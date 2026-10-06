Русия предприе нов опит да разгроми Украйна: последствията могат да засегнат целия свят

Постоянните удари на Русия по градове и пристанища на практика са спрели износа на зърно от Украйна, прекъсвайки жизненоважна икономическа артерия на Киев, предаде Financial Times.

Значителен брой фермери в момента просто не са в състояние да продадат реколтата си. Много от тях са принудени да я продават на намалени цени, за да не я загубят напълно. Това отразява драматична промяна в динамиката на войната в Украйна, тъй като стратегията на Кремъл уврежда не само икономиката на Украйна, но и световните хранителни запаси.

През юли Русия започна нова кампания от удари, затваряйки Черно море за корабоплаване, прекъсвайки основния маршрут за украинския износ към пазарите. Това не само прекъсна жизненоважната икономическа артерия на Киев, но и стана част от руската кампания за подкопаване и унищожаване на Украйна.

Нощ след нощ дронове и ракети унищожават инфраструктура в Одеска област и Киев, като целта им е по-специално електропреносната мрежа, в опит да принудят двата града да капитулират. Това разрушение подчертава острия недостиг на системи за противовъздушна отбрана в Украйна, по-специално на ракети „Пейтриът“.

Властите в Одеса посочват, че Украйна прави всичко възможно, за да деблокира Черноморския коридор, но прекъсванията в доставките на оръжие от западните съюзници са основната причина за затварянето на пристанищата.

С практически блокирания износ на зърно както от Русия, така и от Украйна, целият свят скоро може да се сблъска с покачващи се цени на храните, отбелязва изданието. Съобщава се, че до 2023 г. Русия и Украйна са представлявали една трета от световния износ на пшеница и 20% от царевица.

Комбинацията от украински удари по танкери и военни кораби, принадлежащи към руския „сенчест флот“, и руската офанзива срещу Одеса означава, че Черно море, а не Ормузкият проток, се е превърнало в най-опасния театър на военни действия за търговското корабоплаване.

Всичко това води до катастрофална ситуация за икономиката на Украйна, отбелязва изданието, тъй като само „пренебрежителна“ част от реколтата може да бъде транспортирана по суша до други страни.

Украйна, която се опасява, че Русия планира да бомбардира електроенергийни и отоплителни съоръжения с ракети и дронове тази зима, настоява за прекратяване на огъня, обхващащо атаките срещу енергийната инфраструктура и корабоплаването в Черно море.

Водещите вносители на пшеница в Азия, Близкия изток и Африка, които разчитат на Черноморския регион за доставки на пшеница, изпитват трудности при осигуряването на доставки. Световните цени на пшеницата вече отбелязват ръст, предаде агенция „Ройтерс“ през миналия месец.