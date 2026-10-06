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Еврото се задържа близо до 17-месечния минимум, доларът продължава възстановяването си

Еврото се задържа близо до 17-месечния минимум, доларът продължава възстановяването си

6 Октомври, 2026 10:50 539 6

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  • възстановяване

Политическата несигурност и фискалните опасения в еврозоната оказват натиск върху единната валута, докато по-високата доходност на американските облигации подкрепя долара

Еврото се задържа близо до 17-месечния минимум, доларът продължава възстановяването си - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Еврото остана близо до достигнатия вчера 17-месечен минимум на фона на политическата несигурност и фискалните опасения в еврозоната. В същото време щатският долар продължи стремителното си възстановяване, подкрепен от по-високата доходност на американските държавни облигации, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт еврото се котираше за 1,1211 долара, което представлява спад от 0,1 на сто спрямо нивото му от снощи. Вчера единната европейска валута достигна най-ниската си стойност спрямо долара от май 2025 г., като така продължи поевтиняването си с над 1 процент през миналата седмица.

Според анализатори еврото остава под натиск заради опасенията около високите нива на задлъжнялост и политическата безизходица във Франция. Допълнителен фактор е и предстоящото провеждане на предсрочни избори в Испания.

Отслабването на еврото е поредният тревожен сигнал за политиците, тъй като увеличаването на разходите по френския дълг оказва влияние върху икономиката на цялата еврозона, посочва Ройтерс.

„Ние сме доста песимистични по отношение на еврото. Смятаме, че то ще падне под 1,10 долара“, заяви Джоузеф Капурсо, стратег в „Комънуелт Банк ъв Острейлия“ (Commonwealth Bank of Australia).

По думите на Капурсо, за да поскъпне еврото, ще бъде необходимо значително понижение на цените на петрола, както и съществено повишение на очакванията за затягане на европейската парична политика. Като възможен фактор за укрепване на единната валута той посочи и овладяването на бюджетните дефицити в Европа, „макар да няма шанс това да се случи в близко бъдеще“.

Междувременно щатският долар продължи да поскъпва, подкрепен от все още високата доходност на американските държавни облигации. Доходността им тази нощ достигна най-високите си нива от десетилетия.

Британската лира също поевтиня спрямо долара - с 0,06 на сто до 1,3216 долара. Японската йена обаче поскъпна с 0,18 на сто до 158,16 йени за долар.

Индексът на щатския долар, който проследява представянето на американската валута спрямо кошница от основни чуждестранни валути, остана на ниво от 102,17 пункта. В предходната търговска сесия индексът достигна 18-месечен връх.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 3 Отговор
    Франция фалира а с нея и еврото.

    Коментиран от #3

    10:51 06.10.2026

  • 2 оня с коня

    4 6 Отговор
    заплатата ми е във рубли, моля кажете как е рублата? вдига ли се?

    Коментиран от #4

    10:55 06.10.2026

  • 3 Не само Франция

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Целият съюз фалира....но те не смеят да признаят. Възходът на долара го потвърждава .......двете валути ще се изравнят
    Близко бъдеща няма шанс и скалната политика да се затегне ако движение на горивата до нивата от преди кризата няма да има в следващите поне година и половина две

    Коментиран от #6

    11:01 06.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Соваж бейби

    2 0 Отговор
    Нищо не разбрах в САЩ са по зле от Европа с инфлацията защо доларът продължава възстановяването си?

    11:16 06.10.2026

  • 6 Соваж бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Не само Франция":

    Политиците са прости защо не пуснат на пазара евнини ел.коли ,трактори ...всичко за което се сетиш .И алчният Тръмп си гледа работа с Зеления си правят бизнес помежду си ,да спадне търсенето на петрол и газ а да ги видим тогава .Мито и контрол на тока ли ще слага в Европа око в Европа си произвеждаме?

    11:21 06.10.2026

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