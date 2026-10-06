Украйна извърши една от най-големите атаки с дронове срещу руската столица

Общо 650 украински дрона са били използвани тази нощ за атака срещу Московския регион. Голяма част от тях са били свалени или сигналът им е бил заглушен от силите на руската противовъздушна отбрана (ПВО) на далечните отбранителни линии. На подстъпите към Москва са били унищожени 105 дрона, съобщи кметът на руската столица Сергей Собянин, цитиран от ТАСС, предаде БТА.

"В периода от 20:30 ч. (и българско време) на 5 октомври до 5:00 ч. сутринта на 6 октомври към Московския регион са летели 650 дрона. Голяма част от тях бяха унищожени от силите на ПВО на далечните отбранителни линии. 105 дрона са унищожени на подстъпите към Москва", написа Собянин в канала си в мобилното приложение Макс.

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Това е една от най-големите атаки с дронове срещу руската столица през последните две години, отбелязва ТАСС.

Един човек е бил убит, а шестима са били ранени, при украинската атака с дронове в Московска област тази нощ, съобщи губернаторът на руския регион Андрей Воробьов, цитиран от ТАСС.

Загиналият е 20-годишен мъж. Нанесени са щети на къщи, други сгради и автомобили. Над Московска област са били унищожени 185 дрона, уточни Воробьов в своя канал в мобилното приложение Макс.

Въпреки засилените руски атаки срещу страната му, украинският президент Володимир Зеленски изрази надежда, че преговорите за прекратяване на войната "скоро ще бъдат възобновени", предаде ДПА, съобщи БТА.

"Очаквам американската страна да успее да организира тристранна среща още през октомври", заяви той във вечерното си видеообръщение. "Украинският преговарящ екип е готов. Сега тази готовност трябва да дойде и от страна на Русия", допълни украинският лидер.

"Дипломацията трябва да стане приоритет и за Русия", добави той. "Досега те се фокусираха изключително върху атаките срещу Украйна и дестабилизирането на връзките ѝ с Европа", заяви Зеленски.

"Важна задача за САЩ и всички влиятелни партньори на Украйна е да убедят Русия да се обърне към дипломацията, да предприеме конкретни стъпки, вместо да прибягва до убийства", добави той.

Откакто започна войната си срещу Украйна, Русия многократно е давала сигнали за готовност да преговаря при определени условия, само за да се оттегли по-късно от тази позиция. Киев, западните му съюзници и наблюдателите обаче изпитват сериозни съмнения относно истинската готовност на Москва да се включи в преговори, посочва ДПА.

Руският президент Владимир Путин повтори по-рано този месец, че Москва е готова да започне преговори и да ги приключи възможно най-бързо. "Разбира се, при условия, които са приемливи и за Руската федерация и за руския народ", добави той.