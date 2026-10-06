Новини
Свят »
Русия »
Украйна извърши една от най-големите атаки с дронове срещу руската столица
  Тема: Украйна

Украйна извърши една от най-големите атаки с дронове срещу руската столица

6 Октомври, 2026 08:11 1 814 58

  • украйна-
  • русия-
  • дронове-
  • война-
  • москва-
  • московска област

Общо 650 украински дрона са атакували тази нощ Московския регион, заяви кметът на руската столица

Украйна извърши една от най-големите атаки с дронове срещу руската столица - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Общо 650 украински дрона са били използвани тази нощ за атака срещу Московския регион. Голяма част от тях са били свалени или сигналът им е бил заглушен от силите на руската противовъздушна отбрана (ПВО) на далечните отбранителни линии. На подстъпите към Москва са били унищожени 105 дрона, съобщи кметът на руската столица Сергей Собянин, цитиран от ТАСС, предаде БТА.

"В периода от 20:30 ч. (и българско време) на 5 октомври до 5:00 ч. сутринта на 6 октомври към Московския регион са летели 650 дрона. Голяма част от тях бяха унищожени от силите на ПВО на далечните отбранителни линии. 105 дрона са унищожени на подстъпите към Москва", написа Собянин в канала си в мобилното приложение Макс.

Още новини от Украйна

Това е една от най-големите атаки с дронове срещу руската столица през последните две години, отбелязва ТАСС.

Един човек е бил убит, а шестима са били ранени, при украинската атака с дронове в Московска област тази нощ, съобщи губернаторът на руския регион Андрей Воробьов, цитиран от ТАСС.

Загиналият е 20-годишен мъж. Нанесени са щети на къщи, други сгради и автомобили. Над Московска област са били унищожени 185 дрона, уточни Воробьов в своя канал в мобилното приложение Макс.

Въпреки засилените руски атаки срещу страната му, украинският президент Володимир Зеленски изрази надежда, че преговорите за прекратяване на войната "скоро ще бъдат възобновени", предаде ДПА, съобщи БТА.

"Очаквам американската страна да успее да организира тристранна среща още през октомври", заяви той във вечерното си видеообръщение. "Украинският преговарящ екип е готов. Сега тази готовност трябва да дойде и от страна на Русия", допълни украинският лидер.

"Дипломацията трябва да стане приоритет и за Русия", добави той. "Досега те се фокусираха изключително върху атаките срещу Украйна и дестабилизирането на връзките ѝ с Европа", заяви Зеленски.

"Важна задача за САЩ и всички влиятелни партньори на Украйна е да убедят Русия да се обърне към дипломацията, да предприеме конкретни стъпки, вместо да прибягва до убийства", добави той.

Откакто започна войната си срещу Украйна, Русия многократно е давала сигнали за готовност да преговаря при определени условия, само за да се оттегли по-късно от тази позиция. Киев, западните му съюзници и наблюдателите обаче изпитват сериозни съмнения относно истинската готовност на Москва да се включи в преговори, посочва ДПА.

Руският президент Владимир Путин повтори по-рано този месец, че Москва е готова да започне преговори и да ги приключи възможно най-бързо. "Разбира се, при условия, които са приемливи и за Руската федерация и за руския народ", добави той.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЛЕ о ПА р Д🐱

    14 38 Отговор
    оставете мечката непобедимая на мира!!! сега и чумата я хвана!! милост нямате ли?!

    Коментиран от #15, #56

    08:12 06.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Крокодила Гена

    36 9 Отговор
    Нито е един дрон не е достигнал до целта си ! Ай чиститу!

    Коментиран от #30

    08:15 06.10.2026

  • 5 Фен

    31 8 Отговор
    Зе пак ще има да плаче...

    08:17 06.10.2026

  • 6 горски

    39 11 Отговор
    Вместо 650 дрона ,трябва да вдигне само едно бяло знаме и всичко приключва.Ама той дръпва по едно бяло прахче и оревава всичките медии...

    Коментиран от #20

    08:17 06.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Дон Корлеоне

    8 21 Отговор
    Хаяско блокира ли чумата?

    Коментиран от #17

    08:19 06.10.2026

  • 9 Пхахти руското ПВО

    10 22 Отговор
    От 650 свалили 105.
    Други къде са,а?

    Коментиран от #10, #25

    08:21 06.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Артилерист

    21 6 Отговор
    Преди половин час Зеленски даваше акъл на Тръмп да се намеси дипломатически за спиране на войната в страната му, а пък пратил 600 дрона срещу Русия. Вече съм писал, че бившия комичен артист не се интересува какво става на терен. Той просто си изиграва поредната сценка за пред укропубликата и западните началници, а случващото се с Украйна и войниците й, вероятно е в реда на нещата за него по време на война, ако изобщо това го интересува...

    Коментиран от #18, #31

    08:27 06.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Медведев

    12 6 Отговор
    В обещан отговор Киев ще бъде изпепелен и ометен. После ще се възстановява по руска национална програма.

    08:31 06.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Хомосексуален ли си?

    7 9 Отговор

    До коментар #12 от "Артилерист":

    Ще ти помогнем.

    Коментиран от #49, #52

    08:33 06.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Специална Военна Опсерация

    8 11 Отговор

    До коментар #6 от "горски":

    Вече пета година го сънувате това бяло знаме!

    СВОчка, се завръща при създателите си и иска да папка!

    Наравится, не нравится...

    Коментиран от #32

    08:33 06.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ясно

    6 6 Отговор
    Зеления явно е решил да запали Русия.

    08:34 06.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Много добре

    5 8 Отговор
    Снощи е имало бангаранга в Москва.

    08:37 06.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА

    4 9 Отговор
    Руският фронт в Донецк се разпада.

    Коментиран от #46

    08:37 06.10.2026

  • 29 Аз съм z

    7 6 Отговор
    Героично започва сутринта , но довечера пак едни хора ще се крият в метрото ... Естествено на зелю не му пука

    Коментиран от #36, #41

    08:38 06.10.2026

  • 30 Хаха

    3 5 Отговор

    До коментар #4 от "Крокодила Гена":

    Само отломки са подпалили Москва.

    08:38 06.10.2026

  • 31 Ами

    4 9 Отговор

    До коментар #12 от "Артилерист":

    Един комик попилява пета година русийката.Смятай ако не беше комик.

    08:39 06.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Спите ли спокойно москвичи?

    2 8 Отговор
    Московчани усещат вече украинското СВО!?!?!

    08:41 06.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 психопутин

    1 6 Отговор

    До коментар #29 от "Аз съм z":

    Хубав живот благодарение на путин Фашиста!

    08:42 06.10.2026

  • 42 едно н емога да разбера

    1 6 Отговор
    Коя велика сила прави тридневно СВО вече 5 години и изпраща безаналогови запасняци на фронта?

    Коментиран от #58

    08:43 06.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Гориил

    5 0 Отговор
    От историята знаем, че когато протестите и вълненията достигнат мащаба, който се наблюдава в момента във Франция, правителствата обикновено се опитват да пренасочат вниманието на хората към външни събития. Така че можем да очакваме ескалация на конфликта между Украйна и Русия, както и ескалация на конфликта между Европа и Русия.

    08:45 06.10.2026

  • 46 Сесесере2🤢🤮

    1 5 Отговор

    До коментар #28 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА":

    Какво стана с границите преди 1991 върна ли се сесесерето? варшавския договор върна ли се?? СИВ???

    08:45 06.10.2026

  • 47 отекчен

    4 0 Отговор
    глупаците отново отварят вратата на ада колко тъп трябва да си сам да си стягаш въжето около врата наркомани мазохисти

    08:45 06.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 ттт

    2 1 Отговор
    За преговорите е ясно: трябва да се създадат такива условия, че Украйна да не може да бъде плацдарм за атака срещу Русия. И не ми обяснявай те, че никой не иска да напада Русия. Ако беше така, през 2021-ва защо не и дадохте гаранциите, които поиска?

    08:48 06.10.2026

  • 51 Герак Митко

    2 1 Отговор
    Тука чета само за удари на Украйна, по Русия, значи те са агресора.

    08:48 06.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Оня

    1 0 Отговор
    Ефект 0, всички дронове са свалени! Гори точно нищо! Бравос бе зелен! Птичките нещо нефелни се оказаха!

    08:51 06.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 😀😀😀😀😀

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "едно н емога да разбера":

    Не едно, МНОГО неща не можеш да разбереш❕
    СВО беше! Преди да се намеси ШАШт!
    Ген. Мили го казА още преди години, ама като не можеш да четеш с разбиране!
    След САШтинската намеса си е ВОЙНА❗

    08:53 06.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания