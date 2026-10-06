Украйна извърши една от най-големите атаки с дронове срещу руската столица

Общо 650 украински дрона са били използвани тази нощ за атака срещу Московския регион. Голяма част от тях са били свалени или сигналът им е бил заглушен от силите на руската противовъздушна отбрана (ПВО) на далечните отбранителни линии. На подстъпите към Москва са били унищожени 105 дрона, съобщи кметът на руската столица Сергей Собянин, цитиран от ТАСС, предаде БТА.
"В периода от 20:30 ч. (и българско време) на 5 октомври до 5:00 ч. сутринта на 6 октомври към Московския регион са летели 650 дрона. Голяма част от тях бяха унищожени от силите на ПВО на далечните отбранителни линии. 105 дрона са унищожени на подстъпите към Москва", написа Собянин в канала си в мобилното приложение Макс.
Това е една от най-големите атаки с дронове срещу руската столица през последните две години, отбелязва ТАСС.
Един човек е бил убит, а шестима са били ранени, при украинската атака с дронове в Московска област тази нощ, съобщи губернаторът на руския регион Андрей Воробьов, цитиран от ТАСС.
Загиналият е 20-годишен мъж. Нанесени са щети на къщи, други сгради и автомобили. Над Московска област са били унищожени 185 дрона, уточни Воробьов в своя канал в мобилното приложение Макс.
Въпреки засилените руски атаки срещу страната му, украинският президент Володимир Зеленски изрази надежда, че преговорите за прекратяване на войната "скоро ще бъдат възобновени", предаде ДПА, съобщи БТА.
"Очаквам американската страна да успее да организира тристранна среща още през октомври", заяви той във вечерното си видеообръщение. "Украинският преговарящ екип е готов. Сега тази готовност трябва да дойде и от страна на Русия", допълни украинският лидер.
"Дипломацията трябва да стане приоритет и за Русия", добави той. "Досега те се фокусираха изключително върху атаките срещу Украйна и дестабилизирането на връзките ѝ с Европа", заяви Зеленски.
"Важна задача за САЩ и всички влиятелни партньори на Украйна е да убедят Русия да се обърне към дипломацията, да предприеме конкретни стъпки, вместо да прибягва до убийства", добави той.
Откакто започна войната си срещу Украйна, Русия многократно е давала сигнали за готовност да преговаря при определени условия, само за да се оттегли по-късно от тази позиция. Киев, западните му съюзници и наблюдателите обаче изпитват сериозни съмнения относно истинската готовност на Москва да се включи в преговори, посочва ДПА.
Руският президент Владимир Путин повтори по-рано този месец, че Москва е готова да започне преговори и да ги приключи възможно най-бързо. "Разбира се, при условия, които са приемливи и за Руската федерация и за руския народ", добави той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЛЕ о ПА р Д🐱
Коментиран от #15, #56
08:12 06.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
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4 Крокодила Гена
Коментиран от #30
08:15 06.10.2026
5 Фен
08:17 06.10.2026
6 горски
Коментиран от #20
08:17 06.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Дон Корлеоне
Коментиран от #17
08:19 06.10.2026
9 Пхахти руското ПВО
Други къде са,а?
Коментиран от #10, #25
08:21 06.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Артилерист
Коментиран от #18, #31
08:27 06.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Медведев
08:31 06.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Хомосексуален ли си?
До коментар #12 от "Артилерист":Ще ти помогнем.
Коментиран от #49, #52
08:33 06.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Специална Военна Опсерация
До коментар #6 от "горски":Вече пета година го сънувате това бяло знаме!
СВОчка, се завръща при създателите си и иска да папка!
Наравится, не нравится...
Коментиран от #32
08:33 06.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Ясно
08:34 06.10.2026
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26 Много добре
08:37 06.10.2026
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28 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА
Коментиран от #46
08:37 06.10.2026
29 Аз съм z
Коментиран от #36, #41
08:38 06.10.2026
30 Хаха
До коментар #4 от "Крокодила Гена":Само отломки са подпалили Москва.
08:38 06.10.2026
31 Ами
До коментар #12 от "Артилерист":Един комик попилява пета година русийката.Смятай ако не беше комик.
08:39 06.10.2026
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38 Спите ли спокойно москвичи?
08:41 06.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 психопутин
До коментар #29 от "Аз съм z":Хубав живот благодарение на путин Фашиста!
08:42 06.10.2026
42 едно н емога да разбера
Коментиран от #58
08:43 06.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Гориил
08:45 06.10.2026
46 Сесесере2🤢🤮
До коментар #28 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА":Какво стана с границите преди 1991 върна ли се сесесерето? варшавския договор върна ли се?? СИВ???
08:45 06.10.2026
47 отекчен
08:45 06.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 ттт
08:48 06.10.2026
51 Герак Митко
08:48 06.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
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54 Оня
08:51 06.10.2026
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58 😀😀😀😀😀
До коментар #42 от "едно н емога да разбера":Не едно, МНОГО неща не можеш да разбереш❕
СВО беше! Преди да се намеси ШАШт!
Ген. Мили го казА още преди години, ама като не можеш да четеш с разбиране!
След САШтинската намеса си е ВОЙНА❗
08:53 06.10.2026