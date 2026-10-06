Русия предприе нов опит да разгроми Украйна: последствията могат да засегнат целия свят

Постоянните удари на Русия по градове и пристанища на практика са спрели износа на зърно от Украйна, прекъсвайки жизненоважна икономическа артерия на Киев, предаде Financial Times.
Значителен брой фермери в момента просто не са в състояние да продадат реколтата си. Много от тях са принудени да я продават на намалени цени, за да не я загубят напълно. Това отразява драматична промяна в динамиката на войната в Украйна, тъй като стратегията на Кремъл уврежда не само икономиката на Украйна, но и световните хранителни запаси.
През юли Русия започна нова кампания от удари, затваряйки Черно море за корабоплаване, прекъсвайки основния маршрут за украинския износ към пазарите. Това не само прекъсна жизненоважната икономическа артерия на Киев, но и стана част от руската кампания за подкопаване и унищожаване на Украйна.
Нощ след нощ дронове и ракети унищожават инфраструктура в Одеска област и Киев, като целта им е по-специално електропреносната мрежа, в опит да принудят двата града да капитулират. Това разрушение подчертава острия недостиг на системи за противовъздушна отбрана в Украйна, по-специално на ракети „Пейтриът“.
Властите в Одеса посочват, че Украйна прави всичко възможно, за да деблокира Черноморския коридор, но прекъсванията в доставките на оръжие от западните съюзници са основната причина за затварянето на пристанищата.
С практически блокирания износ на зърно както от Русия, така и от Украйна, целият свят скоро може да се сблъска с покачващи се цени на храните, отбелязва изданието. Съобщава се, че до 2023 г. Русия и Украйна са представлявали една трета от световния износ на пшеница и 20% от царевица.
Комбинацията от украински удари по танкери и военни кораби, принадлежащи към руския „сенчест флот“, и руската офанзива срещу Одеса означава, че Черно море, а не Ормузкият проток, се е превърнало в най-опасния театър на военни действия за търговското корабоплаване.
Всичко това води до катастрофална ситуация за икономиката на Украйна, отбелязва изданието, тъй като само „пренебрежителна“ част от реколтата може да бъде транспортирана по суша до други страни.
Украйна, която се опасява, че Русия планира да бомбардира електроенергийни и отоплителни съоръжения с ракети и дронове тази зима, настоява за прекратяване на огъня, обхващащо атаките срещу енергийната инфраструктура и корабоплаването в Черно море.
Водещите вносители на пшеница в Азия, Близкия изток и Африка, които разчитат на Черноморския регион за доставки на пшеница, изпитват трудности при осигуряването на доставки. Световните цени на пшеницата вече отбелязват ръст, предаде агенция „Ройтерс“ през миналия месец.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Беше
Коментиран от #39, #59, #96
07:05 06.10.2026
2 Гост
Коментиран от #69, #80
07:05 06.10.2026
3 А ЛЕЛЯ УРСУЛА КАЗВАШЕ
Коментиран от #61, #94
07:05 06.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 3 дни до Киев и все
Коментиран от #10, #12, #34, #44
07:06 06.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Да вдигат белия памперс
Коментиран от #35, #107
07:08 06.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Гост
До коментар #5 от "3 дни до Киев и все":Не бяха 3, а 24, или 28! Къде половин и кусур милиона армия не можа да спре колоната през преход 1000 километра!!! Та чак до Киев..., после Бангарангата започна!!! Хепи ли си?
07:10 06.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 оня с коня
До коментар #5 от "3 дни до Киев и все":в москва няма протести! ама кажи как е във франция? защо арестувахте 500 човека?
това ли ви е демокрацията на евтопа? в ареста 500 протестиращи ама иначе русия та русия
Коментиран от #15, #76, #102, #105
07:11 06.10.2026
13 Пенчо
07:11 06.10.2026
14 Мишел
Коментиран от #51, #56
07:11 06.10.2026
15 Епщайн Петроханов
До коментар #12 от "оня с коня":Западните медии казват на пр стия матрял кой протест е демократичен. Не руските.
07:13 06.10.2026
16 Тити
Коментиран от #22, #63
07:13 06.10.2026
17 И Киев е Руски
Коментиран от #45
07:14 06.10.2026
18 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
07:14 06.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 123
07:19 06.10.2026
22 Така е
До коментар #16 от "Тити":Змията хапе най-силно, когато знае, че умира
07:19 06.10.2026
23 Ъъъ
Ми то и дизела стигна €3, но като гледам не мучите по темата ... 🤔
07:19 06.10.2026
24 Читател
07:20 06.10.2026
25 Стоянчо Пуканката
Коментиран от #101
07:20 06.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Хихи
До коментар #19 от "СКОРО И ОДЕСА ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА":Колко скоро?
Два три дня?
Коментиран от #83
07:22 06.10.2026
28 РЕСКИ ЕФЕКТИВНИ САНКЦИИ
Коментиран от #40
07:22 06.10.2026
29 Той
07:23 06.10.2026
30 Гост
07:24 06.10.2026
31 Хаха
07:26 06.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Комунистичиска Партия на Руска Федерация
До коментар #5 от "3 дни до Киев и все":КПРФ вдигна митинг слещу партията на жуликов и воров срещу царя.
За живее комунизма! Пак комунистите ще ни оттърват от фашистите - този път от фашиста Путин.
07:27 06.10.2026
35 Антирашист 4917
До коментар #8 от "Да вдигат белия памперс":Фашизмът в просия трябва да бъде спрян !
07:27 06.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Да би мурно сидяло
До коментар #1 от "Беше":Не би чудо видяло ..
07:29 06.10.2026
40 Антирашист 4918
До коментар #28 от "РЕСКИ ЕФЕКТИВНИ САНКЦИИ":Фашизмът е в просия ,тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашизма !
Коментиран от #103, #106
07:30 06.10.2026
41 ТРЯБВА ОЩЕ МАЛКО ДА СЕ ОТЛОЖИ РАЗГРОМА
07:30 06.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 А ГДЕ
07:31 06.10.2026
44 Така
До коментар #5 от "3 дни до Киев и все":Комунистите в Русия протестират, а у нас взеха власта..
Коментиран от #67
07:31 06.10.2026
45 Антирашист 4919
До коментар #17 от "И Киев е Руски":Още с името си противоречиш на документи на ООН !
Коментиран от #116
07:34 06.10.2026
46 Да бе ,да ! 🤔
Коментиран от #48
07:34 06.10.2026
47 ШАХМАТИСТА
07:35 06.10.2026
48 Ксаниба
До коментар #46 от "Да бе ,да ! 🤔":Руското зърно става само за фураж.
Коментиран от #54, #68, #81
07:36 06.10.2026
49 Някой
А нима войната на коалицията Епдтайн не засегна целия свят? Що не ревете за това?
07:38 06.10.2026
50 А не знаеш, че дори имаше
До коментар #26 от "Империя на злото":договор за ненападение на търговски коравби и кой го наруши, а?
Знаеш и му ръкопляскаше и пееше с хора на медиите!
07:38 06.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 оня с коня
До коментар #37 от "Хохо Бохо":И закъде да изнася Зърно през полша - за Европа ли,която е традиционен Пазар на Източноевроп. Държави?големият зърнен пазар е в Африка и азия,а за там са нужни Огромни Морски плавателни съдове защото единственият рентабилен превоз е Морският.Всъщност русия е в още по-тежко положение по въпроса с износа на Зърно щото също е Блокирана по море,а износът за китай е твърде слаб поради договорите му за купуване на Амер. Зърно.
07:38 06.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 ПЕЛТЕЦИ, ПАПАГАЛИ КОЛКО ПЪТИ ГЛУПОСТИ
07:40 06.10.2026
56 Мусорчик
До коментар #14 от "Мишел":Не се притеснявай за Украйна. Зад нея стоят 20 милиарда БВП от ЕС, плюс още 35+ милиарда от САЩ, Япония, Ю. Корея, Австралия, Канада и др. От другата страна са 2,2 милиарда БВП.
Затова е и злобата на Путин и Медведев. И затова удрят по цивилни цели.
Коментиран от #57, #65, #71
07:40 06.10.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Бойко е великан
До коментар #1 от "Беше":Преди 10 години каза, че може да има проблеми в Черно море..
07:43 06.10.2026
60 защо
07:44 06.10.2026
61 Урсула и Кая - военните водачки-квачки
До коментар #3 от "А ЛЕЛЯ УРСУЛА КАЗВАШЕ":Разбират, разбират, ама лъжат, та се късат. Такива са марионетките на сатанистите и ционистите
07:44 06.10.2026
62 СПРАВЕДЛИВ
07:45 06.10.2026
63 Бисмарк
До коментар #16 от "Тити":Зная много начини как някой да раздразни Мечката, но ни един, как да се спаси след това.
07:46 06.10.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Стеанно
До коментар #56 от "Мусорчик":Как автоматично слагаш западния данъкоплатец в подкрепа на Украйна??! Алтернатива за Германия която е срещу Украйна е водеща, льо Пен в Франция също....та дори в Америка подкрепата от хората не е висока що се отнася за издръжка а Тръмп вече пари даром не дава
07:51 06.10.2026
66 Някой
07:51 06.10.2026
67 Нашите комунисти освен това
До коментар #44 от "Така":са и в Брюйсел.
Откъде мислиш урсулите там се учат на мурафети
07:52 06.10.2026
68 Мишел
До коментар #48 от "Ксаниба":Руското зърно е признато за най- качествено в света, защото в Русия са забранени с закон генномодифицираните сортове. Руското зърно е с традиционния брой хромозоми за хлебни зърно , сортовете от САЩ имат двойно повече -по 54 хромозоми
Коментиран от #87, #109
07:52 06.10.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Мишел
До коментар #56 от "Мусорчик":От началото на тази година финансирането на Украйна е намаляло три пъти , защото е ясно, че мъртвец не връща кредити.
07:55 06.10.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Мишел
Коментиран от #89, #110
07:59 06.10.2026
74 Класика
08:01 06.10.2026
75 Фен
Коментиран от #84
08:02 06.10.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Аууу,
08:11 06.10.2026
78 хихи
08:11 06.10.2026
79 Механик
Явно без нея ще се мре от глад?!
А по времето на СССР кой хранеше целия свят? Пак ли Украина? Щото ако е така, ще излезе, че близо 100 години, запада не може да произведе зърно и му се налага да си го набавя от Украина.
Коментиран от #88
08:13 06.10.2026
80 Ти някакъв
До коментар #2 от "Гост":Адвокат ли си им? Наясно ли си че сме на два-три Орешника и няма да ги усетиш дори как ще те подпалят. Преди това Денковци, Пекановци и Костадиновци и тн ще са си хванали багажа за някъде и няма да им пука за теб камо ли пък на някого друг. Пиши още глупости по сайтовете
08:14 06.10.2026
81 Да бе ,да ! 🤔
До коментар #48 от "Ксаниба":Бъркаш го с украинското . Украинското става само за фураж , а украинското на хляб го ядем само в България , след като изнесат българското зърно на запад .
08:15 06.10.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Сретен,
До коментар #27 от "Хихи":няма значение кога!Важно е Европа да бъде съсипана,което и става!А Одеса си е там,и ще бъде руска,както винаги е била!
08:15 06.10.2026
84 Моли се
До коментар #75 от "Фен":Да не ги показват, че тогава ти и децата ти ще бъдете бусифицирани и няма да ти е смешно изобщо. Майтап ви се струва работата, но тука пишем хора, които подлежим на мобилизация докато политиците и децата им ще са на топло някъде.
08:16 06.10.2026
85 Хаха
08:16 06.10.2026
86 Абе има ориз
08:16 06.10.2026
87 оня с коня
До коментар #68 от "Мишел":И какво значение има качеството на руското зърно,след като е блокиран Черномрският му износ от Украйна?А в случая Русия е много по-губещата от Украйна,защото и Житницата й е почти 2 пъти по-голяма от Украинската
Коментиран от #93, #100, #104
08:17 06.10.2026
88 Шшматко
До коментар #79 от "Механик":Цяла източна Европа хранеше бившият СССР включително и България.Затова и СССР и НРБ едновременно фалираха.
Коментиран от #97, #108
08:17 06.10.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Шаран БГ
Ако Зеленясалия иска - защо намесва САЩ, защо се опитва да намеси и германските реваншисти ?
Киев – Москва ..няма и хиляда километра по суша . през Калуга !!
Войната вярно - много я искаше Западът ,т.е целия свят / !? /, и сега , о-ле-ле" последствия за целия свят."
Както са я подкарали брюкселските кокони, ще ядем "сухи кисел,ци "!! Санкции с/у Русия му е майката !!
Коментиран от #112
08:19 06.10.2026
91 Факти
08:19 06.10.2026
92 Историк
08:20 06.10.2026
93 Не знаех
До коментар #87 от "оня с коня":Че единствения морски излаз на русия е черно море?!? Викаш тя други коридори няма?
08:20 06.10.2026
94 тези там горе в Брюксел
До коментар #3 от "А ЛЕЛЯ УРСУЛА КАЗВАШЕ":не са никакви лидери, а са узурпатори - избираме уж някакви депутати, ама цялата работа е мижи да те лажем. Пускат някакви закони и правила, от които само те имат полза. А ние - нямаме избор - най-добре избират в момента французите - да се готвят белгийците и след това германците
08:23 06.10.2026
95 Кукушев
08:23 06.10.2026
96 Антиzомби
До коментар #1 от "Беше":Путинските zомбита са в овчи възторг!
Киев за 3 дня , уже 1700 дней топтают на месте!
Факт!
08:26 06.10.2026
97 Да бе ,да ! 😜
До коментар #88 от "Шшматко":Какъв СССР си хранил , бе ? С какво ? С кисели краставички , дето изнасяхме за там ли ? Че ние само пътниците в московското метро не можем изхрани , дето минават през него по 8 милиона души на ден ! 😀
Коментиран от #117
08:26 06.10.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 А50
08:28 06.10.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Франсе
До коментар #12 от "оня с коня":Даже са повече от 5000 по официални данни (брой няколко пъти повече) и забележете над 90% са непълнолетни и малолетни. Но да не са заблуждаваме във Франция полицията и спец частите (точно така спец части срещу деца) бия, вадят очи с гумени патрони, хвърлят гранати, които късат ръце (подтвърден случай официално) и използват газ съвсем демократично. Това да не ви е Русия или Китай, където тия неща стават абсолютно не демократично и имаме пълното право да се възмущаваме от техните варварски действия. Във Франция се грижат добре за бъдещето поколение. Зимата в училище е невероятните 19 градуса, през лятото се наслаждават на прохлада от 35-40 градуса (през Юни последните години им по 2-3 горещи вълни), имаш натура, но нямаш учител да преподава с месеци, сградите на училищата не са ремонтирани с години. Това обаче не е важно, защото както каза Макрон Франция ще подкрепя Украйна докато е нужно или явно докато фалира напълно.
08:29 06.10.2026
103 Стеф
До коментар #40 от "Антирашист 4918":Повече не пиши глупости, а погледни как си оценен!
08:29 06.10.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬
До коментар #40 от "Антирашист 4918":И пак ще спаси света от фашизма
08:32 06.10.2026
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 добруджа
До коментар #88 от "Шшматко":може да изхранва БЪЛГАРИЯ с една реколта само 3 цели години. БЪЛГАРИЯ фалира заради алчните милиардери дето ограбиха останалото в банките след като русия ни ограбва 50 години и ни изнася златото. Освен това ни изнесоха 3 авиозавода, затвориха ни автомобилни заводи в които сме произвеждали 9 типа автомобили, и чувал ли си за завода за тежко машиностроене в радомир, платен от българите и изнесен през 8о години
08:37 06.10.2026
109 чети мешел!
До коментар #68 от "Мишел":Война в Украйна: Руска петролна база изгаря - нощна атака с дрон срещу Москва
Според ръководителя на BND, Германия е заплашена от насилствен конфликт с Русия. Москва под обстрел. Новинарски тикер за войната в Украйна.
Киев – Русия вече значително разшири атаките си след контраатаките на Украйна. Докато канцлерът Фридрих Мерц (ХДС) обяви още по-голяма военна помощ в Киев, нови заплахи дойдоха от Москва.
08:38 06.10.2026
110 чети мешел!
До коментар #73 от "Мишел":войната в Украйна: Русия обявява още по-тежки удари
Москва е атакувала военни и индустриални цели в украинските региони Одеса и Харков. Във Вилково и Черноморск горяха горивни складове и товарни кораби, а в Харков беше ударена електроцентрала. Украинските власти потвърдиха масивни щети, както и поне един загинал и шестима ранени в Харков.Благодарение на западните милиарди и военна помощ, Украйна наскоро значително разшири атаките си срещу нефтени рафинерии и други цели в Русия. Шефът на Кремъл Путин призна щети за икономиката на страната и вече заплаши с още по-интензивни атаки във войната срещу Украйна, която е наредил от февруари 2022 г.
Оттогава през деня има масивни руски въздушни удари над Киев и други райони, наред с други събития. Сега те отново трябва да бъдат укрепени, беше казано в Москва.
Докато пристанищните съоръжения в Одеса горят, Вашингтон планира мир
Паралелно с военната ескалация Вашингтон планира тристранна експертна среща между САЩ, Украйна и Русия до края на октомври. Президентът Володимир Зеленски потвърди след разговори с американски представители в Киев: "Потвърдих им, че нашата страна е готова да подкрепи този график."
08:40 06.10.2026
111 Майстора
08:42 06.10.2026
112 глупости
До коментар #90 от "Шаран БГ":сащ ,англия и русия са изначално замесени, защото са се подписвали когато са вземали ядреното оръжие на УКРАЙНА че никой няма да я напада... сега джуджетата плашат целия свят с ядрени удари и глад през ден като се редуват с раздърпаната пияна лелка
08:42 06.10.2026
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 чети мешел!а сега и мисли..
08:45 06.10.2026
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Факт
До коментар #45 от "Антирашист 4919":Това е куха организация!
08:50 06.10.2026
117 Този коментар е премахнат от модератор.