят напълно. Това отразява драматична промяна в динамиката на войната в Украйна, тъй като стратегията на Кремъл уврежда не само икономиката на Украйна, но и световните хранителни запаси.

През юли Русия започна нова кампания от удари, затваряйки Черно море за корабоплаване, прекъсвайки основния маршрут за украинския износ към пазарите. Това не само прекъсна жизненоважната икономическа артерия на Киев, но и стана част от руската кампания за подкопаване и унищожаване на Украйна.

Нощ след нощ дронове и ракети унищожават инфраструктура в Одеска област и Киев, като целта им е по-специално електропреносната мрежа, в опит да принудят двата града да капитулират. Това разрушение подчертава острия недостиг на системи за противовъздушна отбрана в Украйна, по-специално на ракети „Пейтриът“.

Властите в Одеса посочват, че Украйна прави всичко възможно, за да деблокира Черноморския коридор, но прекъсванията в доставките на оръжие от западните съюзници са основната причина за затварянето на пристанищата.

С практически блокирания износ на зърно както от Русия, така и от Украйна, целият свят скоро може да се сблъска с покачващи се цени на храните, отбелязва изданието. Съобщава се, че до 2023 г. Русия и Украйна са представлявали една трета от световния износ на пшеница и 20% от царевица.

Комбинацията от украински удари по танкери и военни кораби, принадлежащи към руския „сенчест флот“, и руската офанзива срещу Одеса означава, че Черно море, а не Ормузкият проток, се е превърнало в най-опасния театър на военни действия за търговското корабоплаване.

Всичко това води до катастрофална ситуация за икономиката на Украйна, отбелязва изданието, тъй като само „пренебрежителна“ част от реколтата може да бъде транспортирана по суша до други страни.

Украйна, която се опасява, че Русия планира да бомбардира електроенергийни и отоплителни съоръжения с ракети и дронове тази зима, настоява за прекратяване на огъня, обхващащо атаките срещу енергийната инфраструктура и корабоплаването в Черно море.

Водещите вносители на пшеница в Азия, Близкия изток и Африка, които разчитат на Черноморския регион за доставки на пшеница, изпитват трудности при осигуряването на доставки. Световните цени на пшеницата вече отбелязват ръст, предаде агенция „Ройтерс“ през миналия месец.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Беше

    122 13 Отговор
    крайно време !!!!

    Коментиран от #39, #59, #96

    07:05 06.10.2026

  • 2 Гост

    140 20 Отговор
    Яка Бангаранга..., шъ им ядете на руснаците..., кат мноу знаете сички и подменяте истината!!!

    Коментиран от #69, #80

    07:05 06.10.2026

  • 3 А ЛЕЛЯ УРСУЛА КАЗВАШЕ

    153 17 Отговор
    Че вадели чиповете от пералните. Какво ОГРОМНО НЕРАЗБИРАНЕ НА РЕАЛНОСТТА от лидерката на Европа.

    Коментиран от #61, #94

    07:05 06.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 3 дни до Киев и все

    19 114 Отговор
    Рядък протест срещу Путин избухна в Москва, като демонстрантите скандираха „Долу царя“, "Долу мръстните ви ръце от двца ни", а повече от 60 души бяха арестувани.

    Коментиран от #10, #12, #34, #44

    07:06 06.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Да вдигат белия памперс

    116 9 Отговор
    Напротив, "независимата държава Украйна" беше разгромена още след първите няколко месеца на СВО. Това, което засяга целия свят са опитите за глобални санкции срещу РФ и последствията от това.

    Коментиран от #35, #107

    07:08 06.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Гост

    64 6 Отговор

    До коментар #5 от "3 дни до Киев и все":

    Не бяха 3, а 24, или 28! Къде половин и кусур милиона армия не можа да спре колоната през преход 1000 километра!!! Та чак до Киев..., после Бангарангата започна!!! Хепи ли си?

    07:10 06.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 оня с коня

    120 9 Отговор

    До коментар #5 от "3 дни до Киев и все":

    в москва няма протести! ама кажи как е във франция? защо арестувахте 500 човека?

    това ли ви е демокрацията на евтопа? в ареста 500 протестиращи ама иначе русия та русия

    Коментиран от #15, #76, #102, #105

    07:11 06.10.2026

  • 13 Пенчо

    77 6 Отговор
    По време на война е така марче! Нормално!

    07:11 06.10.2026

  • 14 Мишел

    123 11 Отговор
    Без украинските стомана и зърно светът няма да свърши, но Украйна със сигурност.

    Коментиран от #51, #56

    07:11 06.10.2026

  • 15 Епщайн Петроханов

    68 7 Отговор

    До коментар #12 от "оня с коня":

    Западните медии казват на пр стия матрял кой протест е демократичен. Не руските.

    07:13 06.10.2026

  • 16 Тити

    25 40 Отговор
    Фашистите са отчаяни и бият на сляпо.

    Коментиран от #22, #63

    07:13 06.10.2026

  • 17 И Киев е Руски

    77 7 Отговор
    Ако киевлянките се пекат на слънце по бикини и с диамантени обеци, значи нещата не са чак толкова зле в Киев! )) И не ходете във „Вашингтон Поуст“ и не създавайте свой собствен трагичен „сериал“ за някакви други нещастни украинци под руски бомби и ракети. И дори не го описвайте толкова весело, сякаш дори им е приятно. Е, тогава нека не се възмущават, щом са толкова щастливи да „горят“ под експлозиите. И нашата основна цел във всичко това не е толкова „да направим украинската столица необитаема до зимата“, а по-скоро да отрежем пътищата за военни доставки на украинските въоръжени сили през Днепър. Логично??? - Логично! ...Във всяка война командването се опитва да изолира зоната на бойните действия на противника. Да го направи максимално трудно. И въпреки че започнахме да правим това малко късно, въпреки това започнахме да го правим по-активно. И това дава плодове на фронтовата линия - нашите войници започнаха да напредват по-успешно и бързо към Славянск и Краматорск. Освобождението им от украинските нацистки части скоро ще започне. „Вашингтон пост“, съгласен ли си, че това е ПРАВИЛНО? Надявам се, че не подкрепяш нацизма като такъв (и предвид скорошните погребения на Зеленски и колениченето му с цветя пред нацистите от Втората световна война, това е БЕЗ НИКАКВО СЪМНЕНИЕ... Ако западняците все още имаха такива съмнения относно нацизма в Украйна?

    Коментиран от #45

    07:14 06.10.2026

  • 18 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    66 10 Отговор
    Щял да бяга. Много се бил уплашил, че новофашистите загубиха войната в окраина.

    07:14 06.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 123

    53 5 Отговор
    Масоните-сатанисти ще изпокрият храната за да наложат новия световен ред.

    07:19 06.10.2026

  • 22 Така е

    28 9 Отговор

    До коментар #16 от "Тити":

    Змията хапе най-силно, когато знае, че умира

    07:19 06.10.2026

  • 23 Ъъъ

    75 6 Отговор
    "Световните цени на пшеницата вече отбелязват ръст, предаде агенция „Ройтерс“ през миналия месец."

    Ми то и дизела стигна €3, но като гледам не мучите по темата ... 🤔

    07:19 06.10.2026

  • 24 Читател

    57 3 Отговор
    Марл-маро, за подигравка стана ма. Разминаваш и Джамбаза......

    07:20 06.10.2026

  • 25 Стоянчо Пуканката

    77 5 Отговор
    Могъщата Руска Империя лека-полека започна да намира истинският си облик. Дано само както е тръгнала да не стигне до Върховата си форма, че просто не ми се мисли за последствията- ще фърчи англосаксонска и евроатлантичаска перушина от Ванкувър до Лисабон, та чак пушек ще се вдига...

    Коментиран от #101

    07:20 06.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Хихи

    8 41 Отговор

    До коментар #19 от "СКОРО И ОДЕСА ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА":

    Колко скоро?
    Два три дня?

    Коментиран от #83

    07:22 06.10.2026

  • 28 РЕСКИ ЕФЕКТИВНИ САНКЦИИ

    71 5 Отговор
    Светът прекрасно ще се оправи без бандеризма и фашизма. А парите от зърното липсват само на Блек Рок.

    Коментиран от #40

    07:22 06.10.2026

  • 29 Той

    69 6 Отговор
    Най накрая цъфна истината? Нали Украйна печелеше войната?Ами сега къде са ,англосаксите?

    07:23 06.10.2026

  • 30 Гост

    66 4 Отговор
    Тя и без това пшеницата от Украйна не отговаря на стандартите на ЕС, та какъв е проблема?

    07:24 06.10.2026

  • 31 Хаха

    64 4 Отговор
    А бе кой първи започна да бобми рафинериите....кой каза русия на колене за 40 дена?! Наистина Путин е тъп жалейки Украйна...сега почна да им съсипва икономиката, мостовете....Ами в Сърбия Америка първо това направи

    07:26 06.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Комунистичиска Партия на Руска Федерация

    10 37 Отговор

    До коментар #5 от "3 дни до Киев и все":

    КПРФ вдигна митинг слещу партията на жуликов и воров срещу царя.

    За живее комунизма! Пак комунистите ще ни оттърват от фашистите - този път от фашиста Путин.

    07:27 06.10.2026

  • 35 Антирашист 4917

    6 42 Отговор

    До коментар #8 от "Да вдигат белия памперс":

    Фашизмът в просия трябва да бъде спрян !

    07:27 06.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Да би мурно сидяло

    24 3 Отговор

    До коментар #1 от "Беше":

    Не би чудо видяло ..

    07:29 06.10.2026

  • 40 Антирашист 4918

    4 47 Отговор

    До коментар #28 от "РЕСКИ ЕФЕКТИВНИ САНКЦИИ":

    Фашизмът е в просия ,тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашизма !

    Коментиран от #103, #106

    07:30 06.10.2026

  • 41 ТРЯБВА ОЩЕ МАЛКО ДА СЕ ОТЛОЖИ РАЗГРОМА

    43 5 Отговор
    Ситуацията в момента е СИЛНО ОТРЕЗВЯВАЩА за европейците.

    07:30 06.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 А ГДЕ

    42 4 Отговор
    Кая Калас?

    07:31 06.10.2026

  • 44 Така

    9 25 Отговор

    До коментар #5 от "3 дни до Киев и все":

    Комунистите в Русия протестират, а у нас взеха власта..

    Коментиран от #67

    07:31 06.10.2026

  • 45 Антирашист 4919

    5 28 Отговор

    До коментар #17 от "И Киев е Руски":

    Още с името си противоречиш на документи на ООН !

    Коментиран от #116

    07:34 06.10.2026

  • 46 Да бе ,да ! 🤔

    52 5 Отговор
    Русия е най- големият производител на зърно . Така че урсулите да спрат да правят мръсотии на руските товари !

    Коментиран от #48

    07:34 06.10.2026

  • 47 ШАХМАТИСТА

    35 3 Отговор
    Матира цялото НАТЮ.

    07:35 06.10.2026

  • 48 Ксаниба

    5 39 Отговор

    До коментар #46 от "Да бе ,да ! 🤔":

    Руското зърно става само за фураж.

    Коментиран от #54, #68, #81

    07:36 06.10.2026

  • 49 Някой

    34 5 Отговор
    Хайде сега!!
    А нима войната на коалицията Епдтайн не засегна целия свят? Що не ревете за това?

    07:38 06.10.2026

  • 50 А не знаеш, че дори имаше

    35 3 Отговор

    До коментар #26 от "Империя на злото":

    договор за ненападение на търговски коравби и кой го наруши, а?
    Знаеш и му ръкопляскаше и пееше с хора на медиите!

    07:38 06.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 оня с коня

    18 7 Отговор

    До коментар #37 от "Хохо Бохо":

    И закъде да изнася Зърно през полша - за Европа ли,която е традиционен Пазар на Източноевроп. Държави?големият зърнен пазар е в Африка и азия,а за там са нужни Огромни Морски плавателни съдове защото единственият рентабилен превоз е Морският.Всъщност русия е в още по-тежко положение по въпроса с износа на Зърно щото също е Блокирана по море,а износът за китай е твърде слаб поради договорите му за купуване на Амер. Зърно.

    07:38 06.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 ПЕЛТЕЦИ, ПАПАГАЛИ КОЛКО ПЪТИ ГЛУПОСТИ

    38 5 Отговор
    КОЛКО ПЪТИ ЩЕ ГО ПОМЕСТВАТЕ ТОЯ ПАСКВИЛ !! ПРЕИНАЧЕНИ ГЛУПОСТИ !!! НИКОЙ НЕ ИСКА ЗАМЪРСЕНОТО , НЕКАЧЕСТВЕНО УКРОЗЪРНО !!!!!СПОМНЕТЕ СИ МИНАЛАТА ГОДИНА ПРОТЕСТИТЕ ПО ГРАНИЦИТЕ !!!! ЛЪЖИ , МАНИПУЛАЦИ , ВИДИТЕ ЛИ РУСИЯ КОЛКО Е ЛОША БЕ , ТЯ НЕ САМО УКРАЙНА ,ТЯ ЗАГРОЗЯВА ЦЕЛИП СВЯТ , А КОМБИНАТА ОТ ЕВРО И УКРОХУНТИТЕ ТЕ СА БОРЦИ ЗА " ОЦЕЛЯВАНЕТО" МУ !! ГЛУПОДСТИ , НЕ ПРАВЕТЕ ХОРАТА НА ГЛУПАЦИ ,ПО-УМНИ СА ОТ, ВАС ЗА ТОВА МНЕНИЕТО ВИ НЕ СТРУВА! !!

    07:40 06.10.2026

  • 56 Мусорчик

    5 41 Отговор

    До коментар #14 от "Мишел":

    Не се притеснявай за Украйна. Зад нея стоят 20 милиарда БВП от ЕС, плюс още 35+ милиарда от САЩ, Япония, Ю. Корея, Австралия, Канада и др. От другата страна са 2,2 милиарда БВП.
    Затова е и злобата на Путин и Медведев. И затова удрят по цивилни цели.

    Коментиран от #57, #65, #71

    07:40 06.10.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Бойко е великан

    9 5 Отговор

    До коментар #1 от "Беше":

    Преди 10 години каза, че може да има проблеми в Черно море..

    07:43 06.10.2026

  • 60 защо

    34 3 Отговор
    Това го играхте 22-ра, 23-та година. Навън със стока, навътре с оръжие, а руските кораби ги потапяхте, щото били под санкции. Измислете нещо друго.

    07:44 06.10.2026

  • 61 Урсула и Кая - военните водачки-квачки

    33 3 Отговор

    До коментар #3 от "А ЛЕЛЯ УРСУЛА КАЗВАШЕ":

    Разбират, разбират, ама лъжат, та се късат. Такива са марионетките на сатанистите и ционистите

    07:44 06.10.2026

  • 62 СПРАВЕДЛИВ

    33 4 Отговор
    Щом толкова много е важна Украйна и Русия за световните хранителни запаси, можем да си направим извод, защо се предизвика там войната и кой какво цели. Добре, че тези, които я предизвикаха и копаеха гроб, сами започнаха да потъват в него. БОГ ДА ГИ ПРОСТИ!

    07:45 06.10.2026

  • 63 Бисмарк

    24 4 Отговор

    До коментар #16 от "Тити":

    Зная много начини как някой да раздразни Мечката, но ни един, как да се спаси след това.

    07:46 06.10.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Стеанно

    22 3 Отговор

    До коментар #56 от "Мусорчик":

    Как автоматично слагаш западния данъкоплатец в подкрепа на Украйна??! Алтернатива за Германия която е срещу Украйна е водеща, льо Пен в Франция също....та дори в Америка подкрепата от хората не е висока що се отнася за издръжка а Тръмп вече пари даром не дава

    07:51 06.10.2026

  • 66 Някой

    32 2 Отговор
    Още предната година коментирах, че Украйна повече корабоплаване няма да има. Те удряха танкери и търговски кораби в черно и дори Средиземно море. Преди имаше договор за коридори, но хората на Зеленски тотално го потъпкаха. Е сега ревете от Зеленски, а не от други!

    07:51 06.10.2026

  • 67 Нашите комунисти освен това

    10 4 Отговор

    До коментар #44 от "Така":

    са и в Брюйсел.
    Откъде мислиш урсулите там се учат на мурафети

    07:52 06.10.2026

  • 68 Мишел

    28 4 Отговор

    До коментар #48 от "Ксаниба":

    Руското зърно е признато за най- качествено в света, защото в Русия са забранени с закон генномодифицираните сортове. Руското зърно е с традиционния брой хромозоми за хлебни зърно , сортовете от САЩ имат двойно повече -по 54 хромозоми

    Коментиран от #87, #109

    07:52 06.10.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Мишел

    22 3 Отговор

    До коментар #56 от "Мусорчик":

    От началото на тази година финансирането на Украйна е намаляло три пъти , защото е ясно, че мъртвец не връща кредити.

    07:55 06.10.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Мишел

    13 1 Отговор
    Преди седмица ЕС забраниха на Украйна да изнася качественото си зърно през територията на ЕС.

    Коментиран от #89, #110

    07:59 06.10.2026

  • 74 Класика

    12 0 Отговор
    Като няма хляб,яжте пасти!

    08:01 06.10.2026

  • 75 Фен

    20 3 Отговор
    Ми ескалацията я почнаха "желаещите". Кво ревете сега!? Е, поне всички видяха, че НАТО няма зъбки. Нефелен старец, олигавен, с голи венци.

    Коментиран от #84

    08:02 06.10.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Аууу,

    11 2 Отговор
    ти да видиш!Нещо вой дочувам откъм Блек рок и другите собственици на земя в укра?!Що така бре,нали щяхте да громите Русия?!Защо сега ривете?!

    08:11 06.10.2026

  • 78 хихи

    8 0 Отговор
    Мир чрез сила..

    08:11 06.10.2026

  • 79 Механик

    10 6 Отговор
    И от целия тоя ферман, аз разбрах, че до сега Украина и само Украина е хранила целия свят.
    Явно без нея ще се мре от глад?!
    А по времето на СССР кой хранеше целия свят? Пак ли Украина? Щото ако е така, ще излезе, че близо 100 години, запада не може да произведе зърно и му се налага да си го набавя от Украина.

    Коментиран от #88

    08:13 06.10.2026

  • 80 Ти някакъв

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Адвокат ли си им? Наясно ли си че сме на два-три Орешника и няма да ги усетиш дори как ще те подпалят. Преди това Денковци, Пекановци и Костадиновци и тн ще са си хванали багажа за някъде и няма да им пука за теб камо ли пък на някого друг. Пиши още глупости по сайтовете

    08:14 06.10.2026

  • 81 Да бе ,да ! 🤔

    11 2 Отговор

    До коментар #48 от "Ксаниба":

    Бъркаш го с украинското . Украинското става само за фураж , а украинското на хляб го ядем само в България , след като изнесат българското зърно на запад .

    08:15 06.10.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Сретен,

    11 1 Отговор

    До коментар #27 от "Хихи":

    няма значение кога!Важно е Европа да бъде съсипана,което и става!А Одеса си е там,и ще бъде руска,както винаги е била!

    08:15 06.10.2026

  • 84 Моли се

    8 0 Отговор

    До коментар #75 от "Фен":

    Да не ги показват, че тогава ти и децата ти ще бъдете бусифицирани и няма да ти е смешно изобщо. Майтап ви се струва работата, но тука пишем хора, които подлежим на мобилизация докато политиците и децата им ще са на топло някъде.

    08:16 06.10.2026

  • 85 Хаха

    8 0 Отговор
    80 милиарда са много пари. Европа и зельо не ги е еня за укра

    08:16 06.10.2026

  • 86 Абе има ориз

    9 1 Отговор
    Има картофи и месо. Русия трябваше още 22 г. да прекъсне всякаква логистика до и от покрайната ивица... А те реват, война било, ама си пият кафе в касетата и ходят на дискотеки в куееф! Е, западът така доставяше всякакви железа за фронта. Е, тъпи ли са руснаците, та не прекратиха всякаква връзка към врага още 1-та г на войната?

    08:16 06.10.2026

  • 87 оня с коня

    3 7 Отговор

    До коментар #68 от "Мишел":

    И какво значение има качеството на руското зърно,след като е блокиран Черномрският му износ от Украйна?А в случая Русия е много по-губещата от Украйна,защото и Житницата й е почти 2 пъти по-голяма от Украинската

    Коментиран от #93, #100, #104

    08:17 06.10.2026

  • 88 Шшматко

    3 10 Отговор

    До коментар #79 от "Механик":

    Цяла източна Европа хранеше бившият СССР включително и България.Затова и СССР и НРБ едновременно фалираха.

    Коментиран от #97, #108

    08:17 06.10.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Шаран БГ

    11 3 Отговор
    Малко му е трудно на малкия човик да разбере, КОЙ не иска да разговаря, да се водят преговори !?
    Ако Зеленясалия иска - защо намесва САЩ, защо се опитва да намеси и германските реваншисти ?
    Киев – Москва ..няма и хиляда километра по суша . през Калуга !!
    Войната вярно - много я искаше Западът ,т.е целия свят / !? /, и сега , о-ле-ле" последствия за целия свят."
    Както са я подкарали брюкселските кокони, ще ядем "сухи кисел,ци "!! Санкции с/у Русия му е майката !!

    Коментиран от #112

    08:19 06.10.2026

  • 91 Факти

    3 9 Отговор
    Къде е Крадев да призове господаря си Путин за дипломация?

    08:19 06.10.2026

  • 92 Историк

    3 12 Отговор
    Развилнелият се Путин надминава баща си Сталин. В резултат на неговия гладомор срещу Украйна загинаха само 3 млн.през 1932/1933 г.в СССР. Сега чудовището предизвиква световна криза и няма кой до го спре, а чудовището във Вашингтон го харесва и му вярва и иска до си партнира с него и да си прави бизнес. Докога света ще бъде гледа безпомощно и се си приказва? Българските свирепи путинолизци да си заминават за Москва да му се радват.

    08:20 06.10.2026

  • 93 Не знаех

    12 1 Отговор

    До коментар #87 от "оня с коня":

    Че единствения морски излаз на русия е черно море?!? Викаш тя други коридори няма?

    08:20 06.10.2026

  • 94 тези там горе в Брюксел

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "А ЛЕЛЯ УРСУЛА КАЗВАШЕ":

    не са никакви лидери, а са узурпатори - избираме уж някакви депутати, ама цялата работа е мижи да те лажем. Пускат някакви закони и правила, от които само те имат полза. А ние - нямаме избор - най-добре избират в момента французите - да се готвят белгийците и след това германците

    08:23 06.10.2026

  • 95 Кукушев

    2 0 Отговор
    Маро,пак си пръднала! Пренебрежителна част! Малка или нищожна част ...И кавички!?

    08:23 06.10.2026

  • 96 Антиzомби

    4 6 Отговор

    До коментар #1 от "Беше":

    Путинските zомбита са в овчи възторг!
    Киев за 3 дня , уже 1700 дней топтают на месте!
    Факт!

    08:26 06.10.2026

  • 97 Да бе ,да ! 😜

    5 4 Отговор

    До коментар #88 от "Шшматко":

    Какъв СССР си хранил , бе ? С какво ? С кисели краставички , дето изнасяхме за там ли ? Че ние само пътниците в московското метро не можем изхрани , дето минават през него по 8 милиона души на ден ! 😀

    Коментиран от #117

    08:26 06.10.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 А50

    3 0 Отговор
    Колягтивния запад води война срещу Русия, защо на Русия трабва да й пука за останалия свят. Ното също блокира износа на зэрно от Русия

    08:28 06.10.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Франсе

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "оня с коня":

    Даже са повече от 5000 по официални данни (брой няколко пъти повече) и забележете над 90% са непълнолетни и малолетни. Но да не са заблуждаваме във Франция полицията и спец частите (точно така спец части срещу деца) бия, вадят очи с гумени патрони, хвърлят гранати, които късат ръце (подтвърден случай официално) и използват газ съвсем демократично. Това да не ви е Русия или Китай, където тия неща стават абсолютно не демократично и имаме пълното право да се възмущаваме от техните варварски действия. Във Франция се грижат добре за бъдещето поколение. Зимата в училище е невероятните 19 градуса, през лятото се наслаждават на прохлада от 35-40 градуса (през Юни последните години им по 2-3 горещи вълни), имаш натура, но нямаш учител да преподава с месеци, сградите на училищата не са ремонтирани с години. Това обаче не е важно, защото както каза Макрон Франция ще подкрепя Украйна докато е нужно или явно докато фалира напълно.

    08:29 06.10.2026

  • 103 Стеф

    3 0 Отговор

    До коментар #40 от "Антирашист 4918":

    Повече не пиши глупости, а погледни как си оценен!

    08:29 06.10.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "Антирашист 4918":

    И пак ще спаси света от фашизма

    08:32 06.10.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 добруджа

    2 2 Отговор

    До коментар #88 от "Шшматко":

    може да изхранва БЪЛГАРИЯ с една реколта само 3 цели години. БЪЛГАРИЯ фалира заради алчните милиардери дето ограбиха останалото в банките след като русия ни ограбва 50 години и ни изнася златото. Освен това ни изнесоха 3 авиозавода, затвориха ни автомобилни заводи в които сме произвеждали 9 типа автомобили, и чувал ли си за завода за тежко машиностроене в радомир, платен от българите и изнесен през 8о години

    08:37 06.10.2026

  • 109 чети мешел!

    1 2 Отговор

    До коментар #68 от "Мишел":

    Война в Украйна: Руска петролна база изгаря - нощна атака с дрон срещу Москва
    Според ръководителя на BND, Германия е заплашена от насилствен конфликт с Русия. Москва под обстрел. Новинарски тикер за войната в Украйна.

    Киев – Русия вече значително разшири атаките си след контраатаките на Украйна. Докато канцлерът Фридрих Мерц (ХДС) обяви още по-голяма военна помощ в Киев, нови заплахи дойдоха от Москва.

    08:38 06.10.2026

  • 110 чети мешел!

    1 0 Отговор

    До коментар #73 от "Мишел":

    войната в Украйна: Русия обявява още по-тежки удари
    Москва е атакувала военни и индустриални цели в украинските региони Одеса и Харков. Във Вилково и Черноморск горяха горивни складове и товарни кораби, а в Харков беше ударена електроцентрала. Украинските власти потвърдиха масивни щети, както и поне един загинал и шестима ранени в Харков.Благодарение на западните милиарди и военна помощ, Украйна наскоро значително разшири атаките си срещу нефтени рафинерии и други цели в Русия. Шефът на Кремъл Путин призна щети за икономиката на страната и вече заплаши с още по-интензивни атаки във войната срещу Украйна, която е наредил от февруари 2022 г.

    Оттогава през деня има масивни руски въздушни удари над Киев и други райони, наред с други събития. Сега те отново трябва да бъдат укрепени, беше казано в Москва.

    Докато пристанищните съоръжения в Одеса горят, Вашингтон планира мир
    Паралелно с военната ескалация Вашингтон планира тристранна експертна среща между САЩ, Украйна и Русия до края на октомври. Президентът Володимир Зеленски потвърди след разговори с американски представители в Киев: "Потвърдих им, че нашата страна е готова да подкрепи този график."

    08:40 06.10.2026

  • 111 Майстора

    3 1 Отговор
    Както се казва на война, като на война.Явно СВО-то беше до тук.Който събуди заспалата мечка да си бере гайлето.

    08:42 06.10.2026

  • 112 глупости

    1 2 Отговор

    До коментар #90 от "Шаран БГ":

    сащ ,англия и русия са изначално замесени, защото са се подписвали когато са вземали ядреното оръжие на УКРАЙНА че никой няма да я напада... сега джуджетата плашат целия свят с ядрени удари и глад през ден като се редуват с раздърпаната пияна лелка

    08:42 06.10.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 чети мешел!а сега и мисли..

    0 0 Отговор
    Какво каза дядо дръмпир..московчани и киевчани ще дойдат в софия.защото тук е най цивилизовано в бг и ако отидат в ахтопол ил Драганово /независимо кое те са 3 в бг-стан/ ,където са застроили може и да не осъмнат...Та ако имаш мазенце ,стайче ,апартаментче ил някое гаражче ще се Захлебиш яко през тази зима ,която ще е тежка за всички ни.тежка като студ ,тежка като човешки дертове ,тежка и на пари...не става само с пориви на желанието ,става с шахматен ум ,гове..о!

    08:45 06.10.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Антирашист 4919":

    Това е куха организация!

    08:50 06.10.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

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