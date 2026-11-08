Иран възстановил 80% от повредените петролни бази

Около 80% от повредените петролни съоръжения и складови бази в Иран вече са възстановени. Това съобщи Мохамад Мешкинфам, изпълнителен директор на Националната иранска инженерно-строителна петролна компания, цитиран от иранската държавна телевизия Press TV.

„Общият напредък по възстановяването достигна приблизително 80%“, заяви Мешкинфам. По думите му съоръженията за пренос на петролни продукти са готови на около 60%.

Снабдяването на Техеран е възстановено за две седмици

Ударите по петролна база в Рей са нарушили снабдяването с горива за Техеран. Според Мешкинфам работата на системата е възстановена за приблизително две седмици след започването на ремонтите.

Възстановителният договор е разделен на две основни направления. Първото обхваща преноса и разпределението на петролни продукти, а второто включва изграждането на резервоари и приключването на останалите строителни дейности.

Мешкинфам посочи, че проектантската работа и строителството са извършвани паралелно, за да не се губи време. За около два месеца са били изпълнени приблизително 60 000 инча заварки, докато ремонтите са продължавали в условията на военни действия и по време на иранските новогодишни празници.

Пълното възстановяване на инфраструктурата се очаква до края на месец абан, който през 2026 г. приключва на 21 ноември. Посоченият срок се отнася до възстановяването на всички съоръжения и складови бази, а не само до възобновяването на доставките за столицата.

Данните за напредъка са изявление на ръководителя на НИОЕК, цитирано от иранската държавна телевизия. В публикацията не е представена независима оценка на степента на възстановяване.

Източници: presstv.media