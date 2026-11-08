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Иран възстановил 80% от повредените петролни бази
  Тема: Иранската криза

Иран възстановил 80% от повредените петролни бази

8 Ноември, 2026 19:32 950 10

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Снабдяването на Техеран с горива е възстановено около две седмици след ударите по база в Рей. Пълното възстановяване на инфраструктурата се очаква до 21 ноември

Иран възстановил 80% от повредените петролни бази - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Около 80% от повредените петролни съоръжения и складови бази в Иран вече са възстановени. Това съобщи Мохамад Мешкинфам, изпълнителен директор на Националната иранска инженерно-строителна петролна компания, цитиран от иранската държавна телевизия Press TV.

„Общият напредък по възстановяването достигна приблизително 80%“, заяви Мешкинфам. По думите му съоръженията за пренос на петролни продукти са готови на около 60%.

Снабдяването на Техеран е възстановено за две седмици

Ударите по петролна база в Рей са нарушили снабдяването с горива за Техеран. Според Мешкинфам работата на системата е възстановена за приблизително две седмици след започването на ремонтите.

Възстановителният договор е разделен на две основни направления. Първото обхваща преноса и разпределението на петролни продукти, а второто включва изграждането на резервоари и приключването на останалите строителни дейности.

Мешкинфам посочи, че проектантската работа и строителството са извършвани паралелно, за да не се губи време. За около два месеца са били изпълнени приблизително 60 000 инча заварки, докато ремонтите са продължавали в условията на военни действия и по време на иранските новогодишни празници.

Пълното възстановяване на инфраструктурата се очаква до края на месец абан, който през 2026 г. приключва на 21 ноември. Посоченият срок се отнася до възстановяването на всички съоръжения и складови бази, а не само до възобновяването на доставките за столицата.

Данните за напредъка са изявление на ръководителя на НИОЕК, цитирано от иранската държавна телевизия. В публикацията не е представена независима оценка на степента на възстановяване.

Източници: presstv.media


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бай Кольо

    10 3 Отговор
    Браво на персите,наши братя!

    19:33 08.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ехааааааа

    3 0 Отговор
    А у нас око ударят едно предприятие или мост ще го правят поне десет години и след като е готово ще има ремонт на ремонта !!!! Ама там хвърчат глави , а тук прокуратурата и съдът отсъждат ....НЕВИНЕН !!!!!

    Коментиран от #7

    19:42 08.11.2026

  • 5 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "РУСОФИЛКИТЕ":

    Не се старай толкова много , че всички разбраха , че си от тия на които плащаме !!! Работи под прикритие !!!

    19:44 08.11.2026

  • 6 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "РУСОФИЛКИТЕ":

    Спирам ти парите ...ще имаш ли утре за баничка ??

    19:46 08.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "ТЪЙ ...ТЪЙ ...":

    ЕЕЕ И БОЙКО ЛИ Е ПО МАГИСТРАЛИТЕ

    БРИГАДИР АСПАРУХОВ И
    РУМЕН ПИКОЧА ТРЯБВА ДА СА МУ ПРИЯТЕЛИ ДА ГО СНАБДЯВАТ

    19:58 08.11.2026

  • 10 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    0 3 Отговор

    До коментар #7 от "ТЪЙ ...ТЪЙ ...":

    Те са главните дилъри на ЖУЖИ за задунайская

    20:00 08.11.2026

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